Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Brexit: la campagne Remain “était la peur du projet”, selon Liz Truss

Et le professeur David Blake a déclaré qu’avec l’incertitude maintenant derrière elle, la nation était dans un endroit fantastique pour capitaliser sur tous les avantages de se tenir en dehors du bloc. Le professeur d’économie à City, Université de Londres, s’exprimait après la publication du nouveau sondage des directeurs financiers (CFO) de Deloitte, qui a indiqué que plus de la moitié des directeurs financiers britanniques ont déclaré avoir également constaté une reprise complète de la demande pour leurs entreprises, ou espérer d’ici la fin de l’année.

Environ 76% ont également déclaré qu’ils s’attendaient à une augmentation des embauches au cours de l’année à venir – avec des attentes en matière de recrutement et de dépenses à leur plus haut niveau en près de sept ans.

Le professeur Blake a déclaré à Express.co.uk : « Il est certain que les entreprises n’aiment pas investir en cas d’incertitude.

« Les deux principales sources d’incertitude ces dernières années ont été le Brexit et la pandémie de coronavirus. »

Depuis le début de l’année, le Royaume-Uni a quitté à la fois l’UE et le marché unique, de sorte qu’une source d’incertitude a été résolue, a-t-il expliqué.

Le Royaume-Uni de Boris Johnson est sur le point de prospérer – déconcertant les annonciateurs du Brexit, a déclaré le professeur David Blake (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

Le professeur Blake a déclaré: «Les restants ont prédit que l’économie s’effondrerait, tout comme notre commerce international. Mais ni l’un ni l’autre ne s’est produit.

« De plus, le brillant succès de notre développement et de notre déploiement de vaccins a éliminé la deuxième source d’incertitude.

« La Journée de la liberté est le 19 juillet et à partir de ce moment-là, nous devrons vivre avec le virus.

« Cela signifie qu’une grande partie du reste de l’économie, comme l’hôtellerie, les théâtres et les cinémas, pourra désormais ouvrir ses portes.

“Cela explique pourquoi l’investissement des entreprises devrait augmenter dans les mois à venir.”

Lord Andrew Adonis, un éminent Remainer, est étroitement associé au concept de Project Fear (Image: GETTY)

Le professeur Blake a déclaré : « L’investissement des entreprises est essentiel pour améliorer la productivité des travailleurs, c’est-à-dire la production par travailleur.

« La faible productivité des travailleurs est l’une des grandes faiblesses de l’économie britannique.

« La productivité des travailleurs est directement liée au capital par travailleur et cela dépend à son tour de l’investissement en capital.

« Une augmentation des investissements des entreprises est donc à saluer chaleureusement. »

La reprise bienvenue de l’économie déclencherait également une augmentation de la demande de travailleurs, a souligné le professeur Blake.

Boris Johnson annonce son intention de lever les restrictions COVID à Downing Street (Image: GETTY)

Comparaison des taux de vaccination contre le Covid (Image : Express)

Il a déclaré : « Les entreprises prétendent qu’il y a des pénuries de travailleurs qualifiés et elles ont des difficultés à recruter.

« Auparavant, ils dépendaient de la main-d’œuvre bon marché de l’Union européenne pour combler les postes vacants. Mais maintenant que nous avons quitté l’UE, cette source de main-d’œuvre n’est plus aussi facilement disponible. »

C’est précisément en raison de la disponibilité immédiate des travailleurs de l’UE que les entreprises n’ont pas eu besoin de former de jeunes travailleurs britanniques par le biais de l’apprentissage, a souligné le professeur Blake.

En conséquence, de nombreux jeunes quittant l’école se sont retrouvés au chômage, les citoyens de l’UE faisant le travail qu’ils pouvaient tout aussi bien faire.

Il a ajouté: “Après avoir quitté l’UE, les entreprises devront faire ce qu’elles faisaient auparavant – c’est-à-dire offrir une formation et des apprentissages aux jeunes quittant l’école britannique. “Par conséquent, nous pourrions nous retrouver avec un cercle vertueux de nouveaux travailleurs formés à l’utilisation de nouveaux biens d’équipement améliorant la productivité qui augmenteront la productivité et les salaires et réduiront le chômage.

Modifications de règles prévues pour le 19 juillet (Image : Express)

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Professeur David Blake

« À plus long terme également, les robots peuvent et feront beaucoup de travaux que les travailleurs britanniques n’aiment pas faire.

“Cela s’est produit au Japon – un pays qui n’a jamais utilisé l’immigration pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre.”

Le professeur Blake a reconnu : « Il y a des problèmes à court terme à surmonter, comme la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

“Cela pourrait être résolu en offrant des permis de travail à court terme aux travailleurs étrangers expérimentés. “Mais dans l’ensemble, les choses s’améliorent – l’économie se remettra complètement de la pandémie plus tard cette année, les investissements des entreprises sont en plein essor, les postes vacants sont à leur plus haut niveau pour années et les salaires réels augmentent également à leur plus haut niveau depuis des années. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ?

En ce qui concerne les dépenses, l’enquête a révélé que les directeurs financiers mettaient davantage l’accent sur les plans d’expansion, 41 % introduisant de nouveaux produits et services, ou se développant sur de nouveaux marchés comme une priorité absolue.

Cinq moments clés qui ont conduit au Brexit (Image : Express)

Pendant ce temps, une prise de contrôle est une priorité absolue pour près d’une personne sur trois – le niveau le plus élevé depuis 11 ans – et 22% ont déclaré que les augmentations prévues des dépenses en capital au cours des 12 prochains mois prévaudraient.

Ian Stewart, économiste en chef chez Deloitte, a déclaré : “Avec la réouverture de l’économie, la perception des CFO de l’incertitude externe est tombée en dessous de la moyenne des cinq dernières années et les entreprises se sont éloignées des stratégies défensives qui les ont aidées à traverser la récession.

“La pandémie, comme tous les chocs majeurs, va remodeler l’économie et nous verrons probablement des années de croissance normale comprimées en quelques mois seulement.

« En effet, huit directeurs financiers sur dix pensent que la productivité augmentera à la suite de la pandémie.

“Cela offre l’espoir d’une reprise plus globale qu’après la crise financière mondiale.”