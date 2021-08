Qu’est-ce qui se passe avec Doctor Strange dans la bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home”?

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est arrivée et les fans ont enfin une idée de ce dont parle le film Marvel très attendu. L’identité secrète de Spider-Man est désormais connue du public à la suite des événements de Loin de chez soi, et avec la vie de Peter Parker grandement affectée par le secret, il est allé à la seule personne qu’il pouvait penser assez puissante pour renverser sa chance. Peter se rend chez le docteur Strange et le convainc de lancer un sort qui fait oublier à tout le monde qu’il était Spider-Man.

Selon la bande-annonce, c’est ce qui déclenche les événements qui enverront Peter Parker entrer en collision avec le multivers et se heurter à des méchants notables d’autres films de Spider-Man dont Peter n’a jamais fait partie. Mais il y a absolument quelque chose de suspect dans la prémisse. Plus précisément, pourquoi diable le docteur Strange a-t-il lancé ce sort? Est-ce une variante de Doctor Strange ? Le rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell, explique ce qu’il pense de ce qui se passe avec Doctor Strange dans la bande-annonce de No Way Home.