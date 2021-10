Chris et Seerat discutent de la façon dont les équipes du marché intermédiaire se rendent désirables pour les joueurs vedettes, puis ils se concentrent sur la façon dont les Phoenix Suns et les Chicago Bulls ont construit leurs listes et ce que leur avenir leur réserve.

Hôtes : Chris Ryan et Seerat Sohi

Assistant de production : Isaiah Blakely

