Qu’est-ce qu’il y a à la télévision samedi: ‘The Christmas House 2’ sur Hallmark

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Crikey ! C’est les Irwin Dans le premier de deux nouveaux épisodes, une paire de dragons de Komodo se rencontre pour la première fois. Dans le second, le zoo accueille quatre éléphants de Sumatra, et Robert et Terri tentent de deviner le sexe du bébé de Bindi. 20h et 21h Planète Animale

Patagonie sauvage La finale de la saison, « Life on the Edge », visite le littoral de la région. 20h BBC Amérique

Sauvetage de la famille Holmes « Holmes pour les vacances. » (N) 20 h HGTV

Saturday Night Live Paul Rudd anime le dernier épisode de 2021, avec l’invité musical Charli XCX. 20h29 et 23h29 NBC

48 heures Le premier des deux nouveaux épisodes fait le point sur l’affaire Scott Peterson. Le deuxième documente la disparition et le meurtre en 2019 de Nikki Kuhnhausen, 17 ans, à Vancouver, Washington, 21 h et 22 h CBS

Esprits apparentés (première de la saison) 22 h Travel Channel

Les rois de Napa Cette nouvelle série dramatique de la scénariste-productrice Janine Sherman Barrois (« Griffes ») sera présentée en première le 11 janvier, mais le réseau donne aux téléspectateurs un avant-goût ce soir. Situé dans la région viticole de Napa Valley, l’histoire suit trois membres d’une famille de vignerons noirs après le départ soudain de leur patriarche. Ebonée Noel, Rance Nix, Karen LeBlanc et Yaani King Mondschein en vedette. 22h30 PROPRE

SPÉCIAUX

Un Noël à la Maison Blanche avec Suzanne Marques (N) 19 h 30 CBS

Spécial Noël de Fox Soul Cette nouvelle offre spéciale comprend des créations orales et des performances musicales de Rosario Dawson, Omari Hardwick, Aloe Blacc et d’autres. 20h Renard

Rupture de stock : crise de la chaîne d’approvisionnement Le Web mondial qui relie les producteurs de produits, les distributeurs et les consommateurs. 20h Découverte

DES SPORTS

Le football Finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 : Tunisie contre Algérie, 7 h 00 et 19 h 30 FS1 ; Amical international : États-Unis contre Bosnie-Herzégovine, 17 h 00 FS1

Football universitaire Boca Raton Bowl : Western Kentucky contre Appalachian State, 8 h ESPN ; Celebration Bowl : État de Caroline du Sud contre État de Jackson, 9 h ABC ; FCS Division I: L’État du Dakota du Sud visite l’État du Montana, 11 h ESPN2; Bol du Nouveau-Mexique : Texas-El Paso contre l’État de Fresno, 11 h 15 ESPN ; Independence Bowl : Alabama-Birmingham contre BYU, 12 h 30 ABC ; Eastern Michigan contre Liberty, 14h45 ESPN; Jimmy Kimmel LA Bowl : État de l’Utah contre État de l’Oregon, 16 h 30 ABC ; New Orleans Bowl: Louisiane contre Marshall, 18h15 ESPN

Basket-ball universitaire Butler contre Purdue, 9 h Fox ; Tennessee contre Memphis, 9 h ESPN2; Pittsburgh visite St. John’s, 9 h FS1; Gonzaga contre Texas Tech, 10 h CBS; Floride du Sud contre Floride, 10 h BSSC ; North Carolina Central contre Hampton, 10 h TNT; TCU visite Georgetown, 11 h FS1; Indiana contre Notre Dame, 11h30 Fox ; UCF contre Florida State, 12h30 BSSC; Penn State visite VCU, 12h30 NBCSP; Marquette rend visite à Xavier, 13h FS1; Howard contre North Carolina A&T, 13 h TNT; Providence visite le Connecticut, 14 h Fox; Ohio State contre Kentucky, 14h30 CBS; Baylor visite l’Oregon, 19 h ESPN2

Football NFL Les Raiders de Las Vegas rendent visite aux Browns de Cleveland, 13 h 30 NFL; les Patriots de la Nouvelle-Angleterre visitent les Colts d’Indianapolis, 17h15 NFL

Hockey LNH Les Kings visitent les Hurricanes de la Caroline, 16 h BSW

Basket-ball au lycée St. Anthony contre Harvard-Westlake, 17h KDOC

Basket-ball NBA Les Clippers visitent le Thunder d’Oklahoma City, 17h BSSC

TALK SHOWS DU SAMEDI

Bonjour Amérique (N) 7 h KABC

CBS samedi matin (N) 10 h KCAL

Entretiens avec Frank Buckley Frank Buckley interviewe le physicien théoricien et auteur Michio Kaku (« L’équation divine : la quête d’une théorie du tout »). 11h00 KTLA

FILMS

Joyeux Switchmas Sur un coup de tête, deux sœurs jumelles identiques échangent leurs places pour la nuit lors de la fête de Noël de leurs parents dans cette nouvelle comédie des Fêtes. Valarie Pettiford, Peter Parros, Thea Camara, Sherrice Eaglin et Rachel et Rebekah Aladdin sont les vedettes. 20h00 PARI

La maison de Noël 2 : terrassez ces salles Dans ce suivi de la comédie dramatique des vacances de 2020 « The Christmas House », Robert Buckley et Jonathan Bennett reviennent en tant que frères très unis mais constamment en train de se chamailler, avec Sharon Lawrence et Treat Williams comme parents. Ana Ayora, Brad Harder et Mattia Castrillo sont également à l’affiche. 20h Poinçon

Jouer avec les vacances Une créatrice bourreau de travail (Cindy Busby) retourne dans sa ville natale dans l’espoir de faire découvrir à son petit garçon certaines des traditions de Noël de la communauté. Elle est bouleversée de découvrir que son train préféré, le train North Pole Express, a été fermé. Elle se connecte avec un ancien camarade de classe du secondaire (Chad Michael Murray) pour remettre le train en marche. Callum Shoniker co-stars dans cette nouvelle romance de vacances. 20h à vie

Le dernier homme noir de San Francisco Le cinéaste Joe Talbot a été acclamé par la critique pour ce drame de 2019, basé en partie sur la vie de Jimmie Fails, qui incarne lui-même. Le film raconte les tentatives frustrées d’un jeune homme noir pour récupérer sa maison d’enfance, qui est maintenant hors de sa portée financière dans la ville de San Francisco fortement embourgeoisée. Jonathan Majors, Danny Glover, Tichina Arnold, Rob Morgan, Mike Epps et Finn Wittrock sont également à l’affiche. 21 h Heure du spectacle

Un chant de noel Patrick Stewart amène Ebenezer Scrooge au petit écran dans cette adaptation de 1999 du classique de Dickens. Joel Gray joue le Ghost of Christmas Past; Richard E. Grant, Ian McNeice, Saskia Reeves, Bernard Lloyd et Dominic West sont également à l’affiche. 22h00 TNT

Harry et les Henderson (1987) 8h00 Syfy

Le garde (2011) 8h25 TMC

Détraqué (2011) 08h39 Cinémax

Fureur (2014) 9 h Histoire

Rencontrez John Doe (1941) 9 h TCM

Gang de rue : comment nous sommes arrivés à Sesame Street (2021) 9 h 05 HBO

Minari (2020) 9h30 Heure du spectacle

Le Karaté Kid (1984) 10 h 00 SFI

Dave (1993) 10 h Pop

Unis 93 (2006) 10h05 TMC

Le roi de Staten Island (2020) 10h13 Cinémax

Bill & Ted affrontent la musique (2020) 10h15 Épix

Harry Potter à l’école des sorciers (2001) 10h30 Syfy

joue la comme Beckham (2002) 10h55 HBO

Gremlins (1984) 11 h AM

Somnambule (2014) Midi TMC

Cette chose que tu fais! (1996) 12h30 Pop

Le Père Noël (1994) 12h55 Forme libre

Dans le bon vieux été (1949) 13h15 TCM

Avions, Trains & Automobiles (1987) 13h30 AMC

Le Terminateur (1984) 13h30 Ovation

mon cousin vinny (1992) 14h VH1

Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) 14h03 Syfy

Facile (2010) 14h30 CMT

Homme araignée (2002) 14h30 États-Unis

Seul à la maison (1990) 15h et 20h FX

Un moi méprisable (2010) 15h Nickelodeon

La ville (2010) 15 h Paramount

Élysée (2013) 15h02 Encore

Jour de congé de Ferris Bueller (1986) 15h05 Pop

affaire de vacances (1949) 15h15 TCM

Rasé (1988) 15h30 AMC

Méchantes filles (2004) 15h35 et 22h35 MTV

Les marginaux (1961) 15h55 KCET

Jeter maman du train (1987) 16 h KCOP

Casino (1995) 16 h Ovation

crash (2004) 16h00 TMC

Les sorcières d’Eastwick (1987) 16h01 Cinémax

Star Trek II : La colère de Khan (1982) 16h15 Épix

Sale danse (1987) 16h35 VH1

Elfe (2003) 16h42 Starz

Moi, Moche et Méchant 2 (2013) 17h Nickelodeon

Panthère noire (2018) 17 h SCT

Imitation de vie (1934) 17 h TCM

Spider-Man 2 (2004) 17h05 États-Unis

Le club du petit-déjeuner (1985) 17h30 Pop

John Wick (2014) 18 h et 23 h 04 A&E

Le professeur fou (1996) 18h00 PARI

Les autres gars (2010) 18 h et 22 h 30 Comedy Central

Super 8 (2011) 18 h HBO

The Naked Gun : Des fichiers de la police ! (1988) 18 h MLB

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004) 18h Syfy

Star Trek III : À la recherche de Spock (1984) 18h10 Épix

Le majordome de Lee Daniels (2013) 18h45 Heure du spectacle

Chercheurs d’or de 1933 (1933) 19 h TCM

Le film Lego 2 (2019) 19h Cartoon Network

Titanesque (1997) 19h VH1

Une histoire de Noël (1983) 19h30 TNT

John Wick : Chapitre 2 (2017) 20h A&E

Le Polar Express (2004) 20h00 AMC

Star Trek IV : Le voyage de retour (1986) 20h Épix

Ron s’est trompé (2021) 20 h HBO

Danger clair et présent (1994) 20h Ovation

Docteur étrange (2016) 20h et 22h30 États-Unis

Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne (2004) 20h30 Comedy Central

histoire d’amour (1939) 21 h KVCR

le loup de Wall Street (2013) 21h Paramount

Harry Potter et la coupe de feu (2005) 21h Syfy

Les vacances de Noël de National Lampoon (1989) 22 h AM

Star Trek dans les ténèbres (2013) 22h Épix

Aube des morts (2004) 22:02 Starz

Chambre verte (2015) 22h15 TMC

une poignée de dollars (1964) 22h45 TCM

Dans la chaleur de la nuit (1967) 23h07 Cinémax

TV LA SEMAINE PROCHAINE