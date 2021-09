Qu’est-ce qui motive la participation des détaillants dans les ETF ?

Contrairement à l’investissement via des fonds communs de placement, lorsqu’il s’agit d’investir dans des FNB, un compte Demat est nécessaire.

Une tendance intéressante qui s’est manifestée au cours de la dernière année est l’acceptation croissante de l’investissement passif par les investisseurs de détail. Les folios d’ETF de détail en mars 2021 ont atteint 41 38 426, enregistrant une croissance de 126 % par rapport à l’année dernière et sur cinq ans, la croissance était de 675 %. Jusqu’à il y a un an, l’investissement passif était principalement considéré comme un bastion des investisseurs institutionnels et des HNI. Allant des fonds indiciels aux fonds négociés en bourse (ETF), les investissements passifs ont gagné du terrain en termes d’intérêt des investisseurs et d’actifs sous gestion (AUM).

L’univers des ETF

En juin 2021, le paysage des fonds communs de placement de l’Inde abrite un total de 108 ETF, reprenant 42 indices, représentant une base d’actifs de Rs. 3,2 lakh cr. Les ETF disponibles sont répartis entre les classes d’actifs – actions, dette et or. Sur les 108 ETF, 82 d’entre eux sont des offres basées sur des actions avec des actifs sous gestion d’une valeur de Rs. 2,6 lakh cr. Ce n’est que le mois dernier que la NSE a annoncé la cotation du 100e ETF sur sa plate-forme d’échange, 20 ans plus tard depuis le lancement du premier ETF, un programme basé sur Nifty 50.

Au sein de ces ETF actions, un investisseur dispose d’une pléthore d’options sous la forme d’ETF basés sur la capitalisation boursière, sectoriels et Smart beta. En ce qui concerne les ETF basés sur la dette, les offres sont limitées sous la forme d’ETF de dette liquide, gilt et PSU. Actuellement, les investisseurs ont le choix entre 15 ETF de dette avec un actif total de Rs. 40 717 cr. En termes de matières premières, il existe 11 ETF sur l’or qu’un investisseur peut envisager. Ils représentent des actifs d’une valeur de Rs. 16 225 cr.

Raisons de l’intérêt accru des particuliers pour les FNB

Contrairement à l’investissement via des fonds communs de placement, lorsqu’il s’agit d’investir dans des FNB, un compte Demat est nécessaire. Les données des dépositaires nationaux National Securities Depository Limited et Central Depository Services montrent clairement que le nombre de comptes demat actifs détenus par les investisseurs de détail augmente régulièrement. À partir de FY21, il y a plus de 6 comptes crore demat dont plus de 2 comptes crore ont été ajoutés en seulement un an. Il est très probable que les ETF aient été l’un des bénéficiaires de cette tendance à la hausse.

Étant donné que les milléniaux par rapport aux générations précédentes sont de nature beaucoup plus férus de technologie et sont ouverts à l’expérimentation, en particulier en ce qui concerne les possibilités d’investissement, les ETF présentent une voie d’investissement intéressante par rapport à l’investissement direct. Avec la prolifération des applications uniquement numériques, investir dans les ETF aujourd’hui n’est plus qu’à quelques clics.

Un autre facteur qui a aidé les ETF est l’innovation des produits et des niveaux accrus de sensibilisation. Aujourd’hui, les ETF ne se limitent plus aux schémas simples ; il existe plusieurs FNB à bêta intelligent qui peuvent aider à générer de meilleurs rendements ajustés au risque. En ce qui concerne la sensibilisation aux produits parmi les investisseurs, grâce aux diverses initiatives des maisons de fonds, des médias et d’autres parties prenantes, un effort conscient a été déployé pour éduquer les investisseurs sur ces offres. En conséquence, les investisseurs de détail s’habituent lentement mais régulièrement au concept des ETF et ont commencé à prendre conscience du potentiel des ETF. Bien que tous ces développements soient encourageants, il reste encore un long chemin à parcourir pour mieux faire connaître aux investisseurs les différentes offres passives.

Cela aide également les ETF à combiner la flexibilité de négociation d’une action, associée à la diversification et aux faibles coûts d’un fonds commun de placement. Le fait que les ETF offrent une exposition à un panier d’actions à une fraction du montant et présente plusieurs avantages par rapport à l’investissement direct sont des facteurs qui ont contribué à susciter une réponse favorable de la génération Y.

Dernier point mais non le moindre, les marchés boursiers traversent une période de prospérité. Tout comme une marée montante soulève tous les bateaux ; dans un marché haussier, toutes les voies d’investissement en actions attirent l’attention des investisseurs. Les ETF font également partie du lot. Cependant, si vous êtes un investisseur qui n’est pas sûr de l’investissement en actions mais souhaite prendre une exposition aux actions, l’ETF est un bon tremplin et à long terme est susceptible de vous être très utile par rapport à l’investissement direct en actions.

par Nitin Kabadi, responsable ETF, ICICI Prudential AMC

