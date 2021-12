Qu’est-ce qu’iPadOS ? tout ce que tu as besoin de savoir

Nick Fernandez / Autorité Android

L’iPad d’Apple a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts. Debout comme le roi couronné des tablettes aujourd’hui, il a connu de nombreux changements au fil des ans. Cependant, pendant longtemps, il a été limité par iOS – un système d’exploitation mobile qui a eu du mal à suivre les prouesses informatiques de l’iPad au fil des ans. Entrez son remplaçant, iPadOS.

Apple a présenté iPadOS en tant que fork d’iOS pour iPad, en 2019. Depuis, tous les iPad fonctionnent sur iPadOS, au lieu d’iOS. Mais qu’est-ce qu’iPadOS exactement et en quoi diffère-t-il d’iOS ?

Qu’est-ce qu’iPadOS ?

Oliver Cragg / Autorité Android

iPadOS est le système d’exploitation conçu par Apple pour les iPads modernes, en mettant l’accent sur le multitâche. Apple a présenté la première version de ce système d’exploitation, iPadOS 13, aux côtés d’iOS 13 en 2019. Avant cela, les iPad fonctionnaient sur iOS, sauf que les iPad avaient des fonctionnalités ajoutées chaque année qui différaient de celles disponibles sur iOS sur iPhone.

Ces fonctionnalités spécifiques à l’iPad dans iOS comprenaient l’image dans l’image, le multitâche, le glisser-déposer et un dock plus accommodant. Ces différences ont conduit le système d’exploitation à devenir une branche différente, c’est maintenant iPadOS. iPadOS est basé sur iOS mais prend quelques éléments de conception et de fonctionnalité de macOS.

Fonctionnalités iPadOS — iPadOS vs iOS

iPadOS bénéficie de toutes les fonctionnalités iOS clés, mais quelques fonctionnalités le distinguent du système d’exploitation mobile. Voici quelques-unes des fonctionnalités importantes d’iPadOS.

Multitâche

Eric Zeman / Autorité Android

Le multitâche est le changement le plus important d’iPadOS par rapport à iOS. Il y a le Split View de base pour avoir deux applications ouvertes côte à côte. De plus, vous disposez d’une fonction Slide Over qui vous permet de conserver une troisième application à l’écran dans une fenêtre flottante et d’empiler d’autres applications pour passer d’une application à l’autre. Vous pouvez également ouvrir plusieurs instances d’une application et utiliser la fonctionnalité App Exposé pour répertorier toutes les instances.

Ce n’est pas le même niveau de multitâche que vous obtenez avec un système d’exploitation de bureau. Cependant, il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux fonctionnalités multitâches de base d’iOS.

Gestion de fichiers

Oliver Cragg / Autorité Android

iOS a historiquement eu presque peu ou pas de gestion de fichiers, mais l’application Fichiers a constamment changé cela. L’application iPadOS Files bénéficie de quelques améliorations par rapport à celle d’iOS. La dernière mise à jour d’iPadOS 15 a apporté quelques fonctionnalités de l’application macOS Finder à l’application Fichiers. Cela inclut la possibilité de regrouper des fichiers et des dossiers, la prise en charge du glisser-déposer et un outil de marque pour la sélection de fichiers avec trackpad/souris, pour n’en nommer que quelques-uns.

Plusieurs modèles d’iPad prennent désormais en charge USB-C, et l’application Fichiers a ajouté un indicateur de progression du transfert de fichiers et une prise en charge en lecture seule pour NTFS.

Écran d’accueil et Widgets

L’écran d’accueil sur iPadOS vous permet de choisir si vous souhaitez une mise en page d’application spacieuse ou plus compacte. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq lignes et six colonnes d’applications. Les widgets font partie d’iPadOS depuis la première version, mais avec la version 15, Apple les a également intégrés à iOS.

Eric Zeman / Autorité Android

La prise en charge de la souris, du clavier et du crayon distingue également iPadOS d’iOS. La prise en charge d’Apple Pencil est exclusive à iPadOS et vous bénéficiez désormais de Scribble, une fonctionnalité d’écriture manuscrite en texte. La prise en charge de la souris et du clavier est disponible sur iOS, mais iPadOS bénéficie d’une prise en charge bien supérieure en raison de la disponibilité d’accessoires de première partie.

La prise en charge de la souris sur iPadOS ne vous donnera pas un curseur de pointeur ordinaire, mais un curseur d’assistance rond qui s’accroche aux éléments de l’écran pour faciliter la navigation. Les raccourcis clavier s’activent lorsque vous connectez un clavier pour une meilleure expérience utilisateur.

Side-car

Sidecar est un moyen d’utiliser un iPad pris en charge comme deuxième moniteur pour un appareil macOS. La principale caractéristique ici est que Sidecar vous permettra d’utiliser un crayon Apple pour interagir avec macOS. Ceci est particulièrement utile si vous avez acheté dans l’écosystème Apple et utilisez votre configuration pour un travail créatif.

Applications et fonctionnalités des applications

Certaines fonctionnalités spécifiques à l’application sont limitées à iPadOS. Par exemple, Safari sur iPadOS se comporte à certains égards comme un navigateur de bureau, chargeant les versions de bureau des sites Web par défaut et disposant d’un gestionnaire de téléchargement approprié. De plus, certaines applications tierces telles que Photoshop ont des versions distinctes pour iPadOS.

iPadOS contre Chrome OS

Eric Zeman / Autorité Android

L’iPad est une machine informatique portable très populaire. C’est devenu une excellente alternative pour les personnes à la recherche d’appareils informatiques qui ne sont pas des ordinateurs portables. Les Chromebooks fonctionnent également dans la même catégorie, ces deux appareils devenant de plus en plus populaires pour l’éducation et la maison. En tant que tel, iPadOS est en concurrence directe avec Chrome OS.

iPadOS et Chrome OS diffèrent sur un aspect clé : iPadOS est un système d’exploitation tactile, tandis que Chrome OS se concentre sur un environnement de bureau. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas bon sur les appareils tactiles, bien sûr. Les tablettes/détachables Chromebook et les appareils deux-en-un sont assez courants et fonctionnent plutôt bien. iPadOS a cependant l’avantage avec la prise en charge d’Apple Pencil. Les implémentations du stylet Chrome OS n’ont pas rencontré autant de succès.

Les bibliothèques d’applications pour les deux plates-formes sont impressionnantes, mais Chrome OS vous offre plus d’options. Avec iPadOS, vous disposez du catalogue App Store. Chrome OS vous offre son propre ensemble d’applications, des applications Android via le Google Play Store et la possibilité d’installer des applications Linux complètes. iPadOS a une approche conservatrice du nombre de fonctionnalités de bureau qu’il apporte. Chrome OS, cependant, va tout-en-un.

iPads prenant en charge iPadOS

Tous les iPad sortis après la sortie d’iPadOS en septembre 2019 fonctionnent sur iPadOS. Voici les iPad que vous pouvez actuellement acheter et qui prennent en charge iPadOS.

iPad (9e génération, modèle 2021)

Eric Zeman / Autorité Android

L’iPad de base a été mis à jour en 2021, et il offre toujours un excellent rapport qualité-prix. C’est l’iPad le plus abordable, à 329 $. Il n’a pas les fonctionnalités sophistiquées, mais il prend toujours en charge le crayon Apple de première génération et est livré avec le dernier iPadOS 15 dès la sortie de la boîte. Comme nous l’avons dit dans notre revue Apple iPad (2021), celui-ci n’a pas de réelle concurrence.

iPad Air (4e génération, modèle 2020)

Oliver Cragg / Autorité Android

L’iPad Air a fait l’objet d’un énorme rafraîchissement en 2020 après de nombreuses années et a été un succès. L’iPad Air mis à jour est désormais l’iPad le plus équilibré que vous puissiez acheter. Il apporte le nouveau design et de superbes spécifications, tout en maintenant le prix de départ modeste de 599 $. Il a été livré avec iPadOS 14 et a depuis été mis à jour vers iPadOS 15.

Il bénéficie de l’éventail complet des fonctionnalités de gestion de fichiers d’iPadOS, grâce à son port USB-C. Comme le dit notre revue Apple iPad Air (2020), c’est la tablette pour tout le monde.

iPad Mini (6e génération, modèle 2021)

Nick Fernandez / Autorité Android

L’iPad Mini est le dernier iPad à bénéficier du traitement de conception mis à jour. C’est le plus petit iPad que vous puissiez acheter, et il bénéficie de toutes les qualités d’iPadOS, malgré son petit facteur de forme. Il est également livré avec un port USB-C, ce qui signifie que iPadOS vous offrira également toutes les fonctionnalités de gestion de fichiers.

Le nouvel iPad Mini prend également en charge l’Apple Pencil de deuxième génération et est livré avec iPadOS 15 dès la sortie de l’emballage. Dans notre revue Apple iPad Mini (2021), nous l’avons appelée la meilleure petite tablette du marché.

iPad Pro 11 pouces (3e génération, modèle 2021)

L’iPad Pro a été une excellente tablette dès la première itération elle-même, et l’actualisation de 2021 n’a pas été différente. Le nouvel iPad 11 pouces est livré avec iPadOS 15 et un écran Liquid Retina avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, également connu sous le nom de ProMotion. Il obtient également USB-C avec Thunderbolt, et plus particulièrement, la puce M1 d’Apple pour des performances plus élevées que jamais.

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération, modèle 2021)

Eric Zeman / Autorité Android

L’iPad Pro 12,9 pouces a également fait l’objet d’un rafraîchissement en 2021 et offre toutes les qualités du modèle 11 pouces. Il bénéficie également de la puce Apple M1 et du support Apple Pencil de deuxième génération. La plus grande différence est l’écran, qui est non seulement plus grand, mais en fait un écran Liquid Retina XRD, qui utilise la technologie Mimi-LED. Nous avons examiné le dernier iPad Pro 12,9 pouces en 2020, et le modèle 2021 constitue une offre encore meilleure, vous offrant le meilleur d’iPadOS.

Anciens modèles d’iPad prenant en charge iPadOS

iPad 9,7 pouces 5e génération iPad 9,7 pouces 6e génération iPad 10,2 pouces 7e génération iPad 10,2 pouces 8e génération iPad Air 2 iPad Air 3e génération iPad mini 4 iPad mini 5e génération iPad Pro 9,7 pouces iPad Pro 10,5 pouces iPad Pro iPad Pro 11 pouces iPad Pro 11 pouces 2e génération iPad Pro 12,9 pouces iPad Pro 12,9 pouces 2e génération iPad Pro 12,9 pouces 3e génération iPad Pro 12,9 pouces 4e génération

Foire aux questions (FAQ)

Q : iPadOS fonctionnera-t-il sur tous les iPad ?

R : Non, iPadOS ne fonctionne pas sur tous les iPad, mais il fonctionne sur plus iPads, à l’exception de certains très vieux modèles de première génération. Consultez la liste complète des iPads pris en charge ci-dessus.

Q : iPadOS fonctionnera-t-il sur un iPhone ?

R : Non, iPadOS est exclusif aux iPad et ne fonctionnera pas sur un iPhone.

Q : Un iPad peut-il exécuter macOS ?

R : Non, un iPad ne peut pas exécuter macOS. Apple a même sorti un iPad Pro qui fonctionne sur le même processeur M1 que celui de certains de ses MacBook, mais il fonctionne toujours sur iPadOS et non macOS.

