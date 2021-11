La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

À qui s’agit-il de toute façon ? Nyima Funk et l’olympien Shawn Johnson sont les invités de ce nouvel épisode de la série comique d’improvisation. 20h La CW

Le zoo : les contes du Bronx Les girafes Jigsaw Joe et Zizi sont enfin jumelés pour la reproduction dans ce nouvel épisode. 20h Planète animale

Saturday Night Live Kieran Culkin anime ce nouvel épisode avec l’invité musical Ed Sheeran, qui est de retour de l’isolement de COVID-19. 20h29 et 23h29 NBC

Les animaux les plus drôles du monde (N) 21h La CW

Le zoo Un chameau fougueux développe un problème dentaire. De plus, un gardien de zoo forme un lien avec un poussin de manchot de Magellan qui hésite à être nourri à la main. 21h Planète animale

DES SPORTS

Football de première division Crystal Palace contre Wolverhampton Wanderers, 8 h NBCSP; Brighton & Hove Albion contre Newcastle United, 10h30 NBC

Football universitaire USC visite l’État de l’Arizona, 19h30 ESPN; L’État de San Diego visite Hawaï, 20 h 00 FS1. En outre, l’armée visite l’armée de l’air, à 8 h 30 CBS ; Wake Forest visite la Caroline du Nord, 9 h ABC; Ohio State visite le Nebraska, 9 h Fox; Oregon visite Washington, 9 h ESPN; L’Illinois visite le Minnesota, 9 h ESPN2; L’État du Kansas visite le Kansas, 9 h 00 FS1; Équipes à déterminer, 9h30 BSSC ; Auburn visite Texas A&M, 12h30 CBS; La marine visite Notre Dame, 12h30 NBC; L’État du Michigan visite Purdue, 12 h 30 ABC; Baylor visite TCU, 12h30 Fox; L’État de l’Oklahoma visite la Virginie-Occidentale, 12h30 ESPN; Tulsa visite Cincinnati, 12h30 ESPN2; Penn State visite le Maryland, 12h30 FS1; LSU visite l’Alabama, 16 heures ESPN; Le Tennessee visite le Kentucky, 16 h ESPN2; Oregon visite Washington, 16h30 ABC; Indiana visite le Michigan, 16h30 Fox; Le Texas visite l’État de l’Iowa, 16 h 30 FS1; Texas-San Antonio visite Texas-El Paso, 19h15 ESPN2;

Courses hippiques : Breeders’ Cup Classic De l’hippodrome Del Mar, 17 h 00 NBC

Basket-ball NBA Les Lakers visitent les Portland Trail Blazers, 19h30 SportsNet

TALK SHOWS DU SAMEDI

Bonjour Amérique (N) 7 h KABC

CBS samedi matin (N) 10 h KCAL

Entretiens avec Frank Buckley 11h00 KTLA

FILMS

Prochain arrêt, Noël Une femme insatisfaite de sa vie se demande ce qui se serait passé si elle avait épousé un ancien petit ami qui est devenu un célèbre commentateur sportif. Puis, après un long voyage en train pour retourner dans sa ville natale, elle a 10 ans de retard. Lyndsy Fonseca, Chandler Massey, Lea Thompson et Christopher Lloyd sont les vedettes de cette romance fantastique des vacances de 2021. 20h Poinçon

Terre Robin Wright dirige et joue dans ce drame de 2021 en tant que femme d’âge moyen brisée par une tragédie. En se retirant dans une cabane isolée dans la nature sauvage du Wyoming, elle entame son long processus de guérison et noue une amitié inattendue avec un chasseur local (Demián Bichir) qui l’aide à renouer avec la vie. Kim Dickens et Warren Christie sont également à l’affiche. 20 h HBO

Autoroute vers le paradis Jill Scott joue le rôle d’un émissaire céleste envoyé pour aider les mortels en crise dans ce nouveau redémarrage du drame télévisé classique de la fin des années 80. Barry Watson est également à l’affiche. 20h à vie

Jurassic World : Royaume déchu Chris Pratt et Bryce Dallas Howard retrouvent leurs rôles de wrangler vélociraptor Owen Grady et Claire Dearing, l’ancienne directrice des opérations de Jurassic World, dans cette suite d’action-aventure de 2018. Rafe Spall, le juge Smith, James Cromwell et Toby Jones sont également à l’affiche. 20h15 Forme libre

Attique Le cinéaste primé aux Emmy Stanley Nelson (« Freedom Riders ») documente la rébellion carcérale la plus sanglante de l’histoire des États-Unis. La rébellion des prisonniers de cinq jours a coûté la vie à 28 détenus et 10 otages en 1971. 21 h Showtime

L’affaire Thomas Crown (1999) 8 h POP

La vie secrète des animaux de compagnie (2016) 9 h 00 FXX

Dodge City (1939) 9 h TCM

Gros (1988) 9h02 Starz

Treize (2003) 9h25 Cinémax

Napoléon Dynamite (2004) 9h45 E!

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004) 9h45 États-Unis

La reine (2006) 10h15 HBO

Les aventures de Tintin (2011) 10h23 Encore

Le client (1994) 10h30 POP

Quelque chose doit donner (2003) 10h51 Starz

Chaleur blanche (1949) 11 h TCM

Le président américain (1995) 11h05 TMC

Star Wars : La Revanche des Sith (2005) 11h16 TNT

Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018) 11h30 FX

48 heures. (1982) Ovation de midi

Fureur (2014) 12:04 pm Histoire

Gremlins (1984) 12h15 TBS

Harry Potter et la coupe de feu (2005) 12h45 États-Unis

Rebelle sans cause (1955) 13 h TCM

GI Jane (1997) 13h00 TMC

L’entreprise (1993) 13h30 POP

Rogue One : Une histoire de Star Wars (2016) 14h22 TNT

Mon cousin Vinny (1992) 14h30 et 22h15 CMT

Accident ferroviaire (2015) 14h30 E!

Ennemis publics (2009) 14h58 Starz

vendredi (1995) 15h et 21h MTV

Le placard en celluloïd (1996) 15 h TCM

Une belle journée dans le quartier (2019) 15h58 Encore

violon sur le toit (1971) 16h00 KCET

Sauver le soldat Ryan (1998) 16 h AM

Crête de scie à métaux (2016) 16h07 Cinémax

Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) 16h15 États-Unis

Charlie et la chocolaterie (2005) 16h30 SCT

Spider-Man : Retrouvailles (2017) 17 h 00 FX

Suspense (1993) 17h Ovation

Un temps pour tuer (1996) 17h POP

Smokey et le bandit (1977) 17h15 CMT

Star Wars : un nouvel espoir (1977) 17h19 TNT

Principe (2020) 17h25 HBO

Elfe (2003) 17h50 Encore

La gueule de bois (2009) 19h et 21h30 E!

Le sel (2010) 19h Syfy

Harry Potter et le prince de sang mêlé (2009) 19h15 États-Unis

Et puis il n’y en avait pas (1945) 19h50 KVCR

Pierre tombale (1993) 20h et 23h AMC

Les Incorruptibles (1987) 20h Épix

Spider-Man : loin de chez soi (2019) 20h FX

Prochain arrêt, Noël (2021) 20h Poinçon

Terre (2021) 20 h HBO

Autoroute vers le paradis (2021) 20 h À vie

Le Polar Express (2004) 20h00 TBS

Star Wars : L’Empire contre-attaque (1980) 20h04 TNT

Jurassic World : Royaume déchu (2018) 20h15 Forme libre

Jour d’entrainement (2001) 21 h BET

Attique (2021) 21 h Heure du spectacle

Iron Man 3 (2013) 21h Starz

Traîne moi en enfer (2009) 21h00 TMC

Cyrano de Bergerac (1950) 21h30 KVCR

Chute du ciel (2012) 22h45 Épix

La souche Andromède (1971) 22h45 TCM

Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie (2010) 22h45 États-Unis

Star Wars : Le Retour du Jedi (1983) 22h51 TNT

Gamme ouverte (2003) 23h Paramount

Zola (2020) 23 h Heure du spectacle

TV LA SEMAINE PROCHAINE