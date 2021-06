« Qu’est-ce qu’il foutait ? » – Mike Tyson réagit à Floyd Mayweather contre Logan Paul

in

Mike Tyson a été déconcerté par la décision de Floyd Mayweather de combattre Logan Paul dimanche soir dans leur combat d’exhibition lucratif.

“Money” est revenu sur le ring avec un poids constant de 155 livres pour le combat à Miami, qui n’avait ni vainqueur officiel ni juges pour marquer le combat.

Paul a pu partager le ring avec la royauté de boxe Mayweather et les deux ont gagné beaucoup d’argentAmanda Westcott/SHOWTIME

Pourtant, son adversaire novice a éclipsé l’ancien champion des cinq poids à 6 “2” et pesant 189,5 livres la veille, gonflant probablement le poids le soir du combat lui-même.

Bien que Mayweather estime qu’il a gagné 30 millions de dollars rien qu’en faisant de la publicité sur ses courts métrages, certains craignent qu’il ne ternisse son héritage avec ce genre de combats.

Josh Taylor, Ricky Hatton et le célèbre écrivain de boxe Gareth A. Davies ont tous pris ombrage du combat, tandis que le plus jeune champion des poids lourds de l’histoire a également été insatisfait.

S’adressant à Zab Judah au lendemain du combat, Tyson a averti Mayweather de commencer à combattre des adversaires plus adaptés à son poids, sinon il pourrait être embarrassé.

Tyson a fait son retour contre Roy Jones Jr dans une exposition Mike Tyson

“Je pense que Floyd devrait continuer d’essayer”, a-t-il déclaré sur Instagram Live. «Je ne pense pas qu’il devrait se battre contre un cruiserweight af ******.

«Je pense qu’il devrait continuer à combattre les gars avec son propre poids. Qu’est-ce qu’il fout ? Combattez Pacquiao à nouveau ou quelque chose, restez en forme.

“Maintenant que j’y pense maintenant, il aurait dû faire perdre beaucoup de poids à Paul. J’ai été surpris [he didn’t do that]. Un combattant intelligent l’aurait fait souffrir, l’aurait fait mourir de faim.

«C’était plus difficile que Floyd ne l’avait prévu, je crois.

Logan a tenu la distance avec Floyd Mayweather et a même réussi à prendre quelques clichés d’Amanda Westcott/SHOWTIME

« Est-ce qu’il boxait un cruiserweight ? Comment s’est-il entraîné pour cela, avec l’expérience ?

« Je crois quand [Logan] le frappait, il lui faisait un peu mal parce qu’il n’est pas un gars de 160 livres. [Logan is] un 190 livres. Je pense que c’est un poids lourd. 190 livres pour moi, c’est un poids lourd.

“Je pense [Mayweather] peut apprendre de celui-ci, combattre des gars plus dans sa propre catégorie en ce qui concerne le poids.

«Je pense qu’il gagnerait plus d’argent s’il combattait à nouveau Pacquiao. Floyd n’a pas obligé le gars à le chasser. Vous faites en sorte que le grand gars vous pourchasse.

“Il doit combattre un gars à plus de sa division de poids, 155 livres ou 160 livres.”