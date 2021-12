Qu’est-ce qui se cache derrière la recrudescence des grèves ?

Partout au pays, les syndicats et les travailleurs se sont rassemblés sur les lignes de piquetage et les tables de négociation pour se forger de meilleures conditions de travail après une année de travail de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. Pourtant, l’affiliation syndicale reste faible, selon les critiques.

Les raisons de leurs actions varient d’un contrat à l’autre, mais généralement, la plupart se battent pour une amélioration des salaires et des avantages sociaux après avoir vu leurs employeurs réaliser des bénéfices records.

« Les travailleurs ont fait tous les sacrifices pendant la pandémie. Ils viennent voir les employeurs et disent qu’ils sont poussés, ils ont demandé des EPI, ils font ces autres choses. Les employeurs disent: » Non, nous ne pouvons pas nous le permettre. » Et puis ils découvrent que leurs PDG gagnaient d’énormes sommes d’argent », a déclaré à Fox News Kate Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l’éducation au travail à la School of Industrial and Labour Relations de l’Université Cornell. « Vous savez, Bezos va sur la lune, mais il ne peut pas se permettre de donner quoi que ce soit à ses ouvriers. »

L’une des grèves les plus importantes et les plus publiques au cours des derniers mois a été l’arrêt de travail et la ligne de piquetage formée par environ 1 400 membres de Kellogg dans les quatre usines de fabrication de l’entreprise aux États-Unis.

La grève, qui a pris fin mardi, était en cours dans les usines du Michigan, de la Pennsylvanie, du Tennessee et du Nebraska depuis début octobre. L’un des principaux problèmes à l’origine de la grève est le système de salaires et d’avantages sociaux à deux niveaux, dans lequel les employés embauchés après 2015 sont payés sur une échelle de salaire inférieure à celle des employés dits « anciens ».

Les travailleurs de Kellogg sont représentés par le Syndicat international des travailleurs de la boulangerie, de la confiserie, du tabac et des meuniers de grains (BCTGM). Le syndicat a annoncé mardi que les membres ont voté pour ratifier un nouveau contrat. La convention collective de cinq ans mettra fin à un système permanent à deux vitesses et ouvrira une voie claire vers un emploi régulier à temps plein. Le contrat prévoit également un moratoire sur les fermetures d’usines jusqu’en octobre 2026.

La société augmentera également considérablement le multiplicateur des retraites et augmentera le coût de la vie, selon un communiqué de presse de la BCTGM.

« Nos membres en grève des installations de production de céréales prêtes à consommer de Kellogg ont courageusement tenu bon et ont tant sacrifié pour parvenir à un contrat équitable. Cet accord apporte des gains et n’inclut aucune concession », a déclaré Anthony Shelton, président de BCTGM International. « L’ensemble de notre syndicat félicite et remercie les membres de Kellogg. De ligne de piquetage en ligne de piquetage, les membres du syndicat de Kellogg se sont tenus forts et sans se laisser décourager dans ce combat, inspirant des générations de travailleurs à travers le monde, qui ont été dynamisés par leur formidable démonstration de bravoure alors qu’ils se sont opposés à se battre et n’a jamais reculé une seule fois. »

STARBUCKS NÉGOCIERA « DE BONNE FOI » AVEC LES TRAVAILLEURS SYNDICAUX DE BUFFALO

Un autre sujet de préoccupation pour les grévistes est la charge de travail que les employés de première ligne assument depuis le début de la pandémie. Régulièrement présentés comme « essentiels » pour l’économie, leurs employeurs et leurs communautés, les travailleurs de diverses industries ont pris des mesures pour s’assurer que leur rémunération est conforme à leur statut essentiel.

L’un de ces exemples est la syndicalisation réussie des travailleurs d’un Buffalo Starbucks. C’est le premier syndicat formé à partir des près de 9 000 emplacements Starbucks appartenant à l’entreprise. Les employés, qui se sont syndiqués sous l’égide du Service Employees International Union (SEIU), ont cité le manque de personnel et une formation insuffisante comme les principales raisons de leur recrutement.

La syndicalisation réussie chez Buffalo Starbucks fait déjà des vagues dans l’ensemble de l’entreprise. Ces derniers jours, deux magasins de la région de Boston ont déposé une demande d’élections syndicales auprès du National Labor Relations Board (NLRB).

Une autre grève très médiatisée est en cours depuis des mois à la mine de charbon Warrior Met en Alabama. Environ 1 100 mineurs sont en grève depuis qu’ils ont quitté le travail le 1er avril. Les travailleurs, représentés par les United Mine Workers of America (UMWA), disent qu’ils font grève pour ramener les salaires et les avantages là où ils étaient avant que Warrior Met ne dépose une demande faillite en 2016.

« Warrior Met n’aurait pas pu sortir de la faillite en 2016 sans l’accord de la main-d’œuvre de l’UMWA sur de graves sacrifices en matière de rémunération, de prestations de santé, de congés et plus encore », a déclaré le président international de l’UMWA, Cecil E. Roberts, dans un communiqué de juillet.

Bien que la grève entre dans son huitième mois, Warrior Met Coal a enregistré plus de 38 millions de dollars de bénéfices pour le troisième trimestre. La grève a coûté à l’entreprise 6,9 ​​millions de dollars en dépenses d’interruption d’activité.

Bien qu’il y ait eu une nette augmentation de l’activité syndicale et de l’organisation des travailleurs pendant et en raison de la pandémie, certains ne la voient pas comme un signe avant-coureur d’une nouvelle ère de pouvoir syndical.

« La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les travailleurs et les employeurs, et les syndicats n’ont pas tardé à en profiter », a déclaré Charlyce Bozzello, porte-parole du Center for Union Facts, un groupe de surveillance syndicale de centre-droit. « Mais l’idée que l’activité syndicale explose, notamment autour des grèves et des arrêts de travail, a été exagérée par les médias. »

« Les syndicats ont utilisé COVID-19 comme outil d’organisation au plus fort de la pandémie, et nous assistons à une poursuite de cela maintenant. Mais malgré la presse positive que les syndicats obtiennent, l’adhésion et l’organisation restent à des niveaux historiquement bas, même après 2020 », a déclaré Bozzello. ajoutée.