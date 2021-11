Qu’est-ce qu’un DAO ?

Une organisation autonome décentralisée, ou DAO, est une organisation théorique ou une entreprise gérée par du code plutôt que par des personnes. Les DAO créent un moyen pour les organisations ou les entreprises d’être structurées de manière moins hiérarchique, soutiennent les défenseurs, les investisseurs dirigeant directement la direction des entreprises par opposition aux dirigeants désignés.

Les défenseurs de DAO pensent qu’Ethereum peut donner vie à cette idée futuriste. Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière et est la plus grande plate-forme pour l’utilisation de la technologie derrière la crypto-monnaie – blockchain – pour des utilisations au-delà de l’argent. L’idée est que si Bitcoin peut éliminer les intermédiaires dans les paiements en ligne, la même technologie ou une technologie comparable peut-elle faire de même pour les intermédiaires dans les entreprises ? Et si des organisations entières pouvaient exister sans un leader central ou un PDG qui dirige le spectacle ?

Beaucoup considèrent les DAO comme l’une des idées les plus nobles issues d’Ethereum, et beaucoup soutiennent que la réalisation de l’idée dans le monde réel ne conduira probablement pas à une prise de décision judicieuse.

Mais d’autres pensent que l’idée d’une organisation avec un contrôle décentralisé est prometteuse et expérimentent pour lui donner vie. La première de ces expériences, surnommée à juste titre « The DAO », a été créée en 2016 et s’est soldée par un échec de 50 millions de dollars en raison d’une vulnérabilité technique. Cependant, des organisations comme Aragon, Colony, MakerDAO et d’autres reprennent là où le DAO s’est arrêté.

Une voiture sans conducteur en tant que DAO

Imaginez ceci : une voiture sans conducteur circule dans un rôle de covoiturage, essentiellement un Uber autonome. Grâce à sa programmation initiale, la voiture sait exactement quoi faire, compte tenu des variables auxquelles elle doit faire face. Elle trouve des passagers, les transporte et accepte les paiements pour ses services de transport.

Après avoir déposé quelqu’un, la voiture utilise ses bénéfices pour se rendre à une station de recharge électrique, en utilisant de l’éther – le jeton natif d’Ethereum utilisé pour payer pour utiliser des applications décentralisées – pour payer l’électricité.

Cette voiture fait partie d’une flotte de véhicules appartenant à un DAO. Au fur et à mesure que les voitures gagnent de l’éther, l’argent revient aux actionnaires qui ont investi dans l’entité.

C’est une « expérience de réflexion » présentée par l’ancien contributeur de bitcoin Mike Hearn dans laquelle il décrit comment la crypto-monnaie et les blockchains pourraient aider à alimenter les organisations sans leader à l’avenir. Ce que Hearn a décrit est un cas d’utilisation fantaisiste pour un DAO, une idée qui a commencé à faire son chemin dans la communauté crypto peu de temps après la sortie du bitcoin en 2009.

FAQ DAO

Pourquoi diriger une entreprise avec du code ?

Selon les partisans, l’un des avantages inhérents aux DAO est qu’ils permettent la création d’organisations plus justes que celles gérées par des humains.

La plupart des entreprises ont aujourd’hui des dirigeants qui prennent parfois des décisions unilatérales qui affectent l’ensemble de l’entreprise. Un DAO rendrait ce type de prise de décision impossible ; les parties prenantes (c’est-à-dire les investisseurs dans l’entreprise) ont un contrôle plus direct sur la façon dont l’entreprise doit fonctionner.

Comment fonctionne un DAO ?

En bref, les DAO visent à coder en dur certaines règles pour piloter l’entreprise ou l’organisation dès le départ.

Les DAO sont basés sur des contrats intelligents Ethereum, qui peuvent être programmés pour effectuer certaines tâches uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Ces contrats intelligents peuvent être programmés pour exécuter automatiquement des tâches d’entreprise typiques, telles que le décaissement de fonds uniquement après qu’un certain pourcentage d’investisseurs ont accepté de financer un projet.

Beaucoup voient les DAO comme un moyen de garantir plus rigoureusement la démocratie. Les parties prenantes peuvent voter sur l’ajout de nouvelles règles, la modification des règles ou l’éviction d’un membre, pour ne citer que quelques exemples. Et le DAO ne pourra tout simplement pas changer à moins que le seuil requis de personnes ne vote pour le changement.

Certaines caractéristiques proposées d’un DAO comprennent :

Pas de hiérarchie: Il n’y a souvent pas de gestion hiérarchique. Les parties prenantes prennent généralement les décisions à la place des dirigeants ou des gestionnaires.Transparent: Le code est open source, ce qui signifie que tout le monde peut le consulter. Sur la blockchain, n’importe qui peut parcourir l’historique pour voir comment les décisions ont été prises.Accès libre : Toute personne ayant accès à Internet peut détenir des jetons DAO ou les acheter, ce qui leur donne ainsi un pouvoir de décision au sein du DAO.Changements démocratiques : Les investisseurs peuvent modifier les règles d’un DAO en votant sur de nouvelles propositions.Recrutement: Un DAO pourrait même théoriquement embaucher des talents extérieurs, car il existe encore des tâches que seuls les humains peuvent effectuer. Par exemple, la voiture sans conducteur du DAO décrite ci-dessus pourrait automatiquement embaucher un réparateur, sur la base de capteurs signalant au DAO lorsque des dommages surviennent.

Un DAO a-t-il déjà été essayé ?

Oui. La tentative la plus connue de créer une telle organisation s’appelait à juste titre « le DAO ».

Lancé en 2016, le DAO a échoué en quelques mois, mais c’est toujours l’exemple par excellence de ce que les gens ont en tête lorsqu’ils parlent de la technologie.

Le plan était que les investisseurs du DAO reçoivent des jetons proportionnels à la quantité d’éther investie dans le projet. Avec ces jetons, ils pouvaient voter pour les projets à financer. Pour sélectionner les projets dans lesquels investir, il s’est appuyé sur la « sagesse des foules », l’idée que les décisions prises par un grand groupe de personnes votant conduisent souvent à de meilleurs résultats qu’un seul administrateur, ou même plusieurs administrateurs prenant la décision.

Si les projets qui ont été investis en profitaient, les bénéfices seraient redistribués aux investisseurs.

Pourquoi le DAO a-t-il échoué ?

Il est facile de comprendre pourquoi le « code imparable » peut poser un problème de sécurité.

C’était le problème avec le DAO. Il s’est avéré qu’il y avait un bug qui permettait à un exploiteur de voler les fonds bloqués dans l’organisation. Les observateurs ont regardé l’attaquant drainer lentement les fonds du DAO, mais ils n’ont rien pu faire pour l’arrêter. Techniquement, le pirate suivait les règles au fur et à mesure de leur déploiement.

Les principaux codeurs d’Ethereum ont inversé l’historique des transactions pour restituer les fonds à leurs propriétaires – une décision controversée qui a conduit à une rupture dans la communauté. La meilleure façon de gérer une situation similaire à l’avenir est encore à débattre.

Quels sont les problèmes avec les DAO ?

Comme le montre le DAO, un code imparable peut poser problème. Il est difficile de changer les règles du DAO une fois celui-ci déployé sur la blockchain Ethereum. Le même cadre qui empêche une personne ou une entité de modifier l’organisation sans consensus de la communauté peut également causer des problèmes, le principal étant que les lacunes du cadre ne sont pas facilement comblées. Cela peut entraîner un vol potentiel, une perte d’argent ou d’autres conséquences désastreuses.

Écrit par Alyssa Hertig