Quand j’ai vu pour la première fois la bande-annonce de la nouvelle émission de rencontres de HBO Max, FBoy Island, je me suis dit: “Une émission de rencontres qui cible et explore spécifiquement l’idée d’être un fuckboy? N’est-ce pas … chaque émission de rencontres dans l’année 2021 ? ” Même ainsi, je suis un ventouse pour une émission qui appelle les gens sur leurs conneries, et cela s’est immédiatement senti comme le complément parfait au canon de l’émission de rencontres sur les îles tropicales.

Mais j’ai fait une erreur cruciale. J’ai supposé que le terme FBoy (prononcé “eff-boy”) ne serait utilisé dans le titre de l’émission que pour contourner les censeurs de la télévision, et pendant l’émission, les concurrents diraient le mot fuckboy comme des adultes. Hélas, j’avais tort. La façon dont ils le disent dans la bande-annonce? C’est comme ça qu’ils le disent tout au long du spectacle ENTIER. Accrochez-vous :

Il y a plusieurs choses à dire sur cette décision étrange. Premièrement, personne ne parle de cette façon dans la vraie vie. Nous sommes tous des adultes ici, et danser autour du mot “putain” semble plus perceptible que de le dire carrément. Chaque fois que l’un de ces candidats à la peau d’homme buff comme l’enfer s’appelle un “garçon eff”, je dois être honnête, je ris. Imaginez que vous parliez à votre amie du gars avec qui elle sort actuellement et que vous prononcez les mots : « Je ne sais pas, il a l’air d’un garçon eff pour moi. Elle se moquerait de toi, et elle aurait raison, parce que tu aurais l’air ridicule.

Ce n’est pas comme si ce spectacle était pour les enfants. Ces femmes sont à la télé-réalité en train de débattre sur le fait que la moitié des candidats ne sont là que pour le sexe et l’argent. C’est au mieux un concept PG-13, alors pourquoi tracer une limite à la langue ? Surtout sur HBO, le réseau connu pour embrasser le contenu sexuel. Ce sont les gens qui nous ont apporté Sex and the City ! Quelles oreilles sauvons-nous vraiment en ne disant pas ce mot ?

Voici un guide pratique pour clarifier toute confusion:

Un fuckboy : en fait le pire. Un fuckboy est un gars qui t’enchaîne pour maintenir ta soif d’eux… mais aussi te souffle et ne te traite pas avec respect. Nous y avons tous été. Un « Boy : » Quelque chose qu’un écolier murmurerait comme une insulte.

En toute honnêteté, le créateur de FBoy Island, Elan Gale, a expliqué la vraie raison de tout cela dans une interview avec Vanity Fair plus tôt ce mois-ci. “Je peux vous dire que je suis d’abord sorti [to pitches] avec l’émission intitulée Fuckboy Island, pas FBoy Island, “Gale a dit.« Je pense que les émissions de rencontres et les émissions de téléréalité qui présentent les jeunes devraient faire de leur mieux pour refléter la culture des rencontres réelles … Mais avoir le mot baise dans votre titre … Vous n’allez pas obtenir ce panneau d’affichage que vous voulez. ”

D’accord, bien sûr. Cela peut être vrai. Mais pourquoi ne pas appeler l’émission FBoy Island pour le bien des panneaux d’affichage, puis les faire parler normalement pendant l’émission et l’émettre un bip ? Ou utiliser « FBoy » pour le matériel promotionnel, puis en faire un moment clin d’œil-clin d’œil pendant la série ? Il y avait tellement d’options ! Au lieu de cela, ils ont choisi la route la moins fréquentée la plus ringarde, et cela, malheureusement, fait une différence.

