Qu’est-ce qui ne va pas avec les équipes qui sortent des byes ? Construire des cartes de pari sur ardoise laides

Warren et Joe commencent cette semaine en examinant pourquoi les équipes ont eu tant de mal à sortir de leurs semaines de congé (8h00) avant de passer à Patriots-Bills et de discuter de qui a l’avantage avec une météo de plus en plus mauvaise qui se profile (12h00). Ensuite, essayer de trouver les meilleurs paris, le cas échéant, pour deux gros affrontements de l’AFC entre les Chargers et les Bengals (38:00) et Ravens and Steelers (45:00). Plus, Colts-Texans (54:00), Broncos-Chiefs (58:00) et une autre édition de House’s Exotics (1:10:00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

