Qu’est-ce qui rend le Graterol indépendant déchiffrable à 100 mph

Pour le passe-temps de Grandes ligues c’est étonnant de voir le lancement Brusdal GrateroLui qui, avec une mécanique de tangage dépassant les 100 milles à l’heure, ne semble pas déployer « beaucoup d’efforts » pour obtenir de gros milles pour ses lancers.

Bien que, pendant deux saisons avec les Dodgers de Los Angeles (2020 et 2021) en 57 matchs, le Vénézuélien ait laissé une ERA combinée de 3,97 et une ERA défensive indépendante (FIP) de 3,73. Les adversaires frappent .243 pour lui et il a eu un différentiel de retraits au bâton par but de 10,1%.

En raison de la façon dont le lanceur a été puni et déchiffrable, le besoin de creuser plus profondément est né, en nous demandant : Qu’est-ce qui le rend si déchiffrable indépendant à 100 mph?

Brusdar Graterol, 101mph Demon Sinker (avec queue). pic.twitter.com/QxqTFeQHp1 – Rob Friedman (@PitchingNinja) 22 octobre 2021

Le Vénézuélien a un Sinker comme arme principale, qu’il a utilisé en 2021 dans 59,1% de son répertoire et en 2020 dans 67,7%, atteignant respectivement 100,0 mph et 99,3 mph. Secondairement, il utilise le Slider, qui en 2021 représentait 31,4% de son répertoire et en 2020 28,9% du temps, ayant comme troisième et quatrième options le Cutter et Straight Four Seams, bien que deux options éphémères.

Le Sinker en 2021 a permis à ses adversaires de le frapper pour une moyenne de 0,289, tandis qu’en 2020 pour une moyenne de 0,263. Le Slider pourrait bien être défini comme « leur pain au beurre », qui en 2021 n’atteignait en moyenne que 0,167 en 53 PA, tout en obtenant un taux de 30,9% de swings attisés (Whiff%), alors qu’en 2020 après 24 PA il était quelque peu imbattable par une moyenne d’adversaire contre le curseur Graterol de 0,048 et un Whiff de 37,8%.

Son Sinker n’est pas un pitch fantaisiste, il n’a généré qu’un Whiff de 13,9% en 2021 et en 2020, il était beaucoup plus petit pour seulement 6,0% de Whiff contre Sinker de Brusdal Graterol dans les ligues majeures.

Horizontalement, le Graterol Sinker a créé en 2021 un mouvement de 14,3 pouces à son arrivée au marbre, plus petit en -7 pouces que le pourcentage de pause des lanceurs moyens de la MLB qui ont atteint plus de 250 lancers avec le Sinker.

Alors que verticalement, le Sinker du Venezuela a eu un mouvement de chute de 20,2 pouces, supérieur de 1 pouce au pourcentage de chute des lanceurs de la MLB en moyenne qui ont utilisé le Sinker en MLB en 2021 dans plus de 250 lancers.

Ici vous pouvez voir le principal point faible avec le lancement du joueur, qui est dans la rotation et la pause dans son arrivée au plateau lors de l’utilisation du Sinker.

Le lanceur a également eu des inconvénients dans l’extension de son bras, enregistrant en 2021 lors du lancement de son Sinker une extension (distance horizontale dirigée vers le récepteur) de seulement 5,7 comme mesure de la distance du bras du lanceur au-dessus du niveau de la plaque pour lancer la balle, ce qui crée une plus grande visibilité sur le frappeur en raison du faible numéro d’extension atteint par le Vénézuélien.

En MLB Brusdal Graterol a aujourd’hui le Sinker avec la vitesse la plus élevée, d’où celui avec la plus grande pause une distance nette qui a été le point qui a le plus affecté la production du lanceur.

Source de référence : Juan Carlos Rodríguez, entraîneur de lanceurs pour Driveline Baseball.