Qu’est-ce qui est compromis ? | Le chimpanzé souriant

— de OtherWords

Parfois, lorsque je regarde le Congrès en action, je ne peux pas décider si je dois rire, pleurer ou m’enfermer dans un asile d’aliénés.

Tous les législateurs ne sont pas des hackers politiques, des charlatans et des crapauds d’entreprise, mais ce contingent semble dominer. Le plus exaspérant est que, tout en prétendant représenter le peuple, le Congrès fait régulièrement ce que la majorité américaine ne veut pas faire – et ne fait pas ce que le peuple veut.

Jetez un coup d’œil aux réductions que le Congrès apporte aux propositions d’infrastructure emblématiques de Joe Biden.

Il s’agit d’une entreprise monumentale et attendue depuis longtemps pour réinvestir dans les fondements de l’Amérique – tout, des routes et des réseaux à large bande à la garde d’enfants et aux congés familiaux payés. Le paquet offrirait des avantages réels et tangibles à travers notre pays, en particulier pour les familles à revenu faible et moyen, il est donc extrêmement populaire.

Pourtant, lorsque la première moitié du plan a récemment fait l’objet d’un vote à la Chambre, les républicains l’ont transformé en un spectacle de lutte de boue partisane, votant haut et fort « NON » sur des besoins aussi évidents que la réparation de ponts délabrés, la fourniture d’eau potable dans chaque communauté, et ouvrir les programmes d’éducation préscolaire à tous les enfants de trois et quatre ans.

Mis à part le jeu cynique des républicains, la clique de démocrates «modérés» autoproclamés qui se font passer pour les champions des Américains au travail mais sapent constamment les politiques publiques qui amélioreraient leur vie est encore plus exaspérante.

Par exemple, le GOP et les entreprises démocrates ont demandé conjointement un « compromis » de mille milliards de dollars dans la seconde moitié du plan.

Qu’est-ce qui est compromis ? Pas les priorités des riches, c’est sûr. Au lieu de cela, ce sont les besoins depuis longtemps reportés des Américains ordinaires, y compris les soins de santé à domicile, un collège communautaire gratuit, des logements abordables, des augmentations de salaire, la justice environnementale, etc.

Les riches et leurs facilitateurs politiques se plaignent que l’Amérique ne peut pas se permettre de tels projets, même s’ils font pression contre les modestes augmentations d’impôts sur les riches et les entreprises qui les financeraient.

Mais plus important encore, nous ne parlons finalement pas de « projets » – nous parlons de personnes ! Et permettre aux politiciens et aux lobbyistes de les laisser de nouveau derrière serait un abominable échec moral.

_______

À propos de l’auteur

Jim Hightower est commentateur radio, écrivain et conférencier. Il est également rédacteur en chef de la newsletter populiste, The Hightower Lowdown.