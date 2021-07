Qu’est-ce qui freine la pénétration des fonds communs de placement dans les petites villes ?

Même le nombre de distributeurs qui proposent des fonds communs de placement en tant qu’options de produits reste bien inférieur à celui d’autres produits.

Deux ingrédients clés pour la pénétration de tout produit financier sont la sensibilisation et l’accès. La sensibilisation garantit que les gens, en général, connaissent le produit et ses fonctionnalités qui peuvent répondre à leurs besoins spécifiques. Access garantit que les personnes intéressées à répondre à certains de leurs besoins financiers, via un produit particulier, peuvent exécuter la transaction rapidement. L’absence des deux ou de l’un des deux ingrédients empêchera les masses d’adopter le produit.

Dans le cas des fonds communs de placement, jusqu’à il y a quelques années, les deux ingrédients manquaient, ce qui a entraîné une pénétration extrêmement faible au-delà des 15 premières villes. Environ 85 pour cent des actifs sous gestion ont été apportés par ces villes. Cependant, les choses ont commencé à changer du côté de la sensibilisation avec de nombreuses initiatives de l’industrie. Le régulateur, Securities, and Exchange Board of India a mandaté les fonds communs de placement pour mettre de côté un corpus pour mener des programmes de sensibilisation des investisseurs. Ensuite, nous avons eu la campagne « Mutual Fund Sahi Hai » de l’Association of Mutual Funds of India (AMFI) pendant les matchs de cricket, qui est devenue un sujet de discussion. Les médias, en général, ont également couvert les avantages des fonds communs de placement de diverses manières. Tout cela a contribué à renforcer la prise de conscience, mais il reste encore beaucoup de terrain à parcourir.

Cependant, l’accès reste sévèrement limité même maintenant. La plupart des sociétés de services financiers traditionnelles se sont concentrées sur la vente à des clients de grande valeur dans les grandes villes, car les coûts pour atteindre les masses dans les petites villes sont plus élevés que les rendements attendus. Même le nombre de distributeurs qui proposent des fonds communs de placement en tant qu’options de produits reste bien inférieur à celui d’autres produits.

Selon une estimation de l’industrie, il existe environ 1 000 000 distributeurs de fonds communs de placement enregistrés, dont seulement 60 à 70 pour cent sont actifs. Comparez cela à environ 20 lakh agents vendant de l’assurance. Les succursales bancaires, qui jouent un rôle important dans l’accès aux produits financiers, ne sont pas non plus trop enthousiastes à vendre des fonds communs de placement et se concentrent davantage sur les produits de dépôt traditionnels ou l’assurance. Récemment, les plates-formes en ligne ont permis l’accès dans une certaine mesure, car toute personne assise n’importe où peut effectuer la transaction. Cependant, un très petit pourcentage de notre population peut aller en ligne et terminer le processus d’investissement, cela aussi dans les petites villes.

Donc, si vous rencontrez quelqu’un qui vit dans une petite ville, selon toute probabilité, il/elle n’est peut-être pas au courant des avantages d’investir dans des fonds communs de placement. Même s’ils connaissent les fonds communs de placement et veulent investir, ils ne sauront probablement pas comment s’y prendre pour terminer le processus. Les recherches sur les produits de consommation montrent que trop d’options et de retards dans l’exécution des transactions peuvent amener les acheteurs à différer l’achat. Il en va de même pour les produits financiers comme les fonds communs de placement.

par Anurag Garg, PDG et fondateur, Nivesh.com

