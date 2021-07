Qu’est-ce qui est le plus important, le matériel ou le logiciel de la caméra ?

Adam Molina / Autorité Android

Les caméras pour smartphones ont parcouru un long chemin depuis la fin des années 2000, avec les appareils d’aujourd’hui offrant des résultats fantastiques en basse lumière, des prises de vue HDR détaillées et fluides et des vidéos haute résolution. Cela se résume généralement à une amélioration considérable du matériel et des logiciels.

Lequel est le plus important cependant? Le matériel joue-t-il un rôle plus important dans l’obtention d’excellents résultats avec l’appareil photo de votre smartphone ? Ou le logiciel joue-t-il un rôle plus important ? C’est ce que nous vous demandons aujourd’hui, alors donnez-nous votre verdict via le sondage ci-dessous.

Le matériel de l’appareil photo comprend de nombreux composants, tels que les objectifs, le capteur de l’appareil photo lui-même et la stabilisation optique de l’image (OIS). Mais nous avons déjà vu des entreprises dotées d’un excellent matériel se heurter à des logiciels décevants, tels que OnePlus, Xiaomi et les anciens appareils de Sony.

Le logiciel de l’appareil photo joue également un rôle majeur dans la détermination de la manière dont une image est capturée et traitée. Cela peut être le facteur de différenciation lors de la comparaison de deux appareils avec des spécifications matérielles de caméra presque identiques.

Google est probablement l’exemple le plus connu d’un excellent logiciel d’appareil photo, mais la société associe ce logiciel à du matériel moyen depuis quelques années maintenant. L’ancien critique d’Android Authority, David Imel, a noté dans sa revue Pixel 5 que le dernier produit phare de Google souffrait lors de la capture de scènes chargées ou de sujets riches en détails, affirmant que cela était dû au capteur plus petit et plus ancien. Nous avons également vu certaines marques ignorer des fonctionnalités matérielles telles que OIS, ce qui entraîne également une qualité d’image réduite.

Alors, lequel est réellement le plus important ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.