Photo d’Artem Beliaikin sur Pexels.com

Un marché liquide est l’un des aspects les plus critiques dans le monde du trading car il permet des transactions lucratives. Comme c’est le cas avec d’autres marchés financiers, le marché des changes est très liquide. Les marchés financiers liquides sont plus compétitifs et facilitent des transactions plus efficaces.

Selon le Fonds monétaire international, le marché des changes offre aux traders des principales paires de devises du monde une liquidité sans précédent à l’échelle mondiale, avec des volumes de transactions quotidiens dépassant les six milliards de dollars américains.

Qu’est-ce que la liquidité FX et son objectif ?

Si nous parlons de finance et d’investissement, la liquidité fait référence à la capacité d’un investisseur à convertir son investissement en espèces à tout moment. Lorsqu’il s’agit d’achats ou de ventes d’actions, seul le dollar canadien par rapport au dollar américain est réglé le jour ouvrable suivant, soit un total de cinq jours ouvrables.

Lorsqu’il s’agit de marchés peu liquides, le secteur immobilier est un excellent exemple. Il est possible de conclure un accord immobilier qui durera des années plutôt que quelques jours ou semaines.

Malgré l’apparition occasionnelle de circonstances de marché illiquides, la grande majorité des transactions sur le marché des changes sont effectuées rapidement et efficacement. La compétitivité dans le commerce des devises est soutenue par la capacité du marché des devises à accueillir de grosses commandes sans affecter négativement la liquidité sur le marché des changes.

Différents types de LP

Les fournisseurs de liquidités de niveau 1 et 2 sont les deux types de fournisseurs de liquidités possibles. le Fournisseurs de liquidités de premier plan , qui comprend BNP Paribas, Barclays, Morgan Stanley, UBS et d’autres grandes banques et fonds d’investissement, sont les plus importants dans le classement. Ces fournisseurs, comme indiqué précédemment, garantissent une liquidité optimale tout en maintenant des spreads aussi bas que possible.

D’autre part, les fournisseurs de niveau 2 sont des teneurs de marché, fixant les prix de détail. En tant qu’intermédiaires entre les banques, ces sociétés offrent des conditions moins avantageuses aux courtiers et à leurs clients.

Qu’est-ce qu’un fournisseur de liquidité Forex: La mesure dans laquelle les devoirs d’un LP sont définis

En général, le marché Forex est la définition utilisée pour désigner la zone où toutes les devises sont achetées et vendues, et les traders individuels ne peuvent pas entrer dans cet espace sans l’aide d’un courtier. Dans ce rôle, les organisations de courtage agissent en tant qu’intermédiaires, permettant à leurs clients d’échanger des paires de devises. Actuellement, il y a plus de 3000 entreprises qui ont déjà rejoint l’industrie des changes.

Les principales banques, fonds spéculatifs et autres institutions financières importantes sont chargés de garantir le maintien de la liquidité du forex. Les fournisseurs relient les sociétés de courtage aux institutions financières, permettant aux carnets d’ordres d’être inondés d’un flux illimité d’offres et de demandes d’offres des deux. Que se passe-t-il si un courtier refuse de faire affaire avec fournisseur de liquidité forex ? C’est ce genre d’organisation qui dépend de son propre carnet de commandes, qui est rempli d’ordres d’achat et de vente soumis par ses clients.

Quand ces courtiers se heurtent-ils à des barrages routiers ? Tout d’abord, tout dépend du nombre de clients qui ont des comptes sur une plateforme. Par exemple, un courtier avec 10 000 clients ou plus peut être en mesure de lutter avec succès contre un manque à gagner dans le volume du carnet de commandes. D’autre part, les paires de trading avec un faible niveau de popularité doivent également être prises en considération.

La méthode la plus efficace pour sélectionner un fournisseur de liquidités FX

Lors de la sélection d’un fournisseur de liquidité sur le forex , évaluent à la fois l’ensemble du portefeuille d’actifs et la liquidité apportée. Les fournisseurs de liquidité doivent être en mesure d’offrir un accès au protocole FIX et aux données historiques, en plus de la liquidité sur un large éventail de classes d’actifs. De plus, la possibilité d’ouvrir un compte nominé dans plusieurs devises devrait être disponible.

De plus, il est essentiel d’examiner la taille du marché. Cela agit comme une approximation de la liquidité et de la profondeur du marché des devises. La profondeur du marché augmente en fonction du volume d’ordres d’achat et de vente passés à chaque cours. Un fournisseur de liquidité doit être en mesure de réagir rapidement aux transactions qui nécessitent des re-cotations ou des dérapages, en particulier pendant les périodes d’impact sévère sur le marché.

Outre des spreads compétitifs, des frais bon marché et des swaps, l’offre tarifaire d’un fournisseur de liquidités doit être dépourvue de compromis de part et d’autre de la table. Les courtiers devraient également être réglementés pour garantir que les fournisseurs de liquidités respectent les normes de l’industrie et bénéficient du soutien d’une entreprise de courtage de premier ordre. Pour respecter les exigences réglementaires, un fournisseur de liquidité respectable doit être capable de mettre en œuvre le protocole FIX et d’autres API, ainsi que les connexions de pont MT4/MT5 et les ponts FIX.

