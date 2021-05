Qu’est-ce qui est le plus recommandé pour les motos, l’essence 95 ou 98? | Moteur

Essence 95 et 98, avantages et inconvénients dans les motos, ici vous clarifierez tous vos doutes à ce sujet.

Si vous avez une moto et que vous ne savez pas quelle essence vous devez ajouter au réservoir de carburant, nous vous aiderons avec une série d’indications sur les vertus et les inconvénients du essence 95 et 98.

Non seulement ils diffèrent par le prix, comme leur nom l’indique, l’indice d’octane les différencie qu’ils incorporent. Mais aussi autre chose.

Essence 95 et 98, la différence fondamentale réside dans l’indice d’octane

Cet index indique le résistance du carburant à la détonation lorsque le piston le comprime à l’intérieur du cylindre, donc plus l’indice est élevé, plus le carburant supportera de compression avant d’exploser.

L’essence d’octane 98 contient dans son mélange moins de soufre. Cette caractéristique se traduit par moins de punition pour le catalyseur et en fonctionnant mieux, ou en étant moins endommagé, la consommation de carburant est réduite.

L’essence 95 a un pouvoir anti-choc inférieur

Dans un moteur, il est prévu que l’essence s’enflamme à un moment très précis, qui est causé par le saut de l’étincelle de la bougie, et pas avant. L’essence à 98 octane, avec un pouvoir anti-choc supérieur à 95 octane, est développée pour les moteurs hautes performances.

Le meilleur endroit pour vérifier l’octane à utiliser est de regarder les indications que vous trouverez sur le réservoir de la moto ou sur le Manuel d’instructions. Les informations que les ingénieurs développeurs y proposent est le meilleur conseil que vous pouvez trouver.

L’essence à 98 octane est normalement indiquée pour moteurs plus sportifs, ceux qui montent plus que des tours. D’autre part, le 95 permet d’atteindre de grandes performances dans des moteurs qui ne sont pas très performants.

Un moteur conçu pour fonctionner avec de l’essence sans plomb à indice d’octane 98 peut fonctionner avec de l’essence 95, mais ce n’est pas pratique. À très long terme, vous pouvez endommager le lecteur.

Cet article a été publié dans Autobild par Eduardo Caro.