L’or numérique offre aux investisseurs le contrôle de leur or sans le risque ou l’inconvénient de quitter leur domicile.

L’or a toujours été utilisé comme couverture contre l’inflation, et il continue de faire partie du portefeuille d’investissement pour atténuer les risques financiers pendant les crises inflationnistes, économiques, sociales et géopolitiques. Selon l’indice S&P, l’or s’est bien comporté en 2020, offrant un rendement d’environ 27%.

Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Digital Swiss Gold and Gilded, déclare : « L’or offre une proposition unique par rapport à d’autres actifs financiers : il a tendance à augmenter lorsque les actions sont en forte baisse. Alors que le prix de l’or peut augmenter en période de prospérité à mesure que l’économie se développe et que les gens ont des emplois qui leur procurent des revenus à dépenser en bijoux ou à épargner, c’est la sécurité que l’or a apportée en période de difficulté qui améliore sa place dans les portefeuilles d’investissement au fil du temps. “

Qu’est-ce qui fait de Digital Gold un diversificateur de portefeuille sûr et rentable ?

Lorsqu’ils investissent dans l’or, les experts disent que les investisseurs devraient regarder le prix au comptant de l’or ; c’est le prix de vente et d’achat au moment de l’investissement dans l’or. Le prix au comptant est coté pour chaque gramme, once ou kilo d’or. Les investissements dans l’or aident l’investisseur à répartir le risque pouvant découler d’autres actifs tels que des actions, des actions, des biens immobiliers ou des devises qui peuvent ne pas très bien fonctionner à un moment donné. Par conséquent, dit Rizvi, « ajouter de l’or à votre portefeuille fournit le coussin indispensable à votre patrimoine en période d’incertitude et le protège partiellement des tensions économiques ».

Aujourd’hui, en raison des restrictions liées au COVID-19 et du verrouillage qui s’ensuit, les experts affirment que les investisseurs peuvent acheter de l’or numériquement, ce qui offre les mêmes avantages en termes de coûts aux investisseurs. En tant qu’investisseur, vous obtenez ce pour quoi vous payez, contrairement aux bijoux en or qui incluent les frais, la commission des intermédiaires, les frais de stockage, etc. Même au moment de la liquidation, l’investisseur obtient le prix du marché complet car aucun frais de revendeur n’est dû à la plateforme numérique. L’or numérique offre aux investisseurs le contrôle de leur or sans le risque ou l’inconvénient de quitter la maison.

Comment l’or numérique aide-t-il à atténuer le potentiel d’érosion de la richesse par des événements extrêmes ?

Les experts du secteur disent que l’or, acheté physiquement ou numériquement, peut servir de police d’assurance pour la richesse de l’investisseur. Rizvi déclare : « Lorsque le marché s’effondre, si les actions investies par les investisseurs sont durement touchées mais qu’il a une quantité considérable d’or dans son portefeuille, alors si l’or suit les tendances historiques, sa valeur pourrait augmenter. Cela garantira au moins une certaine préservation de la richesse.

L’attrait mondial de l’or et sa reconnaissance internationale en font en outre une option d’investissement lucrative. Par exemple, dans le cas de Digital Swiss Gold, les Indiens peuvent investir dans l’or stocké dans des coffres suisses via leur application, tout en restant assis ici en Inde. L’or proposé sur la plateforme peut être acheté et vendu au prix actuel du marché. Ils aident également les acheteurs à prendre des décisions éclairées en affichant un mouvement du prix de l’or en temps réel sur leur application dans les devises indiennes et mondiales.

Rizvi déclare : « En regardant la demande et l’offre générales d’or, la production mondiale d’or n’a pas suivi le rythme de la demande de métal jaune dans tous les pays. Par conséquent, l’or continuera de rester un actif de grande valeur et de grande valeur dans un avenir prévisible. » Il s’agit de faire le bon investissement au bon moment, et aujourd’hui, les experts disent que les plateformes d’or numériques offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles pour éviter tout impact négatif d’événements de type covid-19 sur leur patrimoine.

