‘Qu’est-ce qui se passe ici?’ Alors que Man City est sacré champion de Premier League, le capitaine des Wolves, Conor Coady, explique à quel point ils sont brillants et se souvient du temps que le gardien de but Ederson avait décidé de jouer au milieu de terrain!

Conor Coady a rappelé sa perplexité alors qu’il regardait Ederson décider de jouer au milieu de terrain lors d’un match Man City vs Wolves.

Les Wolves étant un homme à terre et perdant 3-0 en janvier 2019, Ederson s’est précipité hors de sa ligne pour effectuer une interception, avant de remporter un tacle 50/50 et de jouer un doublé avec ses coéquipiers Ilkay Gundogan et Fernandinho.

Dans les dernières étapes du jeu, Ederson s’est demandé au milieu de terrain

Le gardien a profité d’une brève apparition au milieu de terrain, avant de revenir à son but

Coady, dont le partenaire défensif central Willy Boly avait été expulsé à la 19e minute, était tout aussi confus que tout le monde en regardant le gardien de Man City jouer comme un milieu de terrain défensif.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast de mercredi: «C’est fou. Lors de notre première année en Premier League, nous nous sommes bien débrouillés contre Manchester City. Nous avons eu un bon coup contre eux.

«Nous sommes tombés à 10 hommes à l’Etihad, Ederson est sorti pour balayer un ballon et il a gardé le ballon au milieu de terrain pendant environ cinq passes avec l’un de leurs joueurs.

«Ce n’est pas un mensonge, nous sommes restés là,« que se passe-t-il ici? C’est le gardien! Nous étions 3-0 à l’époque, ce fut une journée difficile.

«Ederson était au milieu de terrain en train de jouer avec le ballon, puis de revenir en arrière et ensuite vous dites: ‘ce n’est pas bien’. Quand ta tête va, ta tête part.

Man City a été sacré champion de Premier League pour la troisième fois en quatre ans après la défaite 2-1 de Manchester United contre Leicester mardi soir.

Coady a disputé 4-1 et 3-1 contre City cette saison, l’équipe de Pep Guardiola jouant la majeure partie de la campagne sans attaquant reconnu.

Gundogan, Kevin De Bruyne et Phil Foden ont joué dans neuf faux rôles, tandis que Sergio Aguero et Gabriel Jesus ont regardé depuis le banc.

Alors, qu’est-ce que ça fait de jouer contre cette équipe de Man City?

Coady a été impuissant avec Man City marquant sept buts contre les Wolves en deux matchs cette saison

Cette équipe imparable de City vise les triples et a la chance de gagner la Ligue des champions plus tard ce mois-ci

«Lorsque vous marquez quelqu’un, vous pouvez dire que c’est mieux, mais ils vous emmènent dans des domaines dans lesquels vous ne voulez pas être», a expliqué Coady.

«Ils vous emmènent dans des zones où, en tant qu’arrière central, vous ne voulez pas aller, ils vous emmènent au milieu de terrain, ils vous emmènent dans les vastes zones. C’est tellement dur.

«Mais ensuite, ils jouent quelqu’un comme De Bruyne là-haut qui quitte cette zone, puis vous ne marquez personne et vous vous demandez où sont-ils maintenant?

«Vous faites de votre mieux pour les contenir et lorsque vous obtenez le ballon, il devient si difficile d’aller dans l’autre sens parce que vous faites de votre mieux pour les contenir.»

Coady a fait l’éloge de City, qui mettra fin à la campagne 2020/21 avec trois trophées s’ils battaient Chelsea en finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Guardiola a remporté son troisième titre de Premier League avec Man City

Les fans de la ville ont commencé à célébrer un autre titre en dehors de l’Etihad

Le capitaine des Wolves a ajouté: «Félicitations. Quelle équipe, quel club.

«Ce qu’ils ont fait cette année a été incroyable. C’est une équipe fantastique avec un manager de classe mondiale dans la façon dont il les met en place et comment ils sortent et jouent chaque semaine.

«Vous les regardez de loin, nous avons joué contre eux deux fois cette saison et c’est tellement difficile d’essayer de les suivre, d’essayer de les presser, d’essayer de trouver des espaces pour les presser.

«C’est une équipe tellement top.»