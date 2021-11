Qu’est-ce qui motive la dernière lutte de pouvoir de Volkswagen?

PHOTO DE DOSSIER: Le logo de Volkswagen est représenté au LA Auto Show de Los Angeles, Californie, États-Unis, le 20 novembre 2019. REUTERS / Lucy Nicholson

La relation fragile du PDG de Volkswagen (VOWG_p.DE) Herbert Diess avec les représentants syndicaux allemands a atteint un nouveau creux cette semaine avec un désaccord sur la radicalité de la refonte du premier constructeur automobile européen dans sa quête de domination des véhicules électriques.

Alors que les deux parties ont tenté de faire preuve d’unité lors d’une réunion du personnel jeudi, la première dans l’usine géante de Volkswagen à Wolfsburg depuis près de deux ans, rien ne garantit que le différend puisse être réglé rapidement, voire pas du tout.

En fait, le comité de médiation de quatre membres de Volkswagen prévoit de discuter bientôt de l’avenir de Diess, ont indiqué des sources, créant une incertitude autour du leadership du constructeur automobile moins de quatre mois après la prolongation du contrat du PDG.

DIESS EST-IL ENCORE L’HOMME DU TRAVAIL ?

Daniel Schwarz, analyste chez Stifel, le pense.

«Sa stratégie cohérente de VE (véhicule électrique) est logique. Il se concentre davantage sur les marchés des capitaux que ses prédécesseurs, ce qui profite à l’action Volkswagen », a-t-il déclaré.

Alors que les actions privilégiées de Volkswagen n’ont gagné que 6% depuis que Diess a pris ses fonctions de PDG en avril 2018, ses actions ordinaires – dont plus de la moitié appartient à l’actionnaire principal Porsche SE (PSHG_p.DE) – sont en hausse de 68%.

Diess, dont le contrat a été prolongé jusqu’en 2025 en juillet, élabore actuellement le prochain plan d’investissement de l’entreprise jusqu’en 2030, un processus qui provoque généralement des frictions entre les parties prenantes chaque année.

L’analyste de Bernstein, Arndt Ellinghorst, est plus sceptique.

« Diess représente le changement radical que l’entreprise doit subir après le scandale des émissions du dieselgate. Ce qu’il ne défend pas encore, c’est la mise en œuvre.

Le patron de Porsche AG, Oliver Blume, le PDG d’Audi Markus Duesmann ainsi que le PDG de la marque Volkswagen, Ralf Brandstaetter, ont tous été nommés successeurs potentiels au cas où Diess obtiendrait le démarrage ou déciderait de quitter le groupe multimarque.

« Vous avez besoin de quelqu’un à Wolfsburg qui comprend l’entreprise et qui est prêt à s’engager avec le comité d’entreprise. Je ne sais pas si Oliver Blume est la bonne personne », a déclaré Ellinghorst. « Ralf Brandstaetter pourrait être meilleur dans ce domaine. »

POURQUOI TOUT CELA ?

Volkswagen, le deuxième constructeur automobile mondial après Toyota (7203.T), est sous pression pour s’adapter aux énormes changements de l’industrie, notamment la montée en puissance des véhicules électriques et des voitures autonomes.

Les deux domaines sont en dehors de la zone de confort des constructeurs automobiles allemands, dont Volkswagen, qui ont longtemps dominé l’ère des moteurs à combustion interne.

Entrez de nouveaux concurrents, en particulier Tesla (TSLA.O), qui ont commencé avec une feuille de papier vierge et ont révolutionné les chaînes de production et d’approvisionnement.

« Dans le monde des moteurs à combustion, nous sommes leaders. Nous sommes bons dans ce domaine, peut-être mieux que tout le monde », a déclaré Diess aux travailleurs jeudi. « Mais dans le nouveau monde … nous sommes confrontés à une concurrence que Volkswagen n’a jamais vue auparavant. »

QU’EST-CE QUI DÉMANGE LE COMITÉ D’ENTREPRISE ?

Mourir.

L’homme de 63 ans a été critiqué à plusieurs reprises pour son style de communication qui, selon les représentants syndicaux, montre un manque d’intérêt pour les préoccupations de 675 000 employés dans le monde.

Diess, en particulier, a suscité la colère des travailleurs lorsqu’il a déclaré au conseil de surveillance de Volkswagen en septembre qu’environ 30 000 emplois étaient menacés si l’entreprise était trop lente dans sa transition vers les véhicules électriques, ont indiqué des sources.

Il en va de même pour certaines des activités de Diess sur les réseaux sociaux, y compris une vidéo de lui remerciant le personnel pour les résultats records du premier semestre en surfant sur le canal à côté du siège de Wolfsburg.

« La façon dont vous vous êtes présenté ces derniers mois, je me demande si vous êtes réellement au courant de la situation sur notre site ici et comment cela est perçu par les travailleurs », a déclaré jeudi la présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo.

QU’EST-CE QUE DÉMANGEANT HERBERT DIESS ?

Tesla.

Le constructeur automobile américain a montré que ce n’est pas seulement le nombre de voitures que vous fabriquez, mais la technologie et les logiciels qui déterminent le succès dans le nouveau monde automobile.

Tesla, qui a vendu 627 350 véhicules au cours des neuf premiers mois de 2021, vaut 1,2 billion de dollars, soit plus de huit fois la valorisation boursière de 124 milliards d’euros (143 milliards de dollars) de Volkswagen, même si le groupe allemand a vendu onze fois plus de voitures au cours de la période.

Tesla produit également plus rapidement et plus efficacement, Diess s’attendant à ce que la société américaine n’ait besoin que de 10 heures pour assembler chaque véhicule dans son usine prévue de Gruenheide près de Berlin, qui devrait ouvrir ses portes plus tard cette année.

« Dans (notre usine de) Zwickau, nous en sommes à plus de 30 heures, nous espérons atteindre 20 heures l’année prochaine – notre objectif de projet initial était de 16 heures », a déclaré Diess.

QUI A LE POUVOIR ?

Avec 31,4%, Porsche SE, détenue à 50% par les familles Porsche et Piech, est le premier actionnaire de Volkswagen, tandis que le Qatar et l’État de Basse-Saxe, où Volkswagen est basé, détiennent respectivement 14,6% et 11,8%.

Ensemble, ils détiennent plus de 90 % des droits de vote, mais au conseil de surveillance de Volkswagen – qui approuve les décisions stratégiques clés – les représentants des travailleurs détiennent la moitié des 20 sièges dans le cadre du principe de codétermination allemand.

Dans le cas rare d’une impasse au sein du conseil d’administration, le président – ​​en l’occurrence le PDG de Porsche SE Hans Dieter Poetsch – l’emporte.