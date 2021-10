Qu’est-ce qu’il y a à la télévision ce week-end d’Halloween : tout ce qu’il faut regarder

C’est le week-end d’Halloween, il est donc temps de vous adonner à vos films effrayants et effrayants préférés. Bien qu’il semble que presque tout ce que vous pourriez vouloir regarder se trouve sur un service de streaming, vous souhaitez parfois adopter le plus ancien : le câble classique. Si vous n’avez pas accès à HBO Max ou à d’autres services de streaming, n’ayez crainte ! Il y a des tonnes d’options à la télévision ce week-end, vous pouvez donc toujours vous faire peur.

Samedi 30 octobre Cont.

(Photo : Photos Buena Vista)

Pour ceux qui cherchent à susciter l’éternel débat « Est-ce un film d’Halloween ou est-ce un film de Noël ? », The Nightmare Before Christmas est diffusé sur Freeform à 19 h 10 HE. TCM propose également une double option amusante, avec Frankenstein de 1931 diffusé à 20 h 00 HE et la comédie emblématique de Mel Brooks Young Frankenstein qui la suit à 21 h 30 HE.

précédentsuivant

Dimanche 31 octobre

(Photo : Warner Bros.)

Pour le jour même d’Halloween, vous pouvez profiter de votre taux de sucre élevé avec quelques options de refroidissement sur TBS. Vous avez deux chances d’attraper l’hôtel Transylvania 2 d’Adam Sandler, qui sera diffusé à 18h00 HE, puis à nouveau à 22h15 HE. Le remake 2020 de The Witches de Roald Dahl est diffusé entre 20 h HE. Halloween n’est pas complet sans Alfred Hitchcock, alors assurez-vous de regarder Psycho sur TCM à 20h00 HE.

précédent