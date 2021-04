Qu’est-ce qui nous attend? cirque, combats fantastiques ou vraie boxe?

Dans une précédente vidéo je vous ai parlé de la possibilité d’un front uni d’anciens champions, cherchant à s’opposer au modèle Canelo Alvarez pour gérer la boxe dès la promotion. Cette vidéo, l’analyse porte sur la possibilité opposée: que ce retour simultané de De la Hoya, Márquez, Barrera, Morales et Cotto est plus du même.

En d’autres termes, le succès des combats où la partie «A» vend le spectacle et embauche ses rivaux, est finalement accepté comme une entreprise rentable qui permet de fermer la porte à un sport rentable. Ou peut-être, c’est la conviction que le monde de la boxe doit changer de cap et suivre la ligne est qu’il semble marquer Triller ou les frères Logan et Jake Paul.

Dans ce cas, la boxe serait si modérée, comme on l’a vu cette nuit-là lorsque Canelo Alvarez et Sergey Kovalev ont dû attendre allongés dans leurs vestiaires pour que la carte UFC qui à ce moment-là était diffusée dans l’arène de combat se termine.

Triller a préparé deux grands événements qui mélangent expositions, combats de championnat et spectacles musicaux pour la fin mai et le début juin, à partir d’un mois au cours duquel presque immédiatement et également dans le sud de la Floride, il y aura une exposition de Juan Manuel Márquez et Miguel Angel Cotto, alors que quelques semaines plus tard, ce sera au tour d’Oscar de la Hoya.

Si l’on tient compte du fait que la trilogie de Juan Francisco Gallo Estrada et Román «Chocolatito» González, a failli être transformée en spectacle par la WBC, cela devient une obligation de se demander où on va. La réponse est dans le commentaire et le reflet de cette vidéo non filtrée.