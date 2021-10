Qu’est-ce qu’un équinoxe sportif ? NFL, NBA, MLB quoi regarder jeudi 21 octobre

C’EST UN EQUINOX SPORTIF TOUT LE MONDE CE N’EST PAS UN EXERCICE !

Attendez, vous avez peut-être une question à ce sujet : qu’est-ce que c’est qu’un équinoxe sportif et pourquoi tout le monde en parle ?

C’est le surnom d’un jour et d’une nuit où tant de ligues sportives – NFL, NBA, MLB et NHL jouent. Ajoutez un match de football universitaire jeudi et vous avez… je ne sais pas, un superéquinoxe ? Le seul problème, comme le souligne intelligemment Chris Bumbaca de USA TODAY Sports : « L' »équinoxe sportif » ne tient compte d’aucune des ligues sportives féminines professionnelles majeures », et cela doit vraiment changer.

Dans cet esprit, je suis là pour vous aider. Parce que c’est beaucoup de sports, peut-être trop à gérer pour une seule personne, je vais donc classer certains des jeux notables en fonction de la quantité que vous devriez les regarder (oui, je suis conscient que vous ne pourrez peut-être pas en obtenir des jeux locaux, mais si vous avez le League Pass, vous pourriez !).

Allons-y:

Baseball post-saison > saison régulière autre chose.

Alors allez-y et syntonisez TBS à 20 h 08 HE, car la série pourrait se terminer jeudi soir avec les Braves d’Atlanta se dirigeant vers les World Series … ou le champion en titre Dodgers pourrait la rendre intéressante.

Aussi: Joctober est une chose et les perles de Joc Pederson sont très certainement une chose.

Les champions en titre contre les champions de la Conférence Est de l’année précédente. Giannis contre Bam. Jimmy Seaux. Khris Middleton. Un match à ne pas manquer et le début de la saison du Heat à 20 h HE.

Vous vous souvenez de la fois où Luka Doncic a été échangé contre Trae Young lors du repêchage de 2018? Et à quel point cet accord semble-t-il incroyable maintenant pour les deux parties ?

Eh bien, maintenant, ces deux-là se rencontrent pour leurs premiers matchs de saison régulière.

Soupir. Je veux que ce soit plus bas. Mais c’est un match de la NFL. Et même un match de la NFL qui manquera à Baker Mayfield, Nick Chubb, Kareem Hunt et plus est probablement à regarder un peu. Ce sera peut-être excitant ? Peut-être devrait-il être inférieur ? C’est à 20h20

Un affrontement possible pour la Coupe Stanley, surtout avec les Panthers sur un départ de 3-0-0. C’est sur ESPN+ à 19h, vous pouvez donc en regarder une partie avant les matchs de 20h.

Le match de 22 h HE sur TNT met en vedette Steph, Dray et Paul George sans Kawhi Leonard. Ça devrait en être un bon!

Je ne suis pas un grand gars du football universitaire. Mais SMU est une équipe classée parmi les 25 premières. Découvrez-le sur ESPN à 19h30

