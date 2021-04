Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? ⋆ 10z viral

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

je

Dans l’un des premiers chapitres de l’Histoire de la Révolution française de Thomas Carlyle, nous trouvons une longue méditation sur la puissance psychologique du symbolisme. «De toutes les possessions et réalisations terrestres de l’homme», écrit-il, «les plus nobles sont ses symboles, divins ou d’apparence divine; sous lequel il marche et combat, avec une assurance victorieuse, dans cette bataille de la vie; ce que nous appelons ses idéaux réalisés. Par «symboles» ou «idéaux réalisés», Carlyle signifie des détails qui incarnent ou représentent des universaux. Les exemples les plus évidents de symboles dans ce sens sont les drapeaux. Même si, en particulier, ce ne sont que des feuilles de tissu avec des motifs colorés, ils n’en restent pas moins …