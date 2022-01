Qu’est-ce qu’il y a à la télévision samedi : Rose Parade; ‘Doctor Who’ BBC America

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Grandes performances Ce nouvel épisode donne le coup d’envoi de la nouvelle année avec le Vienna Philharmonic et le Vienna City Ballet au Musikverein. Hugh Bonneville hôtes. 20h KOCE

Crikey ! C’est les Irwin L’histoire est écrite au zoo d’Australie lorsque Robert et son équipe tentent leur plus grande capture et relocalisation d’alligators. De plus, l’élevage de koalas prend une tournure difficile pour Bindi et le Wildlife Hospital dans ce nouvel épisode de la série non scénarisée. 20h Planète animale

Docteur Who Dans cette version étendue de l’épisode « La veille des Daleks », le réveillon du Nouvel An de Sarah et Nick (Aisling Bea, Adjani Salmon) se déroule différemment que prévu alors qu’ils unissent leurs forces avec le Docteur (Jodie Whittaker) dans un combat contre les Daleks. Tosin Cole, Dan Lewis et Mandip Gill sont également à l’affiche. 20h BBC Amérique

Quand la nature appelle avec Helen Mirren Ce documentaire sur la nature comique narré par Helen Mirren conclut sa première saison avec deux épisodes consécutifs. 21h et 22h ABC

Les années 80 : Top Ten Dans le premier des deux nouveaux épisodes, Rob Lowe compte à rebours les plus grands moments de watercooler des années 80. Le deuxième épisode porte sur le streetwear. 21h et 22h National Geographic

48 heures Le nouvel épisode « The Missing Millionaire: A Tiger King Mystery » se penche sur le cas de Don Lewis, l’ancien mari disparu de Carole Baskin, la militante des droits des animaux et PDG de Big Cat Rescue qui a figuré dans le documentaire Netflix « Tiger King. » 22h CBS

SPÉCIAUX

Compte à rebours de la parade des roses en direct De Pasadena. (En direct) 7 h 00 La CW

133e Parade des roses LeVar Burton est le grand maréchal du défilé de cette année, avec le thème « Rêve. Croire. Réaliser. » Chrissy Metz et Susan Kelechi Watson sont les hôtes. (En direct) 8 h NBC

133e Parade des roses Les hôtes Leeza Gibbons, Mark Steines et Micah Ohlman présentent des chars floraux, des fanfares et des unités équestres de grande envergure. (En direct) 8 h ; (Cassette) 10h, 12h30, 15h et 19h30 The CW

133e Parade des roses (En direct) 8 h ABC

Maison de rêve HGTV 2022 Ce nouveau spécial d’une heure présente la maison de rêve 2022 présentée dans le tirage au sort de cette année. La maison « inspirée de la nature » ​​de cette année est une cabane moderne de 3 090 pieds carrés, à deux étages et à trois chambres, située dans la ville de montagne de Warren, dans le Vermont, une destination de vacances populaire. 20h HGTV

DES SPORTS

Football de première division Watford contre Tottenham Hotspur, 7 heures du matin, États-Unis ; Crystal Palace contre West Ham United, 9h30 États-Unis

Basket-ball universitaire Memphis visite l’État de Wichita, 9 h CBS; Creighton rend visite à Marquette, 9 h FS1; Villanova visite Seton Hall, 11 h CBS; Providence rend visite à DePaul, à midi Fox ; L’État de San Diego visite UNLV, 13 h CBS; Butler visite le Connecticut, 13 h 00 FS1; Long Beach State visite Cal State Bakersfield, 13 heures SportsNet; Le Nouveau-Mexique visite le Nevada, 18h FS1

Football universitaire Outback Bowl : Penn State contre Arkansas, 9 h ESPN2 ; Vrbo Citrus Bowl : Iowa contre Kentucky, 10 h ABC ; PlayStation Fiesta Bowl : Oklahoma State contre Notre Dame, 10 h ESPN ; Rose Bowl: Utah contre Ohio State, 14h10 ESPN; Allstate Sugar Bowl: Baylor contre Ole Miss, 17h45 ESPN

Hockey LNH Les Blues de St. Louis visitent le Wild du Minnesota, 16 h TNT; les Flyers de Philadelphie rendent visite aux Kings, 19h30 BSW

Basket-ball NBA Les Clippers visitent les Brooklyn Nets, 16h30 BSSC

TALK SHOWS DU SAMEDI

Aujourd’hui (N) 7 h KNBC

Bonjour Amérique (N) 7 h KABC

CBS samedi matin (N) 10 h KCAL

Rencontrez le Festival du Film de Presse Un regard sur les meilleurs courts métrages documentaires de l’année. 20h00 MSNBC

FILMS

Où votre coeur appartient Une responsable du marketing de New York retourne dans sa ville natale pour aider sa meilleure amie à organiser un mariage en seulement deux semaines dans la ferme d’érable rurale où elle a grandi. Jen Lilley et Christopher Russell jouent dans cette nouvelle romance. 20h Poinçon

Infidélité mortelle Se réveillant d’un coma d’un mois, une femme a perdu les cinq dernières années de souvenirs de son mari et de sa fille. Puis un homme dont elle ne se souvient pas apparaît, affirmant qu’ils ont eu une liaison passionnée. Kate Watson, Anna Dobbins et Houston Rhines sont les vedettes de ce thriller de 2021. 20h à vie

Singularité nue Le cinéaste Chase Palmer a réalisé cette adaptation décalée en 2021 d’un roman de Sergio De La Pava qui suit un jeune défenseur public de New York (John Boyega) qui se sent épuisé lorsqu’un ancien client (Olivia Cooke) le séduit pour qu’il se joigne à un braquage de drogue. Bill Skarsgard et Linda Lavin sont également à l’affiche. 22h Starz

Le Karaté Kid (1984) 8 h et 16 h E!

La rédemption de Shawshank (1994) 8h30 Paramount

Indiana Jones et le Temple maudit (1984) 8h30 et 16h40 POP

Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) 8h50 bravo

violon sur le toit (1971) 9 h TCM

Une année des plus violentes (2014) 9h00 TMC

IA : Intelligence Artificielle (2001) 9h40 Épix

Le film Bob l’éponge : L’éponge hors de l’eau (2015) 10h30 Nickelodeon

crême Philadelphia (1993) 10h30 Heure du spectacle

Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017) 11h et 19h Encore

Rocheux (1976) 11h01 Cinémax

Indiana Jones et la dernière croisade (1989) 11h10 et 19h15 Pop

Retour vers le futur (1985) Midi TBS

Gamme ouverte (2003) 12:10 pm Épix

Un visage dans la foule (1957) 12h15 TCM

Panthère noire (2018) 12h15 TNT

Harry Potter et le prince de sang mêlé (2009) 12h25 Bravo

Serpico (1973) 12:35 pm Showtime

Bord de demain (2014) 13 h 00 A&E

Rocheux II (1979) 13h01 Cinémax

Kill Bill : Vol. 1 (2003) 13h30 BET

Les aventuriers de l’arche perdue (1981) 14h05 POP

Retour vers le futur II (1989) 14h30 SCT

Douze heures haute (1949) 14h30 TCM

Jeux de Patriote (1992) 14h45 Heure du spectacle

Rocheux III (1982) 15h01 Cinémax

Principe (2020) 15 h 25 HBO

Harry Potter et les reliques de la mort : 1ère partie (2010) 16h Bravo

Kill Bill : Vol. 2 (2004) 16h30 BET

Le majordome de Lee Daniels (2013) 16h45 Heure du spectacle

Arme mortelle (1987) 17 h AM

Retour vers le futur 3e partie (1990) 17 h SCT

Penny Sérénade (1941) 17 h TCM

Première vache (2019) 17h TMC

Rudy (1993) 17h02 Encore

Basterds sans gloire (2009) 17h31 Starz

Star Trek au-delà (2016) 17h55 Épix

Harry Potter et les reliques de la mort : 2e partie (2011) 19h Bravo

Le film Bob l’éponge (2004) 19h Nickelodeon

Enfants d’un Dieu inférieur (1986) 19h15 TCM

L’arme fatale 2 (1989) 19h30 AMC

Ant-Man et la Guêpe (2018) 19h30 TNT

Balboa rocheux (2006) 20h Cinémax

Titanesque (1997) 21 h Heure du spectacle

La sorcière (2015) 21h TMC

Downton Abbey (2019) 21h30 KOCE

Terres de flic (1997) 21h43 Cinémax

Avengers: l’ère d’Ultron (2015) 21h43 TNT

Chute du ciel (2012) 21h50 Épix

L’arme fatale 3 (1992) 22 h AM

bêtes fantastiques et où les trouver (2016) 22h Bravo

Spider-Man : loin de chez soi (2019) 23 h FX

Conan le Barbare (1982) 23h10 Encore