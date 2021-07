Qu’est-ce qui est le plus lucratif : l’esport ou les paris sportifs ?

L’esport et les paris sportifs sont deux secteurs qui ont connu une croissance incroyable ces dernières années.

Alors que le premier était autrefois une activité de niche qui attirait un simple sous-ensemble de la population mondiale, il s’agit aujourd’hui d’une industrie à part entière. Pendant ce temps, ce dernier continue de se renforcer tant en termes de popularité que de rentabilité.

Malgré leurs similitudes, cependant, les deux secteurs sont des entités distinctes. Alors, lequel d’entre eux vaut plus en termes monétaires aujourd’hui ? Et la situation est-elle susceptible de rester la même à l’avenir? Lisez la suite pour découvrir les réponses à ces questions et plus encore.

Les paris sportifs gros dépensiers

Depuis que le Royaume-Uni a décidé de devenir un leader mondial des paris sportifs en ligne avec la création du Gambling Act en 2005, le secteur n’a jamais regardé en arrière. La Grande-Bretagne a peut-être été la pionnière de la pratique et continue d’être le meneur international, mais d’autres pays du monde (y compris les États-Unis) rattrapent leur retard.

Cette adoption américaine des paris sportifs en ligne signifie que l’industrie devrait rapporter 8 milliards de dollars à l’économie américaine d’ici 2025. Pour le contexte, le marché était évalué à 833 millions de dollars en 2019, démontrant à quel point il a décollé rapidement. À l’échelle mondiale, ses revenus sont encore plus impressionnants, avec une estimation du marché de 218,5 milliards de dollars en 2021.

Une industrie en plein essor

Comment l’esport se compare-t-il à ces chiffres impressionnants ? Eh bien, pour une industrie qui en est encore à ses balbutiements, il n’est pas surprenant que l’esport ne puisse pas afficher des chiffres aussi astronomiques que les paris sportifs. Pourtant, Business Insider rapporte qu’il devrait augmenter son audience de 9% en glissement annuel jusqu’en 2023, date à laquelle il devrait dépasser 1,5 milliard de dollars en valeur totale. C’est une somme qu’il ne faut pas flairer.

Pendant ce temps, la prise de conscience accrue de l’industrie et les capacités technologiques avancées impliquées dans son gameplay signifient que les sports électroniques sont sur le point de poursuivre leur trajectoire ascendante dans un avenir prévisible. Les mêmes technologies de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) qui ont transformé l’expérience de casino en direct révolutionnent la façon dont les gens jouent et regardent des jeux en ligne, alimentant une croissance encore plus importante pour le secteur à l’avenir.

Un match fait au paradis?

Bien qu’il puisse être intéressant de comparer isolément les divers mérites et bilans des secteurs des paris sportifs et des sports électroniques, le potentiel réel pourrait résider dans une combinaison des deux. En effet, avec de plus en plus de façons de regarder les esports en ligne devenant disponibles chaque jour, il est peut-être inévitable qu’il gagne en popularité parmi la communauté des parieurs.

On pourrait même soutenir qu’une telle relève de la garde est déjà en cours. De nombreux bookmakers en ligne et sites de casino proposent déjà une gamme complète de marchés d’esports sur lesquels miser et les sommes impliquées sont susceptibles de continuer à augmenter à mesure que les esports deviennent encore plus courants.

Le secteur des paris sportifs surpasse toujours l’industrie de l’esport en termes de revenus gagnés à l’heure actuelle – mais ce dernier rattrape rapidement le premier. Pendant ce temps, une combinaison des deux pourrait représenter des possibilités incroyables pour les deux industries à l’avenir.

Image via : Unsplash