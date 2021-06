Qu’est-ce qui se cache vraiment derrière la montée des crimes haineux anti-asiatiques ⋆ 10z viral

Dans les centres de population urbains tels que New York et San Francisco, la pandémie a provoqué non seulement les effets de premier ordre de la maladie elle-même, mais aussi des symptômes plus larges de troubles sociaux et de délabrement. La criminalité – et les crimes violents – sont à la hausse après un déclin presque ininterrompu de plusieurs décennies.

Plus inquiétant encore a été une augmentation notable des crimes haineux. Entre le 1er janvier et le 2 mai, le service de police de New York (NYPD) a enregistré 180 crimes haineux signalés ; cela se compare le plus défavorablement aux 104 signalés à ce stade l’année dernière. Une grande partie de cette augmentation est attribuable à une augmentation significative de…