Qu’est-ce qu’il y a à la télévision samedi: téléfilm ‘Advice to Love By’ Hallmark

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

À qui s’agit-il de toute façon ? Keegan-Michael Key est l’invité de ce nouvel épisode de la série comique d’improvisation. 20h La CW

Le zoo : les contes du Bronx Un troupeau de faons de cerfs de Bactriane est introduit dans un nouvel habitat. De plus, un toucan à carène confisqué commence une nouvelle vie au zoo et les gorilles obtiennent une nouvelle forme de divertissement. 20h Planète animale

Meerkat Manor : L’Avènement de la Dynastie (N) 20 h BBC Amérique

Saturday Night Live Rami Malek (« Bohemian Rhapsody ») anime ce nouvel épisode avec l’invité musical Young Thug. 20h29 et 23h29 NBC

Les animaux les plus drôles du monde (N) 21h La CW

Le zoo Un bébé phoque commun sauvé trouve une nouvelle famille à l’Aquarium de New York et un tigre de l’Amour craintif a du mal à s’adapter à sa nouvelle maison. 21h Planète animale

Born Mucky : la vie à la ferme À la ferme de Tom’s Cambridgeshire, un ennemi puissant émerge et menace sa récolte de blé dans la première de cette série non scénarisée. 22h Planète animale

SPÉCIAUX

Immersif Van Gogh : dans les coulisses Un aperçu des coulisses de l’exposition Immersive Van Gogh originale. 19h La CW

Le documentaire du danger Ce nouveau spécial présente la dernière saison de « Henry Danger », avec des interviews et des images des coulisses. 20h Nickelodeon

DES SPORTS

Football universitaire UCLA visite Washington, 17h30 Fox. En outre, Auburn visite l’Arkansas, à 9 h CBS; L’UCF visite Cincinnati, 9 h ABC; l’État de l’Oklahoma visite le Texas, 9 h Fox; La Floride visite LSU, 9 h ESPN; Le Nebraska visite le Minnesota, 9 h ESPN2; L’État du Michigan visite l’Indiana, à 9 heures du matin FS1; Kentucky visite la Géorgie, 12h30 CBS; Purdue visite l’Iowa, 12h30 ABC; BYU visite Baylor, 12h30 ESPN; Pittsburgh visite Virginia Tech, 12h30 ESPN2; L’Alabama visite l’État du Mississippi, 16 h ESPN; TCU visite l’Oklahoma, 16h30 ABC; L’État de l’Iowa visite l’État du Kansas, 16 h 30 ESPN2; Air Force visite Boise State, 18h00 FS1; L’État de l’Arizona visite l’Utah, 19 h ESPN

Base-ball ALCS : Match 2 : Les Red Sox de Boston visitent les Astros de Houston, 13 h 30 Fox ; NLCS, Game 1 : Les Dodgers rendent visite aux Braves d’Atlanta, 17h00 TBS

Hockey LNH Le Wild du Minnesota rend visite aux Kings, 19 h 30 BSW

Football MLS Les Portland Timbers visitent le Galaxy, 19h30 SportsNet

TALK SHOWS DU SAMEDI

Bonjour Amérique (N) 7 h KABC

La connexion croisée avec Tiffany Cross Le paysage latino : Rép. Val Demings (D-Fla.) ; représentant Joaquin Castro (D-Texas); Vanessa Rubio. (N) 7 h 00 MSNBC

CBS samedi matin (N) 10 h KCAL

Entretiens avec Frank Buckley 11h00 KTLA

FILMS

Ceux qui veulent ma mort Taylor Sheridan a réalisé et co-écrit ce thriller néo-western de 2021 mettant en vedette Angelina Jolie dans le rôle d’une fumeuse du Montana qui aide un garçon (Finn Little) à fuir pour sa vie après avoir été témoin du meurtre de sa mère. Ils sont poursuivis par les tueurs (Nicholas Hoult, Aidan Gillen), déterminés à ne laisser aucun témoin. Jon Bernthal et Jake Weber sont également à l’affiche. 20 h HBO

Ne transpirez pas les petites choses : l’histoire de Kristine Carlson Adapté de la série de livres de Kristine Carlson, ce nouveau téléfilm biographique raconte le voyage de Carlson (Heather Locklear) après la mort subite de son mari, le Dr Richard Carlson (Jason MacDonald). Natasha Bure et Emily Rose sont également à l’affiche. 20h à vie

Conseils à aimer par Lorsqu’un auteur de livres de conseils sur l’amour (Erinn Westbrook) rencontre un chroniqueur de conseils sur les rencontres (Brooks Darnell), ils commencent à passer du temps ensemble, chacun utilisant des stratégies de ses propres livres de jeu romantiques pour gagner l’autre dans cette nouvelle romance. 21h00 Poinçon

Massacre de la soirée pyjama Une soirée pyjama se transforme en bain de sang lorsqu’un tueur en série psychotique perturbe le plaisir dans cette réimagination en 2021 du film slasher de 1982 de Roger Corman du même titre. Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas et Alex McGregor sont les vedettes. 21h Syfy

La maison avec une horloge dans ses murs Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, un enfant de 10 ans (Owen Vaccaro) est envoyé vivre avec son oncle (Jack Black) dans la comédie d’horreur d’Eli Roth de 2018 adaptée d’un roman de 1973 de John Bellairs. La maison de l’oncle est vieille et grinçante et abritait autrefois un sorcier noir. Cate Blanchett, Kyle MacLachlan et Renée Elise Goldsberry sont également à l’affiche. 23h30 Forme libre

Une bosseuse (1988) 8h23 et 18h03 Encore

Vivre libre ou mourir dur (2007) 8h45 et 20h15 E!

Arachnophobie (1990) 9 h 00 SFI

42 (2013) 9 h POP

Hommes d’allumettes (2003) 10 h HBO

Je suis une légende (2007) 10 h 00 SCT

Le homard (2015) 11h00 TMC

Six DEGRES DE SÉPARATION (1993) 11h17 Cinémax

Mourir fort (1988) 11h45 E!

Mme Doubtfire (1993) Midi Forme libre

Dunkerque (2017) Midi HBO

Amour et basket (2000) POP de midi

Le Patriote (2000) 12h30 et 22h Sundance

Mariage royal (1951) 13 h TCM

Trou de lapin (2010) 13h10 Cinémax

Petite femme (2019) 13h38 Encore

Nettoyage au soleil (2008) 14h42 Cinémax

Mourir fort 2 (1990) 14h45 E!

Hors de vue (1998) 14h55 TMC

Pousser un cri (1996) 15 h AM

Sept épouses pour sept frères (1954) 15 h TCM

Hommes en noir (1997) 15h05 Forme libre

Spider-Man : dans le Spider-Verse (2018) 15h30 FX

Le candidat mandchou (1962) 15h45 KCET

Nous étions soldats (2002) 15h50 Épix

Elisabeth (1998) 15h56 Encore

La chasse au mois d’octobre rouge (1990) 16 h Sundance

jus de scarabée (1988) 16h30 et 22h30 Paramount

Où les aigles osent (1969) 17 h TCM

Point de rupture (1991) 17h00 TMC

Dodgeball : une véritable histoire d’outsider (2004) 17h VH1

crier 2 (1997) 17h30 AMC

Le professeur fou (1996) 17h30 BET

Mourir fort avec une vengeance (1995) 17h30 E!

Nouvelles du monde (2020) 17 h 56 HBO

Quelques bons hommes (1992) 19 h Sundance

Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne (2004) 19h30 Comedy Central

Mon cousin Vinny (1992) 20h et 22h30 Bravo

Des gens féroces (2005) 20h Cinémax

Ceux qui veulent ma mort (2021) 20 h HBO

Ne transpirez pas les petites choses : l’histoire de Kristine Carlson (2021) 20 h À vie

Conseils à aimer par (2021) 21 h Poinçon

Massacre de la soirée pyjama (2021) 21h Syfy

Chambre verte (2015) 21h TMC

Les autres gars (2010) 21h30 Comedy Central

Le chemin du retour (2020) 21h54 Cinémax

Halloween (1978) 22 h AM

Le passé sombre (1949) 22h30 TCM

Air Force One (1997) 22h45 Épix

La maison avec une horloge dans ses murs (2018) 23h30 Forme libre