Qu’est-ce qu’un angle mort émotionnel et comment pouvez-vous le reconnaître ?

« Si quelqu’un souffre d’un angle mort, son cerveau utilisera des raccourcis de prise de décision basés sur les émotions et les souvenirs » (Photo : .)

Vous retrouvez-vous à fantômer tous vos amis lorsque vous traversez une période difficile ?

Ou peut-être trouvez-vous impossible de vous excuser lorsque vous savez que vous avez tort.

Des mécanismes de défense comme ceux-ci, que nous développons au fil du temps, peuvent devenir habituels, créant un fossé entre nous-mêmes et les autres.

Nous ne le réalisons pas sur le moment, mais notre subconscient nous amène à agir d’une certaine manière pour éviter de nous sentir d’une certaine manière – comme vulnérable ou coupable.

C’est ce qu’on appelle un angle mort émotionnel.

« En termes simples, ce sont des émotions que nous n’avons pas complètement ressenties auparavant, car nous avons peur de l’endroit où cela peut nous mener », explique Jim Rees, coach de vie et auteur de Vicious Cycle.

« Notre esprit fonctionne comme un protecteur et nous permet d’éviter ces sentiments, de sorte que nos comportements se normalisent – nous ne savons pas toujours que nous agissons d’une certaine manière, mais pour les autres, cela peut être évident. »

Devenir évitant au lieu de s’excuser lorsque vous savez que vous avez tort, par exemple, peut être évident pour un ami ou un partenaire, mais vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites – c’est alors que cela devient un angle mort.

Cela peut nous empêcher de traiter pleinement nos émotions, dit Rees ; « Ce qui est vital pour apprendre à les gérer et à s’en détacher sainement. »

« Cet oubli est dû à nos biais cognitifs », poursuit-il. «Comme nous le savons, notre cerveau est sujet à la prise de décision car il est constamment rempli d’énormes quantités d’informations.

« Si quelqu’un souffre d’un angle mort, son cerveau utilisera des raccourcis décisionnels basés sur les émotions et les souvenirs, plutôt que de prendre le temps de prendre une décision rationnelle. »

Cette dissonance cognitive peut avoir un impact sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle ainsi que la vie de nos proches.

« Démêler un angle mort est extrêmement important car cela peut souvent ressembler à une révélation », explique Rees. « Une fois que cela devient évident et qu’ils peuvent voir à quel point ils souffrent, ils veulent automatiquement y remédier. »

Alors, comment pouvons-nous commencer à reconnaître nos angles morts ?

Comment reconnaître vos angles morts émotionnels :

Demandez à vos amis proches/famille de vous décrire

Il existe un certain nombre de façons dont nous pouvons commencer à reconnaître et à résoudre nos angles morts émotionnels.

La première consiste à écouter comment vos amis et votre famille vous décrivent.

« Beaucoup de gens craindront cela et croiront que tout type de rétroaction sur eux-mêmes est négatif », déclare Rees. « Mais en fait, c’est l’un des meilleurs moyens de reconnaître un angle mort. »

Tenir un journal

« Tenir un journal est une autre façon étonnante de remarquer instantanément un angle mort », déclare Rees.

Il recommande d’utiliser l’approche « gagner, apprendre, changer » pour tenir un journal, pour garder une trace de tout ce que vous avez fait ce jour-là.

« Sur une période de temps d’écriture de cette manière, vous serez en mesure de reconnaître les améliorations, de repérer les comportements et de remarquer s’il y a un angle mort apparent dû au fait de ne pas vous aider », dit-il.

« Pour « gagner » ; notez ce qui a bien fonctionné aujourd’hui, quels sont mes gains ?

« Pour « apprendre » ; Qu’ai-je appris au cours du processus, avais-je besoin de chercher plus de clarté ?

‘Pour changer »; qu’est-ce que je vais changer pour la prochaine fois, qu’aurais-je pu changer ?’

Analysez vos propres valeurs par rapport aux autres

« Une autre façon de remarquer un angle mort est de comparer vos valeurs à celles de quelqu’un d’autre », explique Rees.

Vous pouvez le faire dans vos relations, vos amitiés ou même sur votre lieu de travail.

Si vous trouvez que vous avez des valeurs opposées à celles de quelqu’un, cela pourrait signifier que ce sont vos angles morts.

Par conséquent, sympathiser avec les valeurs des autres peut vous aider à voir vos propres angles morts.

Chercher l’aide d’un professionnel

Il existe de nombreuses voies professionnelles que vous pouvez emprunter pour commencer à reconnaître vos propres angles morts.

L’un est via le livre de Rees, Vicious Cycle, qui contient un exercice sur les valeurs.

« Cela offre un examen stimulant de nos modèles de comportement et de la façon dont ces habitudes récurrentes peuvent façonner notre vie entière », explique Rees.

« Vous pouvez également demander l’aide d’un thérapeute ou d’un coach de vie, ou répondre à un questionnaire d’intelligence émotionnelle, qui vous aidera à voir 16 échelles différentes qui mesurent l’intelligence émotionnelle. »

