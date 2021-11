Qu’est-ce qui se cache derrière la croissance impressionnante des prix des maisons dans le nord-ouest?

Encore un indice mensuel des prix de l’immobilier, une autre flambée des prix de l’immobilier. Comme toujours, certaines régions connaissent une croissance plus forte que d’autres et le nord-ouest continue de montrer la voie.

Entre octobre 2020 et octobre 2021, la croissance des prix des logements dans le nord-ouest a augmenté, la valeur moyenne étant désormais supérieure de 10,4 % à celle d’il y a un an. Cela porte les prix de l’immobilier dans la région à 205 881 £, un sommet de quatre mois pour la région.

À titre de comparaison, selon le dernier indice des prix des logements à Halifax, le Royaume-Uni dans son ensemble a connu une croissance annuelle des prix de +8,1%. La valeur moyenne des propriétés à travers le pays est désormais de 270 027 £, soit 0,9 % de plus que le mois dernier, ce qui équivaut à 2 500 £ par propriété.

Londres continue d’être à la traîne par rapport au reste du pays, avec une augmentation annuelle de seulement 0,8 %, selon Halifax. Il s’agit de la plus faible hausse d’une année sur l’autre dans la capitale depuis février 2020, portant les prix des logements à 514 907 £ dans la ville.

La course à l’espace attire les gens vers le nord-ouest ?

Depuis le début de la pandémie, la « course à l’espace » est particulièrement importante. De nombreuses personnes ont plus que jamais réévalué leur équilibre travail-vie personnelle et sont maintenant à la recherche de plus d’espace, ce qui inclut les locataires ainsi que les propriétaires.

Avec le prix moyen de l’immobilier dans le nord-ouest encore bien inférieur à celui de Londres et d’autres parties du sud, c’est un choix évident pour les personnes qui cherchent à en avoir plus pour leur argent.

Russell Galley, directeur général d’Halifax, commente : « L’un des principaux moteurs de l’activité sur le marché du logement au cours des 18 derniers mois a été la course à l’espace, les acheteurs recherchant des propriétés plus grandes, souvent plus éloignées des centres urbains. Combiné à des mesures temporaires telles que la réduction des droits de timbre, cela a contribué à faire grimper le prix moyen de l’immobilier à un niveau record de 270 027 £. Depuis avril 2020, le premier mois complet de verrouillage, la valeur de la propriété moyenne a grimpé de 31 516 £ (13,2 %).

Des villes aux villes de banlieue

Pour ceux qui aiment encore vivre en ville, Manchester et Liverpool sont des villes extrêmement populaires du nord-ouest. La croissance des prix des logements dans ces endroits a été particulièrement forte, mais les étiquettes de prix restent plus abordables que dans d’autres régions du pays. De plus, pour les investisseurs immobiliers, des prix bas et une forte demande locative se traduisent par des rendements locatifs attractifs.

Cependant, un certain nombre de villes de banlieue dans le nord-ouest sont également en plein essor en ce moment. Pour de nombreux locataires et acheteurs, la possibilité d’habiter plus loin des bureaux s’est ouverte grâce à l’essor du télétravail.

Un exemple en est Stockport, qui a connu une augmentation massive de 500 % du nombre d’acheteurs potentiels, selon la RICS. La ville se trouve à seulement 10 minutes en train de Manchester. Des villes comme Bolton et Preston sont d’autres exemples où les marchés du logement gagnent en popularité grâce à leurs déplacements faciles vers les centres-villes, ainsi qu’à leur attrait local et à la régénération continue des villes.

Investissement influençant la hausse des prix des logements

La politique de « nivellement par le haut » du gouvernement est un aspect qui influence le renforcement du marché du logement dans le nord, et le nord-ouest en particulier. De nombreux investisseurs et entreprises voient le changement et se concentrent sur la régénération et le développement de la région.

Plus tôt cette année, le nord-ouest a dépassé le sud-est pour prendre la troisième position en tant que site d’investissement direct étranger (IDE) le plus attractif du Royaume-Uni dans l’enquête d’attractivité d’EY au Royaume-Uni. Le résultat a été tiré par le secteur de la technologie numérique, suivi des services aux entreprises et de la fabrication de machines et d’équipements.

Commentant le résultat, Stephen Church d’EY a déclaré : « Ces résultats reflètent ce que je vois sur le marché du Nord-Ouest : résilience des entreprises, confiance dans l’économie locale et optimisme quant aux opportunités de croissance future ici.

Il a ajouté : « Nos recherches suggèrent que le message du Royaume-Uni de ‘nivellement vers le haut’ a atterri efficacement auprès des investisseurs, avec près des deux tiers au courant de la politique. Il est possible de s’appuyer sur ces fondations, avec près de la moitié des investisseurs prévoyant de modifier leurs chaînes d’approvisionnement à l’avenir et un cinquième envisageant une relocalisation au Royaume-Uni. Avec les opportunités de fabrication et de logistique que cela créera probablement en dehors de Londres et des grandes villes, cela peut être une opportunité unique de remodeler la géographie économique du Royaume-Uni. »

Alors que le paysage des affaires dans le nord-ouest continue de s’améliorer, cela servira à renforcer encore l’attractivité du marché du logement là-bas.