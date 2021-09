Qu’est-ce qui se cache derrière la montée en puissance et le succès du genre de jeu de simulation ?

Ce n’est pas une coutume de VG247 de créer un lien vers du porno sur la première page, mais /r/powerwashingporn/ ne traite pas des questions de chair. Au lieu de cela, il est destiné à satisfaire l’âme. Plus d’un million d'”aficionados” se connectent, pendant les moments libres des journées stressantes, pour voir la saleté des terrasses enlevée par des tuyaux à haute pression.

“Kirsty [Rigden], ma femme et partenaire commercial, était membre depuis plusieurs mois », explique James Marsden, directeur créatif de FuturLab. « Il y a une étiquette à ces vidéos – si un téléchargement n’est pas fait d’une certaine manière méticuleuse, il est rejeté. Vous n’êtes pas autorisé à le faire pieds nus, car cela pourrait stresser les gens. Le même phénomène se produit sur YouTube : des vidéos avec des titres NSFW comme Pressure Washing Sweet Old Lady’s Nasty Dirty Brick Steps For Free obtiennent des millions de vues. Sauf que ce qui est proposé est parfaitement innocent – la gratification binaire de voir des pas boueux briller, brique par brique.

“Il y a quelque chose là-bas”, réalisa Marsden. “L’idée de créer un simulateur où tout ce que vous faites est propre de cette manière très précise, semblable à un rasoir – vous allez effectivement avoir exactement la même expérience, mais vous allez garder le contrôle. Ce sera plus satisfaisant.

Et c’est ce qui s’est avéré. Le simulateur PowerWash de FuturLab a maintenant été jugé extrêmement positif par des milliers de personnes sur Steam, où il est présenté comme un moyen de « relâcher la pression » et de « laver vos soucis ».

Le fantasme est le même que celui vendu dans les promotions télévisées pour les produits de nettoyage à travers les âges : un problème rare qui peut être effacé en un instant, laissant à sa place un monde plus lumineux. Et c’est un fantasme – aussi évasif que n’importe quel RPG d’épée et de sorcellerie ou tireur de style Rambo. De plus en plus, les développeurs de sim rencontrent un énorme succès en recréant les versions quotidiennes – ou du moins, idéalisées.

« Cela ressemble plus à ce que vous pensez que le lavage sous pression est, plutôt qu’à ce qu’il est réellement », explique le concepteur en chef de PowerWash Sim, Dan Chequer. “Aucun des inconvénients du retour de flamme ou de vos pieds mouillés.”

“Faire des choses qui déplacent l’esprit du passé ou du futur pour se concentrer sur le présent est bon pour vous, et je pense que c’est pourquoi beaucoup de gens apprécient les titres de simulation modernes.”

Il n’y a pas de mécanisme d’endurance des maux de dos dans PowerWash Sim, ni aucun risque de transfert de saleté d’une surface à l’autre. Tous les revers et l’exaspération qui pourraient gâcher une tâche satisfaisante ont été éliminés (et oui, avant de demander, il existe un simulateur de ponçage).

Le doublement populaire PC Building Simulator offre un sentiment de sécurité similaire – vous n’allez pas faire frire un composant, ou vous-même, au cours de la lecture. “Nous avons travaillé dur pour nous assurer que le jeu vous pose le bon type de problèmes à la bonne cadence avec la bonne répartition des récompenses”, déclare John Duffill, responsable de la conception de PC Building Sim. Pourtant, sa fantaisie s’articule, paradoxalement, sur un attachement au réalisme.

“La scène PC est très axée sur les spécifications avec beaucoup de connaissances sur les composants et les fabricants”, explique Duffill. «Cela reflète la scène du tuning automobile dans ce sens. C’est le même fantasme que vous obtenez dans n’importe quel jeu vidéo – la personne veut faire l’expérience de quelque chose sans le coût, que ce soit financier ou de temps.

Cependant, PC Building Sim n’est pas seulement un terrain d’essai pour les plates-formes théoriques, ni juste un puits sans fond d’énigmes à régler soi-même. C’est aussi, comme son équipe l’a découvert, « zen ». Il s’avère que l’exécution laborieuse d’un processus à la main peut vous ancrer, comme le font rarement les entrées simplifiées des jeux AAA.

“Avoir une série d’actions ou d’étapes répétitives à accomplir est la base de beaucoup de méditation”, souligne Duffill. « Regardez le yoga ou le travail du bois. Faire des choses qui déplacent l’esprit du passé ou du futur pour se concentrer sur le présent est bon pour vous, et je pense que c’est pourquoi beaucoup de gens apprécient les titres de simulation modernes.

“L’attrait réside dans l’apprentissage, la compréhension et la maîtrise de systèmes complexes. Même pour les joueurs plus occasionnels, réaliser quelque chose qui semblait initialement trop compliqué ou même impossible peut procurer un plaisir parfois inattendu.”

Le directeur de Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, est particulièrement familier avec l’attrait contre-intuitif des appareils trop compliqués. « Les Simmers recherchent l’authenticité et la précision, et l’attrait réside dans l’apprentissage, la compréhension et la maîtrise de systèmes complexes », dit-il. “Même pour les joueurs plus occasionnels, réaliser quelque chose qui semblait initialement trop compliqué ou même impossible peut procurer un plaisir parfois inattendu.”

PC Building Sim superpose son assemblage de machine tactile avec une touche de gestion, vous présentant comme un propriétaire de petite entreprise. “Presque tous les jeux de simulation viennent du fait que vous devenez un succès dans l’espace, en gagnant et en progressant”, explique Duffill. “L’angle commercial donne au joueur un cadre prêt à l’emploi autour duquel il peut construire un récit et continuer à jouer.”

Mais FuturLab, en revanche, a finalement rejeté tout ce qui n’était pas au cœur de l’expérience apaisante de PowerWash Sim. “Lorsque nous nous adressions aux éditeurs, les questions étaient : ‘Où est la variété pour garder quelqu’un intéressé ?’,” dit Marsden. « Et avec d’autres simulateurs, vous pourriez être enclin à intégrer d’autres aspects comme la gestion. Dans PC Building Simulator, vous dévissez chaque vis afin d’y insérer les cartes graphiques. Le mécanisme de base de PowerWash Sim ne fait que changer un pixel de saleté en un pixel de propreté, et pour une raison quelconque, il est convaincant toute la journée.

“Si vous ajoutez un son apaisant et des objets intéressants à laver, et que cela se fait toujours sous un ciel bleu éclatant et qu’il n’y a pas de pression de temps, alors vous avez soudainement une expérience méditative où il n’y a pas d’antagonisme.”

“Le fait que le jeu n’essaye pas délibérément de vous garder là-bas est ce qui, ironiquement, garde les gens là-bas”, ajoute Chequer.

La simulation méditative offre une pause non seulement par rapport au rythme effréné des jeux d’action, suggère Marsden, mais aussi à l’épuisement des médias sociaux sur deuxième écran et à un cycle d’actualités de 24 heures : pu se concentrer sur une chose pendant plus de 20 minutes pendant des mois ». Mais les gens ont pu jouer à PowerWash Simulator pendant des heures – le soleil se lève et se couche à nouveau et ils ne le remarquent même pas. Cela permet au cerveau de se déconnecter et de se reposer. Nous explorons des moyens de véritablement déterminer si cela a des avantages pour la santé mentale des gens. »

De nombreux joueurs de Microsoft Flight Sim ont dit à Neumann qu’ils démarrent son jeu lorsqu’ils rentrent du travail pour se détendre. Il pense qu’il s’agit moins des commandes tactiles et méditatives d’un avion, que de l’étrange sentiment de liberté et d’infinité inhérent au vol. « À mon avis, on finit par apprécier profondément le monde lui-même », dit-il. « Que ce soit les glorieuses montagnes des Alpes, ou le désert du Sahara, ou juste quelque part au-dessus de l’océan. »

Pourtant, malgré les promesses du Grand Canyon, de Hong Kong ou de la Grande Pyramide de Gizeh, près de 70 % des joueurs ont fixé leur destination chez eux. L’attirance du banal, pour ancrer le jeu dans quelque chose de réel et de familier, est trop forte pour résister.

« Presque tout le monde a quelques endroits dans ce monde qui ont une signification particulière », dit Neumann. « La ville où nous avons grandi, le premier appartement ou la première maison dans laquelle nous nous souvenons avoir vécu, les endroits où nous sommes allés en vacances, à l’école ou à l’université. Je trouve que c’est un élément très spécial de Microsoft Flight Simulator, car le monde n’est pas fictif, mais plutôt une représentation de la vie réelle et peut vous ramener dans toutes sortes d’endroits qui peuvent avoir un réel impact émotionnel.

Les simulateurs ont donc longtemps réussi à rendre l’aventure authentique. Mais rien n’a mis en évidence leur potentiel d’évasion tout à fait comme Covid-19. Même PC Building Simulator a pris un air fantastique depuis que certains composants de PC sont devenus de la poussière d’or. Et bien sûr, pendant longtemps, la pandémie a poussé même les formes de vol les plus banales hors de portée.

« Avec les restrictions de voyage en vigueur dans de nombreuses régions du monde, certaines personnes ont trouvé un réel réconfort en visitant la planète et leurs endroits préférés dans Microsoft Flight Simulator », explique Neumann. Il y a une citation de Léonard de Vinci que son équipe a utilisée comme source d’inspiration depuis le début du développement. “Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez pour toujours sur la terre les yeux tournés vers le ciel, car vous y avez été, et vous y retournerez toujours longtemps.”