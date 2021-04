Qu’est-ce qu’un échange décentralisé (DEX)?

Compartir

Un DEX, ou échange décentralisé, est un échange basé sur la blockchain qui permet aux marchands d’échanger directement des jetons cryptés entre eux.

Il ne stocke pas les fonds des utilisateurs ni les données personnelles sur le serveur, mais effectue toutes les opérations via des contrats intelligents sur la blockchain, ce qui est différent des échanges centralisés traditionnels (CEX). Les traders peuvent réaliser des transactions peer-to-peer directes sur un DEX sans intermédiaires. Comme les échanges cryptographiques centralisés, ils présentent des avantages et des inconvénients.

Tout d’abord, nous devons comprendre le mécanisme de fonctionnement et la différence entre un CEX et un DEX.

Mécanisme de fonctionnement d’échange centralisé

Sur les échanges centralisés tels que Binance et Coinbase, toutes les étapes centrales des transactions, y compris le rechargement, le placement de commande, l’appariement et la livraison des commandes et le retrait d’espèces, sont effectuées sur l’échange. Par exemple, les investisseurs doivent fournir leurs relevés bancaires et certaines informations d’identité avant de déposer de l’argent sur la plateforme pour acheter des crypto-monnaies.

Cependant, les marchands ne sont pas réellement propriétaires des actifs numériques. Au contraire, ils confient leurs avoirs en monnaie virtuelle à l’échange et toutes les transactions se produisent dans la base de données de l’échange centralisé.

En d’autres termes, cela ressemble à un service de transaction bancaire traditionnel. Les clients déposent leur capital à la banque. La banque vous donnera alors un compte bancaire, ce qui équivaut à l’existence d’une clé privée sur un échange de crypto-monnaie centralisé. Cependant, la banque a le contrôle ultime.

Mécanisme d’exploitation d’échange décentralisé (DEX)

Les échanges décentralisés utilisent des contrats intelligents pour faciliter le commerce de jetons, mais ils ne bénéficient pas réellement du contrôle des jetons. Tout d’abord, les commandes seront collectées dans le pool de commandes DEX via des contrats intelligents autorisés pour que les autres utilisateurs puissent les voir. Les autres utilisateurs peuvent choisir d’exécuter la commande. Après confirmation, les informations pertinentes de la transaction seront téléchargées dans la chaîne et l’ensemble du processus de transaction sera complété par un contrat intelligent. Par conséquent, les échanges décentralisés comme Uniswap, 1inch, Balancer et SushiSwap s’appuient sur une infrastructure blockchain pour fonctionner.

DEX dispose de trois façons de traiter les commandes: carnet d’ordres en chaîne, carnet d’ordres hors chaîne ou méthode de market maker automatique.

Avantages de DEX

Dans un CEX, le portefeuille stocke les fonds de tous les utilisateurs, ce qui rend une grande quantité de fonds vulnérable aux attaques de piratage. Une fois qu’un problème survient, les conséquences sont désastreuses, c’est pourquoi DEX est plus sûr en comparaison.

Dans un DEX, la plate-forme est chargée de fournir des liquidités pour les transactions sans contrôler les actifs réels.

Les échanges décentralisés protègent les informations personnelles des utilisateurs, et les utilisateurs qui effectuent des transactions sur des échanges décentralisés n’ont pas besoin de fournir des informations personnelles telles que des numéros de sécurité sociale ou des adresses.

Inconvénients de DEX

Comparé à un CEX, un DEX a une vitesse de transaction plus lente et un coût plus élevé. Étant donné que chaque enregistrement de transaction sera enregistré sur le réseau blockchain, plus de puissance de calcul est nécessaire, ce qui ralentit les transactions.

Par rapport à un CEX, un DEX ne fournira pas de service client correspondant, ce qui rend l’expérience utilisateur moins optimale qu’avec un CEX.

Source de l’image: Shutterstock