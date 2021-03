Qu’est-ce qu’un code de conduite modèle? Connaître les directives, les violations et l’historique du Centre multicompte

En 2019, l’ECI avait décidé de garder les publications des partis politiques et des dirigeants sur les réseaux sociaux sous sa surveillance pour détecter toute violation du code de conduite type.

Les élections pour la sélection des membres de l’Assemblée législative se tiendront dans cinq États entre le 27 mars et le 29 avril. Ces États sont régis par le code de conduite modèle puisque les dates du scrutin ont été annoncées pour la première fois le 26 février et y resteront jusqu’à la fin des élections. traiter. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au Code de conduite modèle, il s’agit d’un ensemble de règles strictes qui ont évolué au cours des six dernières décennies et qui ont été établies par la Commission électorale indienne.

Selon l’ICE, le modèle de code de conduite a été observé pour la première fois lors des sondages de 1960. «Historiquement, le mérite de donner l’idée d’un modèle de code de conduite pour les partis politiques devrait revenir à l’État du Kerala, qui a adopté, pour la première fois, un code de conduite pour l’observation des partis politiques lors des élections générales de l’État. Assemblée législative en février 1960 », indique le manuel de l’ICE.

Le modèle de code de conduite consiste en un ensemble de lignes directrices censées être respectées par les partis politiques, leurs militants et les candidats. La Commission électorale met en vigueur le modèle de code de conduite pour garantir des élections libres et équitables.

Selon l’ICE, «Le code de conduite modèle reste en place pendant les élections concernant les partis politiques et les candidats et reste en vigueur de la date à laquelle les élections sont annoncées par la Commission jusqu’à la fin des élections. Il est précisé que les dispositions du MCC et les instructions connexes de la Commission émises de temps à autre s’appliquent également au contenu publié sur Internet, y compris les sites Web de médias sociaux, par les candidats et les partis politiques. »

Notamment, l’ICE en 2019 avait décidé de garder les publications des partis politiques et des dirigeants sur les réseaux sociaux sous sa surveillance pour détecter toute violation du MCC.

Le MCC peut être classé grosso modo en trois parties. Voici quelques points saillants des lignes directrices:

Modèle de code de conduite sur la conduite générale

* Aucun parti ou candidat ne doit participer à une activité susceptible d’aggraver les différences existantes ou de créer une haine mutuelle ou de provoquer des tensions entre différentes castes et communautés, religieuses ou linguistiques.

* Les critiques des autres partis politiques, lorsqu’elles sont formulées, doivent se limiter à leurs politiques et programmes, à leurs antécédents et à leurs travaux. Les partis et les candidats s’abstiennent de critiquer tous les aspects de la vie privée.

* La critique des autres parties ou de leurs travailleurs sur la base d’allégations ou de distorsions non vérifiées doit être évitée.

* Il n’y aura aucun appel à la caste ou aux sentiments communautaires pour obtenir des votes. Les mosquées, églises, temples ou autres lieux de culte ne doivent pas être utilisés comme forum de propagande électorale.

* Tous les partis et candidats doivent éviter scrupuleusement toutes les activités qui constituent des «pratiques de corruption» et des infractions à la loi électorale, telles que la corruption d’électeurs, l’intimidation des électeurs, l’usurpation de l’identité des électeurs, le démarchage à moins de 100 mètres des bureaux de vote, la tenue de réunions publiques pendant le période de 48 heures se terminant par l’heure fixée pour la clôture du scrutin, et le transport et le transport des électeurs vers et depuis le bureau de vote.

* Aucun parti politique ou candidat ne doit permettre à ses partisans ou à ses partisans d’utiliser le terrain, le bâtiment, le mur d’enceinte, etc. d’un individu sans sa permission pour ériger des bâtons de drapeau, suspendre des bannières, coller des avis, écrire des slogans, etc.

* Les partis politiques et les candidats doivent veiller à ce que leurs partisans ne créent pas d’obstacles ou n’interrompent pas les réunions et les processions organisées par d’autres partis.

Modèle de code de conduite pour les réunions

* Le parti ou le candidat doit informer les autorités de police locales du lieu et de l’heure de toute réunion proposée bien à temps.

* Une Partie ou un candidat doit vérifier à l’avance s’il existe un ordre restrictif ou d’interdiction en vigueur dans le lieu proposé pour la réunion si de tels ordres existent, ils doivent être strictement suivis.

* Si une autorisation ou une licence doit être obtenue pour l’utilisation de haut-parleurs ou de toute autre installation dans le cadre d’une réunion proposée, le parti ou le candidat doit en faire la demande à l’autorité concernée bien à l’avance.

Modèle de code de conduite pour les processions

* Une Partie ou un candidat organisant une procession décidera à l’avance de l’heure et du lieu de départ de la procession, de l’itinéraire à suivre ainsi que de l’heure et du lieu où la procession se terminera.

* Les organisateurs informeront à l’avance les autorités de police locales du programme.

* Les organisateurs vérifieront si des ordres restrictifs sont en vigueur dans les localités traversées par le cortège et se conformeront aux restrictions sauf dérogation spéciale de l’autorité compétente.

* Si deux ou plusieurs partis politiques ou candidats proposent de prendre des processions sur le même itinéraire ou des parties de celui-ci à peu près au même moment, les organisateurs doivent établir le contact bien à l’avance et décider des mesures à prendre pour éviter que les processions ne se heurtent ou gêner la circulation.

* Les partis politiques ou les candidats exerceront un contrôle dans toute la mesure du possible en ce qui concerne les processionnistes transportant des articles qui pourraient être mis à mal par des éléments indésirables, en particulier dans les moments d’excitation.

* Le port d’effigies prétendant représenter des membres d’autres partis politiques ou leurs dirigeants, brûlant ces effigies en public et toute autre forme de manifestation ne doit être approuvé par aucun parti politique ou candidat.

Bien que l’ICE n’ait pas la capacité judiciaire de sanctionner les contrevenants au code de conduite modèle, elle émet généralement un avis de justification aux contrevenants et, dans certains cas, les exclut de la campagne électorale.