Qu’est-ce qui empêche les femmes de développer leurs PME ?

Outre le manque de savoir-faire technique et d’accès au capital, des infrastructures inadéquates, des coûts de production élevés, une attitude sociale et des contraintes socio-économiques empêchent également les femmes de devenir entrepreneurs.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les femmes entrepreneures ont le potentiel d’être les moteurs de la croissance de l’économie globale du pays. Bien qu’il existe de nombreux entrepreneurs qui créent des entreprises et réussissent, les défis auxquels les femmes sont confrontées sont restés constants. Les propriétaires de petites entreprises sont confrontés à divers obstacles liés aux ressources limitées dont ils disposent, mais cela se double lorsqu’il s’agit de femmes entrepreneures à la tête d’une PME.

Parlons des faits. Environ 90 pour cent des PME détenues par des femmes dans le pays s’appuient encore sur des moyens informels d’obtenir des capitaux ou des prêts et environ 66 pour cent de ces PME n’ont même pas de compte bancaire, selon le rapport de la Société financière internationale, l’organisme privé de la Banque mondiale. bras d’investissement sectoriel. Il a en outre déclaré qu’il existe un déficit de financement pour les entreprises appartenant à des femmes de 0,3 crore basées en Inde.

Hema Rajesh Chinchewadi, secrétaire de l’association nationale pour les micro et petites industries, Laghu Udyog Bharat (Karnataka), a déclaré à Financial Express Online : « Outre le défi le plus fondamental du partage des responsabilités à la maison, l’un des domaines les plus critiques auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées. problèmes est d’essayer d’accéder aux prêts aux entreprises. Par la suite, il y a des obstacles comme le manque de savoir-faire technologique, la disponibilité des matières premières, l’accès à une bonne base de fournisseurs, entre autres.

Même si le nombre de femmes entrepreneurs dans le monde a augmenté aujourd’hui, les normes de genre entravent leur croissance. Fait intéressant, selon le rapport annuel sur les MPME 2020-21, seulement 20 % des MPME à 1,2 crore appartiennent à des femmes. Hardika Shah, fondatrice et PDG de Kinara Capital, une société de technologie financière, a déclaré : « Au niveau micro, l’entrepreneuriat féminin est supérieur à la moyenne à 20 %, mais ce nombre tombe à 5 % au niveau des petites MPME et moins. plus de trois pour cent au niveau moyen.

Shah a en outre déclaré que plus de 90 pour cent des femmes entrepreneurs finissent par rester dans la micro-catégorie et doivent compter sur leur famille ou des prêteurs informels pour le financement. L’une des raisons en est que les organisations discriminent trop ouvertement les femmes entrepreneurs qui recherchent un prêt sans qu’un parent de sexe masculin soit cosignataire.

Un autre goulot d’étranglement est l’exigence d’une garantie immobilière pour le prêt, mais très peu de femmes en Inde possèdent des terres, ce qui réduit encore leur accès aux banques. Pour les femmes entrepreneurs, le principal problème à résoudre est de combler le déficit de crédit. « Même si les femmes chefs d’entreprise sont susceptibles d’avoir un meilleur remboursement et de consacrer la plupart de leurs revenus au bien-être des autres, améliorant ainsi leurs familles et leurs communautés, le déficit de crédit des femmes MPME en Inde est estimé à 158 milliards de dollars, selon au rapport de la SFI », a déclaré Shah.

Outre l’accès au capital, les femmes entrepreneurs sont confrontées à des défis tels que les attentes sociales qui exigent leur attention envers leur famille plutôt que leur entreprise. En outre, il est difficile pour les femmes de trouver des mentors et des conseillers pour les aider à évoluer et le manque de réseaux d’affaires crée encore des problèmes pour trouver des clients, des partenaires, des fournisseurs ou pour établir des relations afin d’obtenir l’accès au marché nécessaire à l’excellence d’une entreprise.

Cela devient plus difficile pour les femmes entrepreneurs de niveau II et au-delà. Chayaa Nanjappa, une femme entrepreneure rurale de première génération, qui est la fondatrice de Nectar Fresh, un producteur et fournisseur de miel, a parlé du harcèlement auquel elle a dû faire face de la part de diverses autorités telles que le département des accises, les bureaux de réglementation, les représentants du gouvernement à différents niveaux comme être a demandé de continuer à attendre des heures pour obtenir la documentation, ou de ne pas effacer sa documentation de conformité.

Nanjappa a soutenu que même si les femmes entrepreneurs se tiennent debout contre ces problèmes, l’intervention du gouvernement est un must, si la nation vise un Atmanirbhar Bharat. « J’avais même fait appel au Cabinet du Premier ministre (PMO) pour une intervention, mais je n’ai reçu aucun soutien. Je suis toujours harcelé par les autorités locales pour l’autorisation de documents, etc. En outre, elle a le sentiment que les femmes de l’Inde rurale ne sont pas au courant des programmes gouvernementaux, des subventions et des stratégies de marketing qui peuvent les aider à développer leur entreprise. Nanjappa est également la présidente nationale de l’Association of Businesswomen in Commerce & Industry (ABWCI), une chambre de commerce mondiale pour les femmes.

La pandémie induite par Covid a entraîné des pertes énormes pour un certain nombre d’entreprises et bien que le gouvernement ait annoncé des mesures de secours pour les MPME en 2020, il n’y avait aucune mesure spécifique pour aider les femmes entrepreneurs même si 73% des entreprises dirigées par des femmes ont été durement touchées, et près de 20% étaient sur le point de fermer, selon le rapport d’octobre 2020 de la Fondation Bain-Google-AWE.

Pour les femmes entrepreneurs, de nombreux programmes et programmes politiques sont disponibles, mais leur impact sur le terrain reste à voir. En 2018, Niti Aayog a lancé Women Entrepreneurship Platform (WEP), un portail destiné à fournir des connaissances et un soutien aux femmes entrepreneurs. Le ministère des Micro, petites et moyennes entreprises a également lancé un réseau pour les femmes entrepreneurs, Udyam Sakhi, qui prétend avoir 2 859 un accompagnement dans leur parcours entrepreneurial en termes de connaissance des différents dispositifs et conformités, etc. Il est plus que jamais important que les agences gouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG), la société civile s’engagent à favoriser l’éducation des femmes et à encourager les institutions de financement d’accepter et d’octroyer des prêts aux femmes entrepreneurs.

