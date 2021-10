La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

À qui appartient la ligne de toute façon ? Heather Anne Campbell est l’invitée de ce nouvel épisode. 20h La CW

Le zoo : les contes du Bronx Le zoo présente un bébé phoque commun sauvé au reste de la colonie. De plus, un poussin oiseau de paradis rouge élevé à la main est réuni avec ses frères et sœurs dans ce nouvel épisode. 20h Planète animale

Force dangereuse (première de la saison) 20 h Nickelodeon

Saturday Night Live L’ancien habitué de la série Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») anime ce nouvel épisode avec l’invité musical Brandi Carlile. 20h29 et 23h29

Les animaux les plus drôles du monde Amara Zaragoza (« Gossip Girl ») est l’invitée spéciale d’un nouvel épisode dans lequel l’animatrice Elizabeth Stanton présente des clips mettant en scène un chat qui a besoin d’aide pour atterrir sur ses pattes et un chien dans une fontaine qui semble avoir le meilleur jour de sa vie . Commentaire fourni par les panélistes Mikalah Gordon, Brian Cooper, Carmen Hodgson et Noah Matthews. 21h La CW

Le zoo Une paire de petits puma se rend dans leur nouvelle maison au Queens Zoo dans ce nouvel épisode. 21h Planète animale

Born Mucky : la vie à la ferme La ferme de Pete et Ally est cambriolée juste avant la récolte dans ce nouvel épisode. 22h Planète animale

SPÉCIAUX

Star Trek to Twilight Zone : la science-fiction préférée des téléviseurs Ce nouveau spécial raconte des histoires dans les coulisses de « Star Trek », « Lost in Space » et « The Twilight Zone ». 19h REELZ

Ricky Velez : voici tout La bande dessinée de Queens, NY, dans un stand-up spécial. 22 h HBO

DES SPORTS

Football universitaire Oregon visite UCLA, 12h30 ABC; USC visite Notre Dame, 16h30 NBC. En outre, l’Illinois visite Penn State, à 9 heures ABC; Northwestern visites Michigan, 9 h Fox; l’Oklahoma visite le Kansas, 9 h ESPN; Visites de Cincinnati dans la Marine, 9 h ESPN2 ; L’État du Kansas visite Texas Tech, 9 h 00 FS1; Syracuse visite Virginia Tech, 9h30 BSSC; LSU rend visite à Ole Miss, 12h30 CBS; L’État de l’Oklahoma visite l’État de l’Iowa, 12h30 Fox; Clemson visite Pittsburgh, 12h30 ESPN; Maryland visite le Minnesota, 12h30 ESPN2; BYU visite l’État de Washington, 12h30 FS1; Le Tennessee visite l’Alabama, 16 h ESPN; L’État de l’Ohio visite l’Indiana, 16 h 30 ABC; NC State visite Miami, 16h30 ESPN2

Base-ball Série de championnats de la Ligue nationale, match 6 : Les Dodgers rendent visite aux Braves d’Atlanta, 14 h 00 TBS ; Série de championnat de la Ligue américaine, match 7 : les Red Sox de Boston rendent visite aux Astros de Houston (si nécessaire), 17 h Fox et FS1

Hockey LNH Les Ducks visitent le Minnesota Wild, 15 h BSSC; les Kings visitent le St. Louis Blues, 17 h BSW

Football MLS LAFC visite le Minnesota United FC, 17h KCOP

Basket-ball NBA Les Grizzlies de Memphis visitent les Clippers, 19h30 BSSC

Football au lycée Visites servites Mater Dei, 20h00 BSW

TALK SHOWS DU SAMEDI

Bonjour Amérique (N) 7 h KABC

CBS samedi matin (N) 10 h KCAL

Entretiens avec Frank Buckley Auteur Brian Greene (« Jusqu’à la fin des temps : l’esprit, la matière et notre recherche de sens »). (N) 11 h 00 KTLA

FILMS

Petits amis de Noël passé Dans une nouvelle variation du fantasme de Noël bien-aimé de Charles Dickens « A Christmas Carol », Catherine Haena Kim joue le rôle de Lauren, une responsable marketing aux antécédents romantiques douteux. Dans les jours qui ont précédé Noël, elle a été surprise de recevoir la visite des fantômes de quatre anciens petits amis. Ces vieilles flammes essaient de donner à Lauren une nouvelle perspective sur son attitude, l’avertissant que si elle n’apprend pas à ouvrir son cœur, elle risque de perdre son meilleur ami, Nate, pour toujours. Raymond Ablack et Paul Sun-Hyung Lee (« Kim’s Convenience ») sont également à l’affiche. 20h Poinçon

La conjuration : le diable m’a fait le faire Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles d’enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren dans le film d’horreur 2021 du réalisateur Michael Chaves, le huitième volet de la franchise « The Conjuring ». Adapté d’un véritable procès en 1981 dans le Connecticut, les Warren défendent un jeune homme (Ruari O’Connor) qui a violemment assassiné son propriétaire. 20 h HBO

Commuté avant la naissance Un couple (Skyler Samuels, Bo Yokely) découvre que l’un de leurs deux nouveaux bébés conçus par fécondation in vitro n’est pas un jumeau biologique mais a été implanté par erreur. Justina Machado et Yancey Arias jouent également dans ce mélodrame de 2021. 20h à vie

Minari Le réalisateur et scénariste Lee Isaac Chung s’est inspiré de sa propre éducation pour ce drame de 2020 sur une famille d’immigrants sud-coréens luttant pour se refaire une vie dans l’Arkansas rural dans les années 1980. Yeri Han, Steven Yeun et l’acteur oscarisé Yuh-Jung Youn. 21 h Heure du spectacle

Star Trek : premier contact (1996) 8h30 Épix

Vivre libre ou mourir dur (2007) 9 h Syfy

Dr Jekyll et M. Hyde (1941) 9 h TCM

Maître et commandant : L’autre côté du monde (2003) 9:05 am Showtime

Spectacle d’horreur (1982) 9h30 AM

Casper (1995) 9h30 Forme libre

Jerry Maguire (1996) 9h50 Starz

Le chanteur de mariage (1998) 22h et 14h30 E!

Le jour de l’indépendance (1996) 10h25 HBO

Tomate vertes grillées (1991) 11 h POP

Patton (1970) 11h29 Encore

Shrek (2001) 11h50 Forme libre

Les garçons perdus (1987) 12h et 23h15 CMT

Les douze de l’océan (2004) Midi et 17h30 Paramount

Mourir fort avec une vengeance (1995) Midi et 23h03 Syfy

Gros poisson (2003) 12:12 pm Starz

Demoiselles d’honneur (2011) 12h30 et 20h MTV

Robin et les sept cagoules (1964) 12h30 TCM

Le travail italien (2003) 12h45 Cinémax

Je suis une légende (2007) 13h TNT

Double peine (1999) 13h30 Ovation

Shrek 2 (2004) 13h55 Forme libre

jus de scarabée (1988) 14h15 et 18h45 CMT

Le brillant (1980) 14h30 AMC

Pulp Fiction (1994) 14h30 Sundance

Mourir fort 2 (1990) 14h56 et 20h30 Syfy

Ocean’s Thirteen (2007) 15h et 20h30 Paramount

Pizza mystique (1988) 16h00 KCET

Hommes en noir (1997) 16 h 00 FX

Gros (1988) 16h05 Encore

Star Trek II : La colère de Khan (1982) 16h20 Épix

Mon cousin Vinny (1992) 16h30 E!

L’aide (2011) 16h30 POP

Oiseau (1988) 17 h TCM

Erin Brockovitch (2000) 17h15 TMC

Mourir fort (1988) 17h28 Syfy

Méchantes filles (2004) 17h45 et 22h45 MTV

Un moi méprisable (2010) 18h Nickelodeon

Le vrai courage (2010) 18h08 Cinémax

Star Trek III : À la recherche de Spock (1984) 18h15 Épix

Monsters Inc. (2001) 18h20 Disney

Forrest Gump (1994) 18h30 Heure du spectacle

La rédemption de Shawshank (1994) 19h15 et 22h30 E!

Champ de rêves (1989) 19h30 Ovation

Naufragé (2000) 19h41 et 22h49 Bravo

Esprit frappeur (1982) 20 h AM

Peur primaire (1996) 20h Cinémax

Star Trek IV : le voyage de retour (1986) 20h Épix

Premier sang (1982) 20 h Sundance

non pardonné (1992) 20h15 TCM

Sentier de Santa Fe (1940) 21 h KVCR

La mouche (1986) 22h30 AMC

Star Trek au-delà (2016) 22h45 Épix

Le jeu le plus dangereux (1932) 22h55 KVCR

Casino Royale (2006) 23h Paramount

TV LA SEMAINE PROCHAINE