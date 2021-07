Qu’est-ce qui s’est mal passé dans les essais de Navy SEAL Eddie Gallagher ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, les auteurs Eddie Gallagher, un chef à la retraite des Navy SEAL, et Andrea Gallagher se joignent à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky et au rédacteur en chef Christopher Bedford pour discuter du nouveau livre, « The Man In The Arena : From Fighting ISIS to Fighting pour Ma Liberté. Les Gallagher expliquent comment leur famille a navigué dans des eaux inconnues lorsque Eddie a été accusé à tort.

« Il est difficile pour les gens de dormir la nuit en sachant ce qui se passe actuellement dans notre pays, notre histoire en fait partie », a déclaré Andrea. “Je comprends cela, mais il n’est pas acceptable de fermer les yeux sur l’injustice qui se produit ou d’agir selon nos principes de procédure régulière et d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée.”

“Les membres du service doivent signer sur la ligne pointillée pour servir et aller combattre, mais ensuite ils viennent chez eux et nous étions plus terrorisés par notre propre gouvernement que nous n’aurions jamais pu imaginer possible”, a-t-elle déclaré.

Les Gallagher ont déclaré que le système de justice militaire avait besoin d’être réformé.

“Nous avons été surpris par cela”, a déclaré Gallagher. «Ce n’était pas comme regarder ‘A Few Good Men’ ou quelque chose comme ça. Il faut une surveillance. Quelqu’un, un adulte dans la pièce se dit : « C’est ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, ce que vous faites est illégal » mais malheureusement, vous n’avez rien de tout cela… C’est très incestueux, et ça mène à un environnement très toxique, surtout lorsque vous essayez de vous battre pour votre vie.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/07/Gallagher-Final.mp3

Lien source