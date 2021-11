Qu’est-ce qu’il y a à la télévision mardi: « Grandes évasions avec Morgan Freeman »

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

FBI L’équipe poursuit un tireur qui a ciblé des détectives du même quartier de New York, et les relations entre les agents et le département sont tendues. Tiffany (Katherine Renee Turner) se rend compte que ses antécédents au NYPD influencent sa perception de la situation. Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana De La Garza et Jeremy Sisto jouent également avec les guest stars Tristan Spohn, Walter Belenky et James DuMont. 20h CBS

La voix (N) 20 h NBC

Super Girl Cette série basée sur un personnage de DC Comics termine sa course avec deux nouveaux épisodes. Dans le premier, Supergirl (Melissa Benoist) et ses super amis cherchent désespérément à arrêter Nyxly (Peta Sergeant) et Lex Luthor (guest star Jon Cryer), qui ont kidnappé un être cher. Ensuite, les anciens membres de la distribution Mehcad Brooks, Jeremy Jordan et Chris Wood reviennent pour la finale alors qu’Alex et Kelly (Chyler Leigh, Azie Tesfai) se préparent à se marier et Supergirl a une confrontation finale avec Luthor. 20h et 21h La CW

La bachelorette Michelle et un veinard font une virée dans le centre de performance d’une grande marque automobile. Andy Grammer se produit dans ce nouvel épisode. 20h ABC

Le résident Conrad (Matt Czuchry) amène un patient à l’hôpital qui provoque une crise sécuritaire. De plus, une bagarre d’arts martiaux mixtes envoie un combattant bien connu à l’hôpital dans ce nouvel épisode du drame médical. Manish Dayal, Bruce Greenwood, Malcolm-Jamal Warner et Anuja Joshi co-vedette avec Christopher Redman. 20h Renard

L’aide à la vie autonome de Tyler Perry (N) 20h30 PARI

FBI : international Après la disparition d’un négociateur du renseignement américain, son appartement parisien est mis à sac et couvert de son sang. L’équipe doit la retrouver avant que les secrets nucléaires du pays ne tombent entre de mauvaises mains. Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood et Vinessa Vidotto sont les vedettes de ce nouvel épisode. 21h CBS

La Bréa Lorsqu’une super tempête chaotique frappe la clairière, un effondrement structurel met Marybeth et Lucas (Karina Logue, Josh McKenzie) en danger. Eve (Natalie Zea) essaie de faire amende honorable avec les autres en menant l’effort pour les sauver. Eoin Macken joue également dans ce nouvel épisode. 21h NBC

Notre genre de personnes (N) 21 h Renard

Vétéran américain Wes Studi présente le nouvel épisode « The Return », qui documente comment les films hollywoodiens sur les héros revenant du combat se terminent traditionnellement sur une note positive, alors que dans le monde réel, le retour à la vie civile peut être semé d’incertitudes. 21h KOCE

L’ovale de Tyler Perry (N) 21 h PARI

FBI : les plus recherchés (N) 22 h CBS

Nouvel Amsterdam (N) 22 h NBC

Reines (N) 22 h ABC

Première ligne Le nouvel épisode « Pandora Papers » examine l’enchevêtrement mondial du pouvoir politique et de la finance offshore secrète, ce qui fait que des fiducies basées aux États-Unis abritent des millions d’actifs douteux. 22h00 KOCE

Dîner : impossible Le chef Robert Irvine prépare le dîner lors de la soirée d’appréciation des travailleurs de la santé au stade de l’équipe de baseball des ligues mineures Albuquerque Isotopes dans ce nouvel épisode. 22 h Réseau alimentaire

Impeachment: American Crime Story Après la publication du rapport Starr et la destitution du président, Linda (Sarah Paulson) fait face aux conséquences de ses décisions, Paula (Annaleigh Ashford) fait des choix désespérés et Monica (Beanie Feldstein) essaie de comprendre comment continuer sa vie . Margo Martindale, Edie Falco et Clive Owen sont également à l’affiche de la finale. 22h00 FX

Chucky Jake et Devon (Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson) font des progrès dans leur relation tandis que certains ennemis et alliés du passé de Chucky (voix de Brad Dourif) font leur apparition dans ce nouvel épisode. 22h Syfy et USA

Grandes évasions avec Morgan Freeman Quatre hommes conspirent pour s’échapper d’Alcatraz, l’une des prisons les plus notoires de l’histoire américaine, lors de la première de cette série documentaire. 22h05 et 23h05 Histoire

Le dernier OG Tray (Tracy Morgan) essaie d’obtenir suffisamment de signatures pour garder le centre communautaire ouvert dans ce nouvel épisode de la comédie. 22h30 SCT

SPÉCIAUX

Little People, Big World : le mariage d’Amy et Chris La couverture de l’événement commence par un compte à rebours de deux heures suivi d’un spécial mariage. (N) 19 h et 21 h TLC

DES SPORTS

Basket-ball universitaire Visites du mont Sainte-Marie à Villanova, 13 h 30 FS1; Akron visite l’État de l’Ohio, 15 heures ESPN2; Le Kansas visite l’État du Michigan, 16 h ESPN; Le Kentucky rend visite à Duke, 18h30 ESPN

Hockey LNH Les Kings visitent les Canadiens de Montréal, 16 h BSW; les Ducks rendent visite aux Canucks de Vancouver, 19 h BSW

Basket-ball NBA Les Milwaukee Bucks rendent visite aux Philadelphia 76ers, 16h30 TNT; les Portland Trail Blazers visitent les Clippers, 19h BSSC et TNT

Football universitaire L’Ohio visite l’est du Michigan, 17 h ESPN2

TALK SHOWS

Matins CBS Auteur Lana Wood. (N) 7 h 00 KCBS

Aujourd’hui Dwayne Johnson; le 100e anniversaire de la Tombe du Soldat inconnu ; Jill Martin. (N) 7 h KNBC

Nouvelles du matin KTLA (N) 7 h 00 KTLA

Bonjour Amérique Will Smith ; Lucy Hale. (N) 7 h KABC

Bonne journée LA (N) 7 h 00 KTTV

Vivre avec Kelly et Ryan Scottie Pippen (« Sans surveillance »). (N) 9 h KABC

La vue Morgan Ortagus ; Représentant Adam Schiff (D-Burbank); Michel Che. (N) 10 h KABC

Rachel Ray Harlan Coben. (N) 10 h KTTV

Le spectacle de Wendy Williams Hôte invité Michael Rapaport. (N) 11 h KTTV

Le discours Léna Waithe. (N) 13h00 KCBS

Salle Tamron Kendra Wilkinson; Demi Singleton et Saniyya Sidney (« Le roi Richard »). (N) 13h KABC

Le spectacle du Dr Oz L’enquête de la sœur de Natalie Wood sur sa vie et ce qui s’est passé la nuit de sa mort. (N) 13 h KTTV

Le spectacle de Drew Barrymore Casey Wilson (« The Shrink Next Door »); Adir Abergel. (N) 14h00 KCBS

Le spectacle de Kelly Clarkson Clarkson chante « You Ain’t Much Fun »; Salma Hayek; Lauren Ridloff. (N) 14h00 KNBC

Dr Phil Les filles d’un couple disent que la famille est toxique ; Mitch Albom (« L’étranger dans le canot de sauvetage »). (N) 15h00 KCBS

Le spectacle d’Ellen DeGeneres Sarah Paulson (« Impeachment : American Crime Story »). (N) 15 h KNBC

Le vrai Paula Patton (« Sacrifice ») ; l’auteur Monique Kelley. (N) 15 h KCOP

Amanpour & Compagnie (N) 23h00 KCET ; KVCR minuit; 01h00 KLCS

L’émission quotidienne avec Trevor Noah 23 h Comedy Central

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon Will Smith ; Jack Whitehall ; Nathaniel Rateliff. (N) 23h34 KNBC

Le Late Show avec Stephen Colbert Quentin Tarantino; révélant l’homme le plus sexy du monde. (N) 23h35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct ! Jamie Dornan ; Jessica Williams ; Dustin Lynch joue. (N) 23h35 KABC

Le Late Late Show avec James Corden Gal Gadot ; Henry Lloyd-Hughes ; Tori Kelly joue. (N) 00h37 KCBS

Tard dans la nuit avec Seth Meyers Sarah Silverman ; Gary Gulman ; Mark Ronson ; Elmo Lovano joue. (N) 00h37 KNBC

Ligne de nuit (N) 00h37 KABC

FILMS

Reine des abeilles La comédie romantique du réalisateur Michael Lembeck en 2021 met en vedette Ellen Burstyn en tant que veuve qui résiste aux appels de sa fille (Elizabeth Mitchell) pour qu’elle emménage dans une maison de soins infirmiers, jusqu’à ce qu’elle s’enferme hors de sa maison et qu’un incendie détruise sa cuisine. James Caan, Ann-Margret, Jane Curtin, Christopher Lloyd, Loretta Devine et French Stewart sont également à l’affiche. 20h00 Heure du spectacle

Cher cavalier Ce nouveau long métrage documentaire du cinéaste Fernando Villena célèbre la vie et la vision de Jake Burton Carpenter, un pionnier qui a propulsé le snowboard en un phénomène mondial et culturel avant sa mort en 2019 des suites d’un cancer à 65 ans. Le film comprend des entretiens avec sa famille membres, amis et icônes du sport dont Shaun White, Kelly Clark et Mark McMorris. 21 h HBO

Sondeur (1972) 8h15 TCM

Le faucon et le bonhomme de neige (1985) 08h27 Cinémax

Du lait (2008) 9 h Showtime

NoirKkKlansman (2018) 10h30 FX

Cloverfield (2008) 10h45 HBO

Homme-fusée (2019) 11 h Épix

Garçon (2010) 11h15 Heure du spectacle

Rappel total (1990) 11h30 AM

Bébé Conducteur (2017) 11h30 FXX

Lassie rentre à la maison (1943) 11h45 TCM

Les abysses (1989) 12h56 et 21h Encore

Logan (2017) 13h30 FX

King Kong (2005) 13h50 HBO

Pacific Rim (2013) 14h00 AMC ; 20h00 CFI

Le président américain (1995) 14h00 TMC

crash (2004) 14h30 Heure du spectacle

agitation américaine (2013) 15 h BBC Amérique

Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) 15h Syfy

Narc (2002) 15h04 Starz

Titanesque (1997) 15h30 MTV

homme haut (2015) 15h37 Cinémax

En état de siège (1992) 16 h Ovation

Évadez-vous d’Alcatraz (1979) 16h30 Épix

La mort devient elle (1992) 16h30 Heure du spectacle

42 (2013) 17 h MLB

Déambulation (1971) 17 h TCM

Julie & Julia (2009) 17h16 Encore

Eaux Sombres (2019) 17h50 TMC

48 heures. (1982) 18h30 Ovation

Transformateurs (2007) 18h35 HBO

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004) 18h55 Syfy

Demoiselles d’honneur (2011) 19h Paramount

La dernière vague (1978) 19 h TCM

gardiens de la Galaxie (2014) 19h30 FX

Route de la perdition (2002) 20h Épix

Apollo 13 (1995) 20h30 et 23h30 BBC America

Le film des Simpson (2007) 21h Forme libre

Ma brillante carrière (1979) 21 h TCM

Confessions d’un esprit dangereux (2002) 21h49 Cinémax

Méchantes filles (2004) 22 h Paramount

Le Bayou d’Ève (1997) 22h30 Ovation

Ennemi de l’État (1998) 22h46 AMC

L’année de la vie dangereuse (1982) 23 h TCM