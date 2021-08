Qu’est-ce qui se cache derrière la combustion rapide de l’éther ? 0,5 million d’ETH brûlés en moins d’une semaine

Ethereum (ETH)

Qu’est-ce qui se cache derrière la combustion rapide de l’éther ? 63,5 millions de dollars d’ETH brûlés en moins d’une semaine

Ce n’est ni le populaire DEX Uniswap ni le stablecoin USDT, mais le marché NFT OpenSea qui est devenu le plus gros consommateur de gaz.

Depuis que la mise à niveau de Londres a été activée au bloc 12 965 000 le 5 août, la semaine dernière, près de 21 400 ETH ont été brûlés au moment de la rédaction. Cette brûlure représente plus de 63,5 millions de dollars d’ETH complètement retirés de la circulation.

Parmi les principaux contributeurs à cette combustion, citons le populaire DEX Uniswap, qui collectivement (V2 + V3) est responsable de plus de 2 335 ETH brûlés. USDT, 1inch et MetaMask sont d’autres gros contributeurs.

Cependant, le plus gros contributeur à ces brûlures est l’espace des jetons non fongibles (NFT).

Le marché NFT OpenSea représente la plus grande quantité d’éther brûlé, un peu plus de 2 638 ETH, selon Dune Analytics. Au cours des derniers jours, il occupe également la première place de la liste des consommateurs de gaz Eth, selon Etherscan.

Axie Infinity est également en tête de la consommation de gaz sur le deuxième plus grand réseau depuis un certain temps déjà et est le troisième plus grand brûleur ETH avec 1 329 ETH. SpacePoggers et COVIDPunks gagnent également en popularité et figurent parmi les 10 meilleurs graveurs ETH.

La manie du NFT a pris de la vitesse pour la première fois au début de cette année, et alors que le reste du marché de la cryptographie a atteint un sommet en avril et mai, les NFT n’ont fait que poursuivre leur ascension.

La popularité continue du NFT a également entraîné une augmentation des frais de gaz ETH, qui ont chuté à un chiffre en juin et sont maintenant revenus au-dessus de 50 gwei, contribuant à l’accélération de la quantité d’ETH brûlée. Plus le réseau Ethereum est utilisé, plus le prix du gaz est élevé, plus l’Ether est brûlé.

Où seront les NFT dans les dix prochaines années ? – Mike Tyson (@MikeTyson) 9 août 2021

Au cours de la semaine dernière, la collection CryptoPunks NFT a complètement dominé les meilleures ventes NFT, représentant six des dix meilleures ventes NFT. Le top punk a été vendu pour plus de 1 500 ETH, soit environ 4,358 millions de dollars, selon Dapp Radar.

Cette augmentation de l’activité de CryptoPunks a été en partie influencée par Minting DAO, qui a récemment acquis tous les CryptoPunks disponibles au prix plancher, ce qui a considérablement augmenté le montant d’argent que les collectionneurs doivent désormais dépenser pour posséder un punk.

Au cours des 30 derniers jours, Art Blocks, Bored Ape Yacht Club, Bored Ape Kennel Club, Meebits, Stoner Cats, Cool Cats, MoonCats, VeeFriends, Sup Ducks, Autoglyphs et PUNKS Comic ont également commencé à voir le jour.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.