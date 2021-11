Qu’est-ce qui fait peur aux républicains ? Droit de vote.

Le droit de vote est au cœur même de notre démocratie. Sans elle, nous avons le nihilisme, le racisme, le sexisme, le fascisme et l’atout. Et c’est exactement ce que veulent les républicains. Et bien que je sois heureux de voir le projet de loi sur les infrastructures devenir une loi, cela me dérange que les républicains ne soutiendront pas les droits de vote. En Géorgie, il est désormais illégal de donner une bouteille d’eau à quelqu’un pendant qu’il fait la queue pendant 5 heures pour voter. C’est ridicule! Je ne peux même pas passer 5 heures sans boire une bouteille de bière. Et maintenant que j’ai renoncé à ma « blague » gratuite, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps de parler des droits de vote et du fait que c’est probablement plus important que toute autre loi que nous pouvons adopter tant que nous le pouvons encore.

Commençons par une citation de Steven Levitsky, qui est peut-être le principal érudit sur la façon dont les démocraties meurent…

« Les démocraties peuvent mourir des mains non pas de généraux mais de dirigeants élus – des présidents ou des premiers ministres qui renversent le processus même qui les a amenés au pouvoir. Certains de ces dirigeants démantèlent rapidement la démocratie, comme Hitler l’a fait à la suite de l’incendie du Reichstag en 1933 en Allemagne. Le plus souvent, cependant, les démocraties s’érodent lentement, par étapes à peine visibles. »

?? Steven Levitsky, Comment les démocraties meurent

J’aime cette citation de Levitsky, mais j’aime encore plus celle-ci…

« C’est ainsi que les autocrates élus subvertissent la démocratie – empaquetant et « militarisant » les tribunaux et d’autres agences neutres, rachetant les médias et le secteur privé (ou les intimidant au silence) et réécrivant les règles de la politique pour faire pencher le terrain de jeu contre les opposants . Le paradoxe tragique de la voie électorale vers l’autoritarisme est que les assassins de la démocratie utilisent les institutions mêmes de la démocratie – progressivement, subtilement et même légalement – ​​pour la tuer.

?? Steven Levitsky, Comment les démocraties meurent

Et l’avenir fait peur…

« Le problème fondamental auquel est confrontée la démocratie américaine reste une division partisane extrême, alimentée non seulement par des différences politiques, mais par des sources plus profondes de ressentiment, y compris les différences raciales et religieuses. La grande polarisation américaine a précédé la présidence Trump, et il est très probable qu’elle perdurera au-delà. »

?? Steven Levitsky, Comment les démocraties meurent

Et c’est ce que je veux souligner…

« L’opposition au comportement autoritaire de Trump devrait être musclée, mais elle devrait chercher à préserver, plutôt qu’à violer, les règles et normes démocratiques. Dans la mesure du possible, l’opposition devrait se concentrer sur le Congrès, les tribunaux, et, bien sûr, les élections. Si le Trumpisme est vaincu via des institutions démocratiques, cela renforcera ces institutions. »

?? Steven Levitsky, Comment les démocraties meurent : ce que l’histoire révèle sur notre avenir

Élections. Droit de vote. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Sans cela, nous ne pouvons pas changer la composition de la Cour Supine pour en faire une Cour Suprême où nous avons la Démocratie au lieu de la Théocratie actuelle. Il est étonnant de penser qu’une majorité de la Cour Supine a été nommée par deux présidents qui n’ont pas obtenu la majorité du vote populaire. Oui, putain le Collège électoral, le plus grand vestige de l’esclavage.

En somme, le droit de vote est la chose la plus importante que nous puissions faire pour préserver notre démocratie. Et nous en avons besoin maintenant ! Et permettez-moi de terminer avec ceci…

« Le vote est l’instrument le plus puissant jamais conçu par des êtres humains pour briser l’injustice et détruire les terribles murs qui emprisonnent les gens parce qu’ils sont différents des autres.

Martin Luther King

