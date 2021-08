Qu’est-ce qui rend le “Take Care” de Drake incontournable

Lors de la finale du volume 1, Jinx et Shea discutent du deuxième album de Drake, Take Care. Ils discutent de la piste qui mérite le titre de meilleure chanson parmi “Take Care”, “Marvin’s Room”, “Look What You’ve Done”, “Headlines” et autres. Plus tard, découvrez si Rihanna, Kendrick Lamar, André 3000, Lil Wayne ou Rick Ross avaient le meilleur couplet invité, ainsi que ce qui les a fait dire : « DAMN, c’est dur AF ! Comme toujours, restez dans les parages pour écouter le débat houleux dans la salle d’audience de « Deena’s Court » et découvrez qui choisit la chanson en vedette à la fin de l’épisode. Restez à l’écoute après la chanson finale pour entendre un aperçu spécial de Jinx et Shea mettant en vedette les hôtes de la nouvelle mini-série Drake de The Ringer, Charles Holmes et Wosny Lambre.

Hôtes : Brandon « Jinx » Jenkins et Shea Serrano

Producteurs : Deena Morrison et Steve Ahlman

Assistant de production : Jonathan Kermah

Soutien supplémentaire à la production : Tunde St. Matthew-Daniel

