Qu’est-ce qu’un anévrisme de l’aorte abdominale ? Peut-il être traité ?

09/03/2021 à 10h30 CEST

Les anévrisme de l’aorte abdominale Il s’agit d’une maladie potentiellement mortelle, dont la prévalence peut atteindre jusqu’à 8 % chez les hommes de plus de 65 ans.

Cette pathologie se caractérise par une dégénérescence de la paroi aortique qui entraîne une dilatation localisée et permanente de l’aorte abdominale.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que le cathétérisme et quels sont ses risques ?

Il s’agit d’une maladie dégénérative chronique dans laquelle le diamètre aortique a tendance à s’élargir progressivement, ce qui augmente le risque de rupture, la complication la plus grave de cette maladie, responsable d’environ la 2% de tous les décès chez les hommes d’âge avancé.

Tel que défini par les spécialistes de la Société espagnole de radiologie vasculaire et interventionnelle (SERVEI), c’est un « tueur silencieux » qui « évolue lentement sans donner aucun symptôme jusqu’au moment où l’artère se rompt provoquant une hémorragie interne soudaine, massive et avec une fréquence mortelle. ”.

Malgré cette particularité, les radiologues vasculaires pointent quelques plaintes qui ne peuvent donner d’indices sur la présence d’un anévrisme de l’aorte abdominale :

Douleur abdominale sévère Elle peut être continue ou aller et venir. Douleur au bas du dos qui peut irradier vers les fesses, l’aine ou les jambes. Une sensation lancinante dans l’abdomen. Fatigue. Parfois, l’anévrisme peut ressembler à une « masse molle dans l’abdomen ».

Malgré la morbidité et la mortalité élevées de cette pathologie, jusqu’à présent aucun médicament n’a pu limiter croissance ou risque de rupture d’anévrisme.

Pour cette raison, le suivi de l’évolution des anévrismes de petit diamètre et la réparation chirurgicale de ceux à haut risque de rupture, ils sont les seules approches de leur traitement à l’heure actuelle.

Dans ce contexte, le constat de de nouvelles stratégies pharmacologiques C’est un objectif prioritaire pour la recherche dans cette pathologie, une voie qui est entravée par la complexité de la maladie, dont l’origine et l’évolution ne sont que partiellement connues.

La tyrosine hydroxylase (TH), une enzyme fondamentale dans la synthèse des catécholamines, des neurotransmetteurs et des hormones qui jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la fonction cardiovasculaire, a été identifiée comme un cible potentielle du médicament dans l’anévrisme de l’aorte abdominale.

Ceci est confirmé par une étude réalisée par des chercheurs du CIBER des maladies cardiovasculaires (CIBERCV) de l’Institut de recherche biomédicale de Barcelone (IIBB-CSIC) –José Martínez González–, l’Institut de recherche de l’Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) –Cristina Rodríguez Sinovas– et le CNIC –Vicente Andrés–, qui a été publié dans la prestigieuse revue Hypertension.

Au travail, la chercheuse CIBERCV de l’IIB Sant Pau Cristina Rodríguez Sinovas indique avoir identifié la thyroxine hydroxylase (TH) comme cible pharmacologique potentielle.

«Nous avons démontré la augmentation de l’expression de cette enzyme et d’autres gènes de la voie de synthèse des catécholamines, à la fois dans l’anévrisme humain et dans deux modèles animaux, caractérisant le profil d’expression de la TH dans la paroi vasculaire », indique le chercheur.

Mais en plus, “le plus intéressant est que nous montrons que l’inhibition pharmacologique de l’enzyme est capable de limiter le développement d’anévrismes dans ces deux modèles animaux, en préservant l’intégrité des lames élastiques, en réduisant le stress oxydatif et l’inflammation vasculaire”, souligne Cristina Rodriguez.