Qu’est-ce qu’il y a à la télévision jeudi: Showtime «Le meilleur de toutes les fumées»

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Restauration : impossible Le chef Robert Irvine et son équipe visitent Colorado Springs, où le propriétaire de Momma Pearl’s Cajun Kitchen est sur le point de perdre sa femme et son entreprise. 20h Réseau alimentaire

Bataille de restaurants américains Scott Conant met au défi trois équipes de chefs de participer à un concours culinaire depuis leurs propres cuisines de restaurant. 21h Réseau alimentaire

Le meilleur de toute la fumée avec Matt Barnes et Stephen Jackson Le propriétaire et président des Lakers, Jeanie Buss, réfléchit à

L’impact de Kobe Bryant, la signature de LeBron James en 2018 et la retraite de Magic Johnson dans cet épisode spécial. 23h30 Heure du spectacle

DES SPORTS

Football universitaire Duke’s Mayo Bowl : Caroline du Nord contre Caroline du Sud, 8h30 ESPN ; Transperfect Music City Bowl : Tennessee contre Purdue, midi ESPN ; SRS Distribution Las Vegas Bowl: Wisconsin contre Arizona State, 19h30 ESPN

Basket-ball universitaire Le Michigan visite l’UCF, 16 h ESPN2; Marshall visite Louisiana Tech, 18 heures ESPN2; équipes à confirmer, 19h BSSC

Hockey LNH Les Canucks de Vancouver rendent visite aux Kings, 19 h 30 BSW

TALK SHOWS

CBS matins (N) 7 h 00 KCBS

Aujourd’hui L’année à venir dans l’espace ; Dan Pashman. (N) 7 h KNBC

Nouvelles du matin KTLA (N) 7 h 00 KTLA

Bonjour Amérique Ryan Seacrest; chef Elle Simone. (N) 7 h KABC

Bonne journée LA (N) 7 h KTTV

Vivre avec Kelly et Ryan Ben Platt (« Cher Evan Hansen »); Liza Koshy (« Mon petit poney »); Padma Lakshmi. (N) 9 h KABC

La vue Co-hôte invité Laverne Cox; Cynthia Nixon. 10h KABC

Le discours Gerald McRaney; Utkarsh Ambudkar et Rose McIver. 13h00 KCBS

Le spectacle du Dr Oz Le quiz qui détermine le type d’urine et ce que cela signifie pour la santé ; comment éviter les achats impulsifs. (N) 13 h KTTV

Le spectacle de Drew Barrymore Meredith Hagner (« Amis de vacances »). 14h00 KCBS

Le spectacle de Kelly Clarkson Clarkson chante « Lady Like » ; Kirsten Dunst; Brooke Boucliers. 14h00 KNBC

Le spectacle d’Ellen DeGeneres Normani (« côté sauvage »); Antonia Lofaso, ancienne candidate de « Top Chef » ; hôte d’accueil Ciara. (N) 15 h KNBC

Amanpour & Compagnie (N) 23h00 KCET ; 01h00 KLCS

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon Miley Cyrus joue ; Pete Davidson; Yahya Abdul-Mateen II. 23h34 KNBC

Le Late Show avec Stephen Colbert Andrew Garfield; chef José Andrés. 23h35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct ! Rob McElhenney ; Ariana DeBose ; Sting joue. 23h35 KABC

Le Late Late Show avec James Corden Adrien Brody ; Zazie Beetz; Little Simz joue. 00h37 KCBS

Tard dans la nuit avec Seth Meyers Priyanka Chopra Jonas ; Kyle Mooney. 00h37 KNBC

Ligne de nuit (N) 00h37 KABC

FILMS

Gelé Une princesse (voix d’Idina Menzel) avec le don – et la malédiction – de transformer n’importe quoi, ou n’importe qui, en glace s’enfuit pour éviter de blesser ceux qu’elle aime, mais sa sœur (voix de Kristen Bell) la suit dans ce fantasme animé de 2013. Les voix de Jonathan Groff et Josh Gad sont également entendues. 20h ABC

Couteaux sortis Le meurtre mystérieux du scénariste-réalisateur Rian Johnson en 2019 compte un casting de stars dirigé par Daniel Craig en tant qu’œil privé engagé pour enquêter sur la mort suspecte d’un romancier mystérieux (Christopher Plummer) à l’occasion de son 85e anniversaire. Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson et Toni Collette sont également à l’affiche. 20h États-Unis

Prêt ou pas Une jeune mariée (Samara Weaving) doit passer sa nuit de noces à essayer de rester en vie dans la comédie-horreur tordue de 2019 de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Elle doit se cacher pendant que le reste de sa nouvelle famille essaie de la traquer et de la tuer. Mark O’Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell, Melanie Scrofano et Kristian Bruun sont également à l’affiche. 21h Forme libre

Jack Ryan : la recrue de l’ombre Chris Pine incarne le héros de la CIA du romancier Tom Clancy au début de sa carrière, sous la tutelle d’un vétéran de l’agence (Kevin Costner). Cette aventure d’action de 2014 met également en vedette Keira Knightley et Kenneth Branagh, qui réalise. 22h00 Paramount

Marcher sur la ligne (2005) 8h30 bravo

Le père de la mariée (1950) 8h45 TCM

Premier sang (1982) 9 h AM

Gladiateur (2000) 9 h Paramount

Tomate vertes grillées (1991) 9 h Showtime

Grand (1988) 9h15 et 21h Encore

Rencontrer les parents (2000) 9h30 E!

Course avec la lune (1984) 9h35 Épix

Misère (1990) 10 h Cinémax

joue la comme Beckham (2002) 10h25 HBO

Sept épouses pour sept frères (1954) 10h30 TCM

Le garde (2011) 10h45 TMC

L’amour en fait (2003) 11 h Forme libre

Seconde Guerre mondiale (2013) 11h25 Épix

Goodfellas (1990) 23h30 et 14h30 Bravo

Argo (2012) 11h49 Cinémax

mon cousin vinny (1992) 11h55 MTV

West Side Story (1961) 12h15 TCM

Demoiselles en détresse (2011) 12h20 TMC

Shrek 2 (2004) 13h et 21h Nickelodeon

Gloria Bell (2018) 13h15 Heure du spectacle

Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça (1993) 13h30 et 19h10 WE

Top Gun (1986) 13:49 Starz

Les autres gars (2010) 14h30 MTV

Iron Man 3 (2013) 14h47 et 22h48 Encore

Les Croods (2013) 15h Nickelodeon

LA Confidentiel (1997) 15 h Heure du spectacle

La hantise (1963) 15 h TCM

Détraqué (2011) 15h22 Cinémax

C’est la fin (2013) 15h42 Starz

Spider-Man : dans le Spider-Verse (2018) 16h30 FX

Méchantes filles (2004) 16h30 VH1

Rencontres rapprochées du troisième type : la coupe du réalisateur (1977) 17h35 TMC

Le moment le plus merveilleux de l’année (2008) 18h00 Poinçon

The Naked Gun : Des fichiers de la police ! (1988) 18 h MLB

Retour à l’école (1986) 18h20 Épix

Nettoyage au soleil (2008) 18h27 Cinémax

Pierre tombale (1993) 19h et 22h AMC

Spider-Man : loin de chez soi (2019) 19 h et 22 h FX

La ville (2010) 19h POP

L’Escapade (1972) 19 h TCM

L’invité (2014) 19h15 Heure du spectacle

Panthère noire (2018) 20h TNT

Harry Potter à l’école des sorciers (2001) 21h Bravo

Le dernier spectacle d’images (1971) 21h15 TCM

Élection (1999) 21h30 Épix

Zola (2020) 22 h Heure du spectacle

Douze singes (1995) 23h19 Cinémax