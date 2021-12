Qu’est-ce qui rend la variante omicron si étrange et surprenante

La variante omicron du virus SARS-CoV-2, découverte il y a quelques semaines à peine, est sur le point de dominer les cas de Covid-19 dans le monde. C’est une nouvelle tournure étonnante de la saga pandémique qui oblige les pays à se préparer.

Dans des endroits comme l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni où l’omicron s’est propagé rapidement, les cas de Covid-19 ont doublé tous les trois jours ou moins. Cela inclut les personnes qui ont été précédemment infectées ou vaccinées contre le Covid-19.

« C’est la capacité d’échapper à l’immunité couplée à ce taux de transmission très élevé qui sont les deux choses qui distinguent cette variante de toutes les autres », a déclaré Andrew Pekosz, professeur de microbiologie à l’Université Johns Hopkins.

Omicron pourrait donc pousser la pandémie de Covid-19 dans sa pire phase à ce jour. Ou peut-être pas. Il n’est pas encore clair si ces caractéristiques entraîneront une augmentation des hospitalisations et des décès à des niveaux records aux États-Unis et au-delà, mais les modèles épidémiologiques montrent qu’omicron aura probablement un lourd tribut cet hiver. Pourtant, en Afrique du Sud, il semble que sa vague d’omicron ait déjà atteint son apogée sans faire de lourdes pertes. La gravité de l’infection d’omicron dépend également de la façon dont les gens y réagissent, en particulier lorsqu’il s’agit de se faire vacciner ou booster.

Les chercheurs se précipitent maintenant pour comprendre la variante afin d’anticiper ses prochains mouvements, mais cela s’avère être un défi. De ses origines génétiques à la façon dont il infecte les gens, l’omicron est inhabituel et déroutant. En étudiant la génétique de la variante, les scientifiques espèrent obtenir plus d’indices sur son origine et potentiellement empêcher la prochaine variante de prendre le monde au dépourvu.

Les mutations de la variante omicron la rendent plus prolifique, dangereuse et insaisissable

Il y a près de 50 mutations dans la variante omicron par rapport au virus SARS-CoV-2 d’origine détecté en Chine en 2019. Ces changements se manifestent de plusieurs manières clés.

L’un des domaines les plus importants est la protéine de pointe du virus. C’est la partie du virus qui entre en contact avec les cellules humaines et une cible importante pour le système immunitaire. Les anticorps se fixent à la protéine de pointe et empêchent le virus de provoquer une infection. Cela rend la protéine de pointe critique pour le fonctionnement du virus et pour la façon dont le système immunitaire l’arrête.

Omicron a 36 mutations dans sa protéine de pointe, contre 10 en alpha, 12 en gamma et neuf en delta. Au sein de sa protéine de pointe, omicron présente des mutations dans la partie de la pointe qui se connecte directement à un récepteur appelé ACE2 sur les cellules humaines. Les mutations d’Omicron semblent augmenter son affinité pour l’ACE2, lui permettant d’infecter plus efficacement les cellules, augmentant ainsi son taux de reproduction et sa transmissibilité.

Il existe également des mutations sur d’autres parties de la protéine de pointe d’omicron. En raison de ces changements, les anticorps ont plus de mal à reconnaître et à adhérer à la pointe d’omicron. Cela peut expliquer pourquoi l’omicron semble provoquer plus de réinfections et d’infections majeures chez les personnes vaccinées par rapport à d’autres variantes.

Ces modifications de la protéine de pointe rendent également les thérapies qui utilisent des anticorps – anticorps monoclonaux et plasma de convalescence – moins efficaces. Jusqu’à présent, seul le sotrovimab, la thérapie par anticorps monoclonaux développée par GlaxoSmithKline, semble être efficace contre l’omicron.

D’autres thérapies telles que les médicaments antiviraux devraient rester aussi efficaces contre l’omicron, car elles agissent sur la façon dont le virus se réplique au lieu de cibler sa structure externe.

Mais la plupart de ces médicaments doivent être administrés aux premiers stades de l’infection, ce qui nécessite souvent des tests pour confirmer. La Food and Drug Administration a accordé cette semaine sa première autorisation d’utilisation d’urgence pour un médicament antiviral oral pour traiter Covid-19, le Paxlovid de Pfizer, pour les patients à haut risque.

Des piétons masqués passent devant une banderole qui dit : « La science fera la percée », à New York le 21 décembre. Noam Galai/.

La plupart des vaccins Covid-19 sont optimisés pour aider le système immunitaire à cibler la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, et les changements d’omicron semblent rendre la première génération de vaccins moins efficace. Mais leur efficacité contre l’omicron n’est pas nulle, et avec des doses de rappel, la protection contre la variante s’améliore considérablement. Moderna a rapporté cette semaine qu’une demi-dose de rappel de son vaccin à ARNm augmentait les niveaux d’anticorps contre omicron 37 fois, tandis qu’une dose complète augmentait les niveaux d’anticorps 83 fois par rapport aux deux doses initiales seulement. Cela fait écho à un rapport de Pfizer selon lequel une troisième dose de son vaccin le rendait tout aussi efficace contre l’omicron que les doses initiales l’étaient contre le virus d’origine.

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont récemment signalé un autre changement avec l’omicron : où il se réplique dans le corps. Dans une étude qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, l’équipe a découvert que l’omicron se multiplie 70 fois plus rapidement dans les bronches – les passages menant aux poumons – par rapport au delta, dès 24 heures après l’infection. Mais plus profondément dans les poumons, l’omicron se réplique à un taux inférieur à la version originale du virus.

Dans les voies respiratoires supérieures, une plus grande réplication du virus peut faciliter l’expiration des particules virales, leur permettant de se propager plus facilement entre les personnes. Et avec un nombre inférieur dans les poumons, il peut provoquer une maladie moins grave que d’autres variantes.

Mais on ne sait toujours pas à quel point une maladie peut être grave par omicron. Et même si l’omicron provoque des maladies moins graves, il peut néanmoins stresser dangereusement le système de santé s’il se propage sans contrôle. La fraction de personnes tombant gravement malades peut être plus faible, mais le nombre absolu pourrait être plus élevé, remplissant les lits dans les unités de soins intensifs et dévorant des ressources qui seraient autrement consacrées au traitement d’autres affections.

Les premiers rapports provenant d’endroits comme l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont montré une augmentation rapide des nouveaux cas de Covid-19, mais jusqu’à présent, les hospitalisations n’ont pas augmenté de manière aussi spectaculaire dans leur sillage. Cela pourrait être dû au fait qu’omicron ne rend pas les gens aussi malades, mais il se pourrait aussi que ces régions aient déjà une immunité généralisée contre les vagues précédentes de Covid-19 et contre les vaccins. De meilleures options de traitement peuvent également amortir le coup.

Il semble clair qu’omicron deviendra également la source dominante de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis, mais il est moins certain que cela soit suivi de maladies extrêmes et de décès. La saison des voyages de vacances peut alimenter davantage d’infections, mais des niveaux élevés de vaccination et de rappels dans certaines régions pourraient absorber l’impact. Dans les États et les villes à faible niveau d’immunité, l’omicron pourrait être beaucoup plus dévastateur. Cela élargirait encore le fossé dans la façon dont la pandémie se déroule à travers le pays.

Omicron est un parent éloigné d’autres variantes, mais ses origines sont un mystère

Omicron est le dernier symptôme de la pandémie mondiale déchaînée de Covid-19. Le monde est devenu un terrain d’essai pour le SRAS-CoV-2, donnant au virus de nombreuses opportunités de se propager, d’évoluer, de tester ses stratégies contre l’immunité et de s’optimiser. Avec de telles disparités dans les taux de vaccination entre les pays, des milliards de personnes restent sans protection, créant des opportunités pour plus de variantes. Et lorsque des variantes infectent des personnes dont l’immunité diminue, elles sont incitées à changer encore plus.

« C’est l’évolution darwinienne par sélection naturelle fonctionnant à des délais incroyablement rapides », a déclaré Pekosz.

Il est important de se rappeler que les virus mutent tout le temps lorsqu’ils se répliquent. La plupart de ces changements sont soit sans conséquence, soit nocifs pour le virus lui-même. De temps en temps, une mutation inquiétante surviendra, une mutation qui rend le virus plus grave, se propage plus facilement ou mieux échappe au système immunitaire. Les grappes de ces mutations sont classées comme variantes.

Ces variantes n’émergent pas spontanément ; ils évoluent et itèrent à partir des versions existantes du virus. Ainsi, en séquençant les génomes de différentes variantes, les scientifiques peuvent retracer leur ascendance.

Les scientifiques cartographient les relations génétiques entre les variantes dans des diagrammes appelés arbres phylogénétiques. La plupart des variantes précédentes étaient génétiquement plus proches les unes des autres, mais omicron ne descend d’aucune d’entre elles, ce qui suggère qu’il provient d’une version encore plus ancienne du virus. Dans l’arbre phylogénétique du SRAS-CoV-2, les séquences génétiques d’omicron (en rouge ci-dessous) forment leur propre branche distincte :

Cet arbre phylogénétique radial du SRAS-CoV-2 décrit des séquences connues de variantes (points) et leurs relations les unes avec les autres. La longueur des branches indique à quel point une variante donnée est divergente. Omicron, représenté en rouge, se distingue par son caractère unique.Nextstrain

Sur un rayon rouge solitaire, omicron se démarque avec quelques séquences génomiques le reliant à ses ancêtres, presque comme s’il était sorti de nulle part.

« Il est très frappant de voir à quel point cette variante a divergé des autres variantes », a déclaré Brianne Barker, professeur agrégé de biologie à l’Université Drew.

« Ce que nous pouvons dire en regardant l’arbre phylogénétique, c’est que cette version du virus se trouve dans un endroit où elle n’a pas été capturée par séquençage pendant une longue période », a ajouté Barker. Alors que l’omicron a été signalé pour la première fois au Botswana et en Afrique du Sud, il se peut qu’il se soit répandu ailleurs auparavant à l’insu de personne.

Il existe quelques théories expliquant pourquoi l’omicron a semblé surgir soudainement. Il s’est peut-être propagé depuis le début et n’a pas été pris en compte par les efforts de surveillance génétique. Mais si tel est le cas, pourquoi une telle variante transmissible n’a-t-elle pas modifié les schémas de Covid-19 plus tôt ? C’est vague.

Une autre possibilité est qu’il soit apparu à la suite d’une infection à long terme chez une personne immunodéprimée qui ne disposait pas d’un solide arsenal de cellules B, de cellules T et d’anticorps pour éliminer rapidement le virus. Cela lui aurait donné le temps d’acquérir des mutations qui l’aident à échapper au système immunitaire.

« Je pense que l’hypothèse immunodéprimée est probablement la plus probable », a déclaré Barker. Cependant, elle a noté que généralement les variantes qui surviennent dans de tels cas ont tendance à être moins capables d’infecter les personnes dotées d’un système immunitaire robuste.

Une troisième perspective est que l’omicron peut provenir d’un hôte animal. Étant donné que le SRAS-CoV-2 a déjà montré qu’il peut se propager à un certain nombre d’animaux différents – visons, chauves-souris, tigres, singes – il n’est pas exagéré que le virus puisse réapparaître chez l’homme. Certains travaux d’analyse génétique font allusion à cette voie, selon Barker, mais les animaux sont encore moins étudiés que les humains en ce qui concerne Covid-19. Jusqu’à présent, aucun animal n’a été trouvé avec un virus qui semble avoir engendré l’omicron.

Il est également possible qu’omicron soit le résultat d’une recombinaison. C’est alors qu’un individu est infecté par deux variétés différentes du virus en même temps, ce qui permet aux virus d’échanger des parties, ce qui donne un nouveau virus qui possède certains traits de chacun de ses parents. Si c’est ce qui s’est passé, les scientifiques s’attendraient à voir une relation génétique plus étroite entre l’omicron et les virus dont il provient que ce qui est évident dans l’arbre phylogénétique ci-dessus.

Déterminer d’où vient l’omicron peut sembler une discussion académique, mais cela peut révéler des voies potentielles pour de futurs changements du virus et des tactiques pour les fermer. « Dans tous les cas, nous allons apprendre une virologie intéressante, mais comprendre la provenance de ce virus peut nous dire certaines choses sur les choses que nous pourrions devoir faire pour arrêter davantage cette pandémie », a déclaré Barker.

D’autres variantes viendront, mais nous pouvons prendre des mesures dès maintenant pour les arrêter

Bien que l’omicron puisse être plus dangereux que ses parents, il existe de nombreux moyens de contenir sa destruction.

La vaccination est essentielle, y compris l’obtention de rappels. Mais les vaccins doivent être administrés dans le monde entier – pas seulement dans les pays riches – pour ralentir la propagation de l’omicron et limiter l’émergence de nouvelles variantes comme celle-ci.

De plus, les pays doivent faire un meilleur travail de séquençage des génomes des cas positifs de Covid-19. Cela peut fournir un avertissement précoce critique de toute nouvelle mutation. « C’est dans des endroits où nous ne cherchons pas que ces variantes semblent émerger », a déclaré Pekosz.

Il est également important de ralentir la transmission entre les personnes en portant des masques efficaces, en respectant l’éloignement social et en assurant une ventilation adéquate. Le dépistage du Covid-19 reste un autre pilier de la stratégie de confinement pour identifier les cas potentiellement asymptomatiques et commencer le traitement tôt au cours de la maladie afin que le médicament soit le plus efficace.

Aucune de ces mesures n’est nouvelle, mais la volonté de les mettre en œuvre s’estompe. Certains signes encourageants indiquent que cet hiver pourrait ne pas être aussi dévastateur que le précédent. Cependant, l’omicron ne sera pas la dernière variante majeure du SRAS-CoV-2, et les mesures prises pour atténuer la vague actuelle aideront à prévenir la prochaine.