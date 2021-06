Qu’est-ce qu’un bon investissement pendant la période du Coronavirus et comment les investisseurs doivent-ils s’y prendre ?

Un an après le déclenchement de la pandémie, les actions ont retrouvé leur position depuis les plus bas et le marché est à son plus haut historique.

Par Palka Chopra, vice-président principal, Master Capital Services

Les marchés boursiers ont enregistré des performances impressionnantes, de nombreuses actions atteignant des sommets records alors même que l’économie mondiale continue de faire face à des perturbations. Bien qu’il y ait eu une période d’incertitude dans la phase initiale de l’épidémie qui a durement touché les sentiments des investisseurs, le marché a montré une reprise spectaculaire.

Les actions sont en plein essor

Un an après le déclenchement de la pandémie, les actions ont retrouvé leur position depuis les plus bas et le marché est à son plus haut historique. Le rebond du marché a été plus surprenant que la chute du marché. La reprise est alimentée par des politiques gouvernementales de soutien ainsi que par des moteurs d’accélération des dépenses budgétaires et une politique monétaire accommodante au niveau mondial.

Les temps sont bons pour augmenter vos investissements si votre plan d’allocation d’actifs le permet. Certaines options d’investissement sont sûres compte tenu du scénario actuel et, en même temps, ont le potentiel de vous donner de bons rendements à l’avenir.

Un point de vue sur l’investissement en période d’incertitude comme le coronavirus

Il est important que tous les investisseurs profitent de cette période pour revoir leur portefeuille d’investissement et leurs objectifs financiers. Les investisseurs doivent ajuster les montants de leurs contributions dans diverses classes d’actifs de temps à autre afin de profiter de la volatilité du marché. Leur portefeuille doit avoir une bonne quantité de diversification.

Le gouvernement est prêt à proposer davantage de mesures pour stimuler l’économie, touchée par la deuxième vague de pandémie de coronavirus. Les mesures gouvernementales en cours devraient donner une nouvelle impulsion aux marchés. Avec un engagement ferme envers les réformes qui changent la donne et leur exécution réussie, nous pouvons nous attendre à ce que le marché continue à produire des résultats positifs dans les temps à venir avec la reprise économique.

Perte de pouvoir d’achat du capital investi : soulagement immédiat pas en vue pour les investisseurs FD

Par conséquent, il est sage d’examiner attentivement la performance comparative de l’Inde et d’autres actions, car les prix des actifs sont déterminés par la liquidité mondiale.

Secteurs à soutenir pendant la situation actuelle

Très peu de secteurs tels que la santé/pharmacie et l’informatique ont surperformé d’autres en 2020 à la suite de la pandémie et de nombreux autres ont sous-performé. Ces secteurs continuent de bien performer même en 2021 et de nombreuses autres actions ont rejoint le marché en plein essor. Le scénario de marché actuel est au-delà des attentes avec une différence marquée entre le marché boursier et l’économie. Au fur et à mesure que les investisseurs explorent des options d’investissement sûres, ils peuvent investir dans des actions des secteurs les plus performants.

Les investisseurs doivent choisir des secteurs qui ont une bonne part de marché, un bon potentiel de croissance et une rentabilité constante. Certains des secteurs sûrs pendant le scénario actuel sont les soins de santé, l’informatique, les produits de grande consommation et les télécommunications. Cependant, des secteurs tels que l’hôtellerie, l’aviation, la banque et l’automobile n’ont pas montré de sentiments de croissance prometteurs depuis l’épidémie de coronavirus.

Résumé

Du point de vue de l’investissement, les personnes qui ont des plans financiers à long terme et possèdent des portefeuilles bien diversifiés sont bien mieux placées. Même ceux qui ont perdu leurs revenus mais qui ont un plan financier auront beaucoup plus de facilité à se remettre de l’impact de la phase initiale de la pandémie.

La situation actuelle exige de la détermination pour continuer et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers et il est maintenant temps d’investir du temps dans l’élaboration d’un plan financier si vous n’en avez toujours pas.

