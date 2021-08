Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Core Devs Review It ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Ethereum pousse plus loin dans les sommets précédents au nord des 3 000 $. La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière a récemment reçu une mise à niveau majeure, mise en œuvre via le « London » Hard Fork.

Cela a changé tout le modèle tarifaire du réseau et, selon certains experts, a attiré de nouveaux investisseurs sur le marché. Ainsi, les principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont connu un regain d’élan haussier.

Lors d’un récent appel, les développeurs d’Ethereum Core ont discuté du hard fork et de leurs priorités pour les mois à venir. Le développeur principal Tim Beiko a résumé les principaux points discutés lors de l’appel et la feuille de route pour les six prochains mois.

Dans un article précédent, Beiko a déclaré que la fourche dure s’est déroulée “en douceur” dans l’ensemble. Cependant, les équipes clientes ont mis en évidence certains aspects du processus pré et post-Londres.

Il est un peu tôt pour faire un dernier appel étant donné que nous sommes encore au début du travail de fusion lui-même, mais certainement quelque chose que nous allons suivre dans les semaines/mois à venir.

Tout d’abord, les équipes clientes ont déclaré que la « vitesse et le manque de métrique de réussite claire » pour les déploiements de testnet à mainnet ont été un problème. Les équipes clientes d’Ethereum estiment que le processus est «rapide», «un peu forcé» et manque d’agilité pour réagir aux problèmes.

Ainsi, ils ont proposé 4 solutions pour améliorer ce problème. Tout d’abord, les développeurs et les clients doivent convenir d’une période spécifique qu’un réseau de test doit respecter pour être déclaré réussi et mis en œuvre sur un réseau principal.

De plus, ils ont proposé de prédéfinir le chemin à suivre en cas de problème ou de bug. Une fois qu’un correctif a été mis en œuvre, le testnet devrait fonctionner pendant plusieurs semaines pour le déclarer réussi.

Pour compléter la proposition ci-dessus, les équipes clientes pensent qu’un système d'”alerte automatique” pourrait être mis en œuvre pour fonctionner si un problème est détecté sur un réseau de test. Parallèlement à une « liste de contrôle de l’infrastructure requise pour les forks testnet ».

La route vers Ethereum 2.0, fusionnez à l’horizon

Une fois l’Ethereum London Hard Fork déployé sur le réseau principal, a déclaré Beiko, les équipes clientes ont eu du mal à voir les changements “réellement mis en œuvre” en plus de ceux décrits dans les EIP.

Ainsi, ils ont également proposé de « laisser suffisamment de temps » aux équipes clientes pour explorer les aspects outillage et infrastructure d’un hard fork. De cette façon, ils peuvent « aider à concevoir les interfaces non consensuelles ».

Malgré le fait que le hard fork, et probablement sa mise à jour la plus importante, EIP-1559, aient été introduits avec succès, les développeurs ont convenu qu’ils apporteraient plus d’améliorations au fil du temps. Le développeur principal d’Ethereum, Beiko, a déclaré :

Chaque équipe a mentionné qu’en plus des changements de consensus introduits par la fusion, elles ont beaucoup de travail à faire sur leurs clients pour améliorer les performances, modulariser leur architecture pour prendre en charge la preuve d’enjeu et intégrer de nouveaux développeurs.

Les développeurs principaux et les équipes clientes ont convenu de reporter la bombe de difficulté, l’augmentation de la complexité du réseau des énigmes pour sa chaîne de preuve de travail, et d’ajouter « d’autres modifications d’une ligne ». D’autres EIP seront déployés sur le réseau principal après la fusion.

Ce dernier fait référence à l’événement qui permettra de combiner la chaîne de balises, la blockchain Proof-of-Stake du réseau, avec sa blockchain Proof-of-Work. Beiko a ajouté :

(…) il y a eu une conversation lors de l’appel sur ce qu’il faut faire au sujet des différents EIP qui sont « en attente ». Nous avons discuté de leur éventuelle ajout dans le premier fork après la fusion, mais c’est quelque chose que nous devons faire une planification plus sérieuse.

À l’époque, Ethereum (ETH) se négocie à 3 264 $ avec un bénéfice de 6,5% sur le graphique de 24 heures.

ETH sur un rallye dans le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview