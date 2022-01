Qu’est-ce qui se cache derrière le début d’année chaud de Detroit?

Pour la première fois depuis mars dernier, les Detroit Pistons peuvent dire qu’ils ont construit une séquence de victoires.

Après des victoires contre les Spurs de San Antonio samedi et les Milwaukee Bucks lundi, Détroit était invaincu cette nouvelle année et a déjà plus de victoires en janvier qu’en décembre.

Une défaite de 140-111 contre les Charlotte Hornets mercredi a mis fin à la séquence, mais a laissé quelques questions en suspens.

Les Pistons ont-ils simplement eu de la chance contre des équipes qui ont sous-performé, ou ont-ils finalement franchi un cap avec une jeune équipe, faisant des choses qui peuvent conduire à une compétitivité soutenue ?

Un coup d’œil à la bande – et aux chiffres – suggère que c’est ce dernier. Si les Pistons peuvent maintenir le type d’activité défensive qu’ils ont montré lors des deux derniers matchs, ils continueront de le prouver.

Contre les champions en titre de la NBA Bucks cette semaine, les Pistons ont joué avec une énergie du côté défensif du ballon qui n’était pas présente lors de la dernière rencontre de ces équipes. Qu’il s’agisse de jeunes joueurs qui acquièrent une meilleure compréhension des affectations et des rotations défensives ou de l’entraîneur Dwane Casey qui insiste enfin sur l’importance de la défense, ils ont atteint le ballon plus rapidement et avec une urgence qui n’existait tout simplement pas avant cette séquence.

Selon NBA Stats, les Pistons se classent au quatrième rang pour le nombre moyen de tentatives de placement sur le terrain qu’ils ont disputées lors de leurs deux matchs précédents avant de perdre contre Charlotte, un énorme bond pour une équipe qui est parmi les cinq dernières de la saison. Dans ces matchs, le pourcentage de placement de leur adversaire sur les tirs défendus a chuté de plus de cinq points de pourcentage.

L’effort défensif amélioré de Detroit remonte en fait à quatre matchs lorsqu’ils ont affronté les Knicks de New York. Les Pistons ont perdu, mais ils ont maintenu les Knicks à seulement 94 points sur 38% des tirs sur le terrain et 26% sur trois, mauvais même par rapport aux faibles normes des Knicks. Avant mercredi, les Pistons détenaient une note défensive de 103,8 lors de leurs trois derniers matchs, une amélioration spectaculaire par rapport à leurs 110,5 pour l’année et un nombre qui se classerait au deuxième rang de la NBA sur toute la saison.

D’autres variables ont également eu un impact sur les performances de Detroit. Saddiq Bey est au milieu d’une séquence de carrière, avec une moyenne de 25 points lors de ses neuf derniers matchs, 29 lors des trois derniers, et il a frappé le vainqueur du match contre les Spurs. Contre Milwaukee, le premier choix au repêchage Cade Cunningham, Trey Lyles, Killian Hayes, Josh Jackson et d’autres sont revenus dans la formation des protocoles COVID-19. Mais à l’origine de leur séquence de mini-victoires, peu importe qui était dans l’alignement, se trouvait la capacité d’obtenir des arrêts.

Detroit pourrait ne pas participer de sitôt aux séries éliminatoires, mais la reconstruction commence à montrer des signes de vie qui n’existaient pas au début de l’année. Cela ne peut qu’aider à faire avancer la franchise alors qu’elle cherche à redevenir une puissance dans l’Est.