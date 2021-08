Qu’est-ce qui pousse la transformation de Saudi Aramco ? – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Saudi Aramco recherche des accords qui renforceront la confiance des investisseurs dans la plus grande compagnie pétrolière du monde. Les accords pourraient inclure des accords de vente et d’approvisionnement d’actifs, selon un rapport de . du 9 août citant le directeur général d’Aramco, Amin Nasser. La vie était relativement facile pour la firme géante saoudienne jusqu’à récemment. Il a pompé du pétrole, vendu le produit sur les marchés internationaux, puis utilisé les revenus pour financer la majeure partie de l’économie saoudienne.

Maintenant, les choses ont changé et elles sont légèrement différentes. Alors que la priorité absolue de Saudi Aramco reste son principal actionnaire, le gouvernement saoudien, les tendances mondiales semblent la pousser fortement vers la diversification.

Le plan de vente d’actifs de la société reflète celui du voisin émirati Adnoc, qui aurait vendu des participations minoritaires dans ses actifs énergétiques. Il procède à ces ventes pour monétiser les actifs tant qu’il le peut encore. Étant donné que les prix du pétrole semblent s’être remis des creux pandémiques, c’est le meilleur moment pour l’entreprise de diversifier son portefeuille.

Notamment, Adnoc cède des actifs depuis jusqu’à quatre ans et a jusqu’à présent acquis un produit de 30 milliards de dollars au cours de cette période. Ce dernier plan de désinvestissement est une liste des activités de forage de la société émirienne. Le produit serait utilisé pour des projets d’énergie propre.

Saudi Aramco est toujours dans une position très similaire à Adnoc, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait retiré une page de son nouveau livre de jeu. Ces deux entreprises publiques se sont retrouvées en territoire inconnu avec la poussée de la transition énergétique qui a ébranlé les fondements mêmes de leur existence.

Tout comme la plupart des autres producteurs de pétrole, les deux doivent chercher des moyens de survivre dans un monde où la demande de pétrole devrait être considérablement plus faible. La stratégie évidente est de se développer dans des projets énergétiques à faible émission de carbone, à l’image du cas de Big Oil. Cela semble maintenant être la voie à suivre pour Aramco et Adnoc.

Plus tôt la semaine dernière, après la publication des résultats d’Aramco pour le deuxième trimestre et le premier semestre, le directeur général Amin Nasser a expliqué que la société étudiait de nouvelles transactions visant à débloquer des capitaux importants.

Bien qu’il n’ait jamais détaillé ces accords, . se souvient d’un rapport antérieur basé sur une source d’informations anonyme selon laquelle Aramco souhaitait vendre une participation dans son activité de gazoduc dans le cadre d’un programme identique à celui utilisé par la société pour céder une participation minoritaire. dans son activité d’oléoduc. Cet accord, avec un consortium dirigé par EIG Global Energy Partners, était évalué à environ 12,4 milliards de dollars.

Un autre secteur possible pour faire des affaires est l’hydrogène. Lors de la conférence téléphonique avec les analystes pour la publication des résultats financiers, Nasser a déclaré :

“Nous cherchons à capturer un grand pourcentage de ce marché, nous avons un avantage.”

Il réitérait les remarques faites par le directeur de la technologie d’Aramco plus tôt dans l’année. Ahmad Al Khowaiter a déclaré à CNBC fin juin :

« Nous voyons un véritable marché se former. C’est une opportunité pour nous de fournir un nouveau marché, un marché en croissance et un marché durable, car il s’agit d’un produit énergétique décarboné.

L’exécutif a également expliqué que le marché de l’hydrogène était à un point d’inflexion, les technologies d’utilisation du gaz devenant assez matures et disponibles commercialement.

Al Khowaiter a également déclaré à l’époque :

« Nous avons les hydrocarbures les moins polluants. Nous avons la capacité de capter le CO2 et donc de fournir de l’hydrogène de manière fiable à un coût raisonnable, sans le CO2.

En août, Aramco a déclaré avoir déjà signé un accord préliminaire avec le gouvernement allemand pour un travail conjoint dans le domaine de l’hydrogène, qui, selon les commentaires de Nasser, prendra la forme d’un approvisionnement en hydrogène saoudien en Allemagne.

Les plans semblent ingénieux, mais quelques problèmes subsistent. Par exemple, un passage à l’hydrogène et peut-être à d’autres produits à faible émission de carbone parviendrait-il à générer les mêmes niveaux de revenus que le cœur de métier d’Aramco ? Cette question est cruciale puisque la major saoudienne s’efforce sans relâche de joindre les deux bouts, ce qui signifie distribuer des dividendes qu’elle a promis de distribuer, au milieu de la pandémie, de la baisse de la demande de pétrole et de la poussée des énergies renouvelables.

Aramco s’est même tourné vers l’emprunt pour ce faire. Plus particulièrement, il faudra un certain temps avant que l’entreprise ne soit obligée de choisir entre le pétrole et l’énergie à faible émission de carbone si les choix et les options lui sont jamais présentés. Ce que la société pétrolière semble faire actuellement, c’est verdir son CV tout en monétisant simultanément ses actifs énergétiques dans un environnement de prix favorable.

Toute la région du Golfe fait de même puisque l’environnement de prix est favorable. Big Oil le fait également pour des raisons similaires. Mais il a déjà été invoqué sur ce que certaines personnes peuvent considérer comme un bluff de greenwashing.

Larry Fink de BlackRock a noté en juillet que :

“Le désinvestissement, qu’il soit effectué indépendamment ou mandaté par un tribunal, pourrait rapprocher une entreprise individuelle du zéro net, mais cela ne fait rien pour rapprocher le monde du zéro net.”

Dans un concours équitable, néanmoins, il n’est pas de la responsabilité de Big Oil, d’Aramco ou d’Adnoc de travailler pour réduire la demande mondiale de pétrole. C’est le travail des gouvernements et peut-être des titans de la finance comme BlackRock. Les sociétés pétrolières ont appris à suivre le courant et à s’adapter au fur et à mesure qu’il les transporte dans de nouveaux domaines, qu’il s’agisse de supermajors publics ou de géants publics comme Saudi Aramco.