Qu’est-ce qu’Intel XeSS ? Le concurrent Nvidia DLSS expliqué

Intel est traditionnellement un fabricant de CPU et a fait plus que sa juste part de travail sur le matériel CPU, ainsi que des implémentations logicielles qui améliorent les performances de son matériel. Il a également intégré des processeurs graphiques dans ses processeurs, mais il n’y a rien d’enthousiasmant.

Il se concentre désormais sur les GPU, y compris une nouvelle architecture GPU Xe, et sa propre marque de technologie de suréchantillonnage et de mise à l’échelle d’images pour accompagner le matériel – XeSS. Intel XeSS, abréviation de Intel Xe Super Sampling, est la réponse d’Intel à Nvidia DLSS et AMD FSR.

Qu’est-ce qu’Intel XeSS et comment ça marche ?

Intel XeSS, ou Intel Xe Super Sampling, est une technologie de conversion ascendante d’image qui utilise à la fois des données spatiales et temporelles et s’appuie sur l’intelligence artificielle pour le faire. Le suréchantillonnage est une technologie d’anticrénelage qui prend des échantillons de couleur des pixels d’une image à différentes instances. Il utilise ensuite ces données de couleur et restitue l’image à une résolution beaucoup plus élevée.

Le suréchantillonnage présente un avantage par rapport aux méthodes d’anticrénelage traditionnelles, fournissant une image haute résolution de bien meilleure qualité, avec moins de bords irréguliers apparents et d’autres artefacts qui accompagnent généralement la mise à l’échelle d’une image.

Intel XeSS utilise une combinaison de données spatiales et temporelles, c’est-à-dire à la fois des données d’image et des données de mouvement, par rapport au temps pour produire l’image de sortie. Comme DLSS, il transmet ces données à travers un réseau de neurones entraîné, exploitant l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l’image.

Intel fait en sorte que XeSS utilise ses nouvelles unités mathématiques matricielles XMX présentes dans ses nouveaux processeurs graphiques Xe-HPG pour faire le gros du travail pour le traitement de l’IA du côté matériel. Cependant, il a également une version de XeSS dans le pipeline, qui ne reposera pas sur ces unités. Cette version utilisera l’instruction de produit ponctuel vectoriel à 4 éléments (DP4a), qui a une prise en charge plus large, rendant XeSS non limité au dernier matériel Intel.

L’implémentation d’Intel est similaire à Nvidia DLSS 2.0. Les deux ont une approche similaire du suréchantillonnage. Intel XeSS utilise des données spatiales, qui sont les données des pixels environnants, ainsi que des données temporelles, qui sont les informations de mouvement des images précédentes en ce qui concerne le temps. Il transmet ensuite ces données à un réseau de neurones formé pour mettre à l’échelle les images, tout comme le fait Nvidia DLSS.

Nvidia DLSS, cependant, nécessite un matériel Nvidia plus récent pour fonctionner. D’un autre côté, Intel XeSS a deux versions, comme mentionné précédemment. Intel utilise ses éléments matériels pour créer un XeSS haut de gamme, mais il n’abandonne pas non plus les utilisateurs avec du matériel plus ancien. Cela le distingue de Nvidia DLSS, même si la version DP4a de XeSS ne fonctionnera pas aussi bien que la version XMX.

C’est également là que Intel XeSS se situe de la même manière qu’AMD FSR. AMD FSR n’exige pas que vous utilisiez du matériel AMD. Cependant, AMD FSR est également davantage une technologie de mise à l’échelle spatiale ordinaire et n’utilise pas l’approche hybride qui rend le DLSS aussi bon qu’il l’est. Intel XeSS sonne comme le meilleur des deux mondes, et un équilibre entre DLSS et FSR. Nous n’avons pas encore obtenu plus de détails sur les performances dans le monde réel, mais les démos sont superbes.

Intel XeSS vise un large support matériel. La version XMX prendra en charge les processeurs graphiques Intel Xe-HPG. La version DP4a prendra en charge le GPU Xe-LP, ainsi que les GPU discrets du passé. La technologie est encore nouvelle et, en tant que telle, il n’y a pas grand-chose à dire sur les jeux pris en charge.

Nous avons eu une démo personnalisée d’Unreal Engine lors du dévoilement à l’Intel Architecture Day. Depuis lors, Intel a publié une démo mettant en vedette Hitman 3 et The Riftbreaker, qui sont les deux jeux confirmés pour prendre en charge Intel XeSS jusqu’à présent. Il est probable qu’un tas de jeux rejoindront la liste, même si Intel n’a pas encore annoncé de partenariat stratégique avec les développeurs de jeux.

Intel XeSS SDK a été lancé en août 2021. XeSS lui-même devrait être lancé avec les GPU Intel Arc, au premier trimestre 2022. Nous pouvons espérer voir plus de démos et d’annonces de support de jeu dans les semaines à venir, alors qu’Intel se prépare à lancer sa gamme de GPU.

