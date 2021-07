qu’est-ce qui nous attend pour la taxe foncière?

Le congé des droits de timbre pour les propriétés d’une valeur de 500 000 £ ou moins est terminé. Qu’est-ce qui est prévu pour la taxe foncière à l’avenir?

Le droit de timbre est une taxe foncière due dans les 14 jours suivant l’achat d’une propriété. Habituellement, le mandataire ou l’avocat d’un acheteur produit la déclaration et transfère l’argent en son nom.

Dans le but de relancer le marché immobilier, le congé du droit de timbre a été annoncé pour la première fois le 8 juillet 2020 en Angleterre et en Irlande du Nord. Cela permettait aux acheteurs de ne payer aucun droit sur les achats dont le prix était égal ou inférieur à 500 000 £.

Cela a permis aux acheteurs d’économiser jusqu’à 15 000 £. Le congé fiscal devait initialement se terminer fin mars. Mais comme il y avait un arriéré de transactions immobilières entraînant des retards, les vacances ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021.

Dans une année normale, les transactions immobilières prennent généralement en moyenne trois mois à compter de la conclusion de la vente. Cependant, en raison de l’augmentation de l’activité du marché immobilier au cours de la dernière année, le délai moyen de réalisation d’une vente est désormais de quatre mois, selon Zoopla.

Des économies d’impôts peuvent encore être réalisées

Bien que l’exonération complète des droits de timbre ait pris fin, un allégement fiscal est toujours disponible car un retour échelonné aux taux d’imposition précédents a été mis en œuvre. Afin d’éviter un « bord de falaise », le seuil a été abaissé de 500 000 £ à 250 000 £ entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Cela signifie que les acheteurs d’une résidence principale ne paieront aucun droit de timbre sur les premiers 250 000 £ du prix d’achat. Cela permet aux acheteurs d’économiser jusqu’à 2 500 £ si l’achat de la propriété est terminé avant le 30 septembre.

Il existe des moyens d’augmenter vos chances d’acheter à temps pour cette échéance. Pour commencer, restez en contact étroit avec votre agent de transport ou votre avocat. Les acheteurs et les investisseurs pourraient même envisager d’acheter une propriété aux enchères, ce qui prend généralement beaucoup moins de temps.

Que va-t-il se passer à partir de début octobre ?

À partir du 1er octobre, les taux des droits de timbre reviendront aux niveaux normaux d’avant la pandémie. Les acheteurs de résidences principales seront facturés de 2% à 12%, ou jusqu’à 17% pour les investisseurs étrangers. Le taux d’imposition dû dépend de la valeur de la propriété et si l’acheteur possède plus d’une maison ou s’il s’agit d’un achat-location.

Les taux de droit de timbre standard dépendent de la valeur d’une propriété. A partir du 1er octobre, les tarifs reviendront aux suivants :

0 % jusqu’à 125 000 £ 2 % entre 125 001 £ et 250 000 £ 5 % entre 250 001 £ et 925 000 £ 10 % entre 925 001 £ et 1,5 M £ 12 % sur tout montant supérieur à 1,5 M £

Pour les propriétaires de plus d’un bien ou les bailleurs locatifs, un supplément de 3% sera dû en plus. Depuis avril 2021, une surtaxe supplémentaire de 2% est également appliquée pour les non-résidents britanniques qui achètent une propriété.

À ce stade, l’exonération des droits de timbre sera à nouveau disponible pour les premiers acheteurs achetant des propriétés à 500 000 £ ou moins. Les acheteurs faisant leur premier pas sur l’échelle immobilière seront exonérés de payer la taxe sur les propriétés d’un coût allant jusqu’à 300 000 £. Et ils n’auront qu’à payer 5% sur la valeur au-dessus.

Comment le droit de timbre affecte les acheteurs et les investisseurs

Ces dernières années, des appels ont été lancés pour une refonte du droit de timbre. Le succès du congé fiscal a en outre conduit certains professionnels de l’immobilier à affirmer qu’il devrait y avoir une réduction permanente.

Des données récentes de HMRC ont montré que les transactions immobilières ont doublé sur l’année en raison du congé des droits de timbre. Pour certains acheteurs, le droit de timbre a entravé leur capacité à se déplacer plus souvent.

Une étude récente de la société de sondage Opinium et de l’agent immobilier Jackson-Stops a révélé que 30% des propriétaires ont déclaré qu’ils envisageraient de déménager plus régulièrement si le droit de timbre était rendu permanent sur les premiers 500 000 £ d’un achat de maison. Cela pourrait équivaloir à 350 000 transactions immobilières supplémentaires chaque année.

Nick Leeming, président de Jackson-Stops, commente : « Cette recherche démontre comment le SDLT peut étouffer les transactions, réduisant considérablement le plein potentiel du marché et limitant les opportunités économiques qui découlent d’un secteur immobilier florissant.

« Une réforme permanente de la fiscalité et de la réglementation foncières, y compris SDLT, pourrait aider le marché à traduire cet élan en un succès soutenu et à long terme, tout en soutenant mieux les aspirations des acheteurs et des vendeurs, et en donnant aux entreprises du Royaume-Uni la possibilité de se redresser et de se développer. “

Récemment, le gouvernement a déclaré qu’il ne réformerait pas de façon permanente le droit de timbre, malgré le fait que les députés du comité du Trésor aient décrit l’impôt foncier comme inadapté. Le gouvernement estime qu’il s’agit d’une source importante de revenus pour le gouvernement, en particulier après COVID.